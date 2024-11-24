  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 27249
Базель
3:1
Конец матча
Серветт
0'
32' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
1:0
40' Гол
Шакири Джердан
1:1
55' Гол
Конья Тимоте
69' Желтая карточка
Конья Тимоте
2:1
90' Пенальти
Шакири Джердан
3:1
90' Гол
Шакири Джердан
90'+5

Ход матча

32'
Баришич Адриан-Леон
 
40'
Шакири Джердан
1:0
55'
1:1
Конья Тимоте
59'
Леруа Лео
Ромариу
 
60'
 
Симбаколи Мамаду
Гийемено Джереми
66'
Сигуа Габриэль
Marin Soticek
 
69'
 
Конья Тимоте
76'
 
Фон Моос Юлиан
Кутеса Дерек
82'
Айети Альбиан
Оморуйи Кевин
 
90'
 
Уаттара Тьемоко
Конья Тимоте
90'
Шакири Джердан
2:1
90'
Шакири Джердан
3:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 425 Количество передач 434
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
3
Вуйоз
Николя
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
8
Ромариу
19
Marin
Soticek
10
Шакири
Джердан
11
Траоре
Бени
9
Оморуйи
Кевин
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
28
Дулин
Давид
5
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Серветт

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.4%
51.7%
6.9%
12 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:6
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:3
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.57
1.8

Среднее время на гол

35
50

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.79

Среднее время на гол

71
114

Всего голов

55
38

Голов в среднем за матч

1.9
1.31

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

47
68

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 0.4
Айети Альбиан 5 0.33
Оморуйи Кевин 5 0.33
Барри Тьерно 5 (1) 0.33
Шакири Джердан 4 (1) 0.27
Шмидт Доминик II 2 0.13
Каде Антон 2 0.13
Marin Soticek 2 0.13
Брэдли Финк 1 0.07
Кололли Беньямин 1 0.07
Леруа Лео 1 0.07
Ромариу 1 0.07
Баришич Адриан-Леон 1 0.07
Авдуллаху Леон 1 0.07
Мендес Юсафат 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 9 0.6
Стеванович Мирослав 5 0.33
Кривелли Энцо 3 (2) 0.2
Конья Тимоте 2 0.13
Цунэмото Кэйго 1 0.07
Ондуа Гаэль 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Симбаколи Мамаду 1 0.07
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 4 0
Баришич Адриан-Леон 4 0
Ромариу 1 1
Вуйоз Николя 2 0
Траоре Бени 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Конья Тимоте 3 0
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0

Результаты матчей

Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
6
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

19
12
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Серветт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
8%
2
17%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
4
33%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
3
25%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Забито

39
24
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
4
10%
3
13%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
9
23%
7
29%
29%
31-45
9
23%
6
25%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
11
28%
4
17%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дорнах - Базель 0:6 Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2
Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3
Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1

Результаты матчей

Базель
Серветт

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Базель
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
3
5
4
4
2.5
1
7
3
5
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
10
5
1.5
7
8
6
9
2.5
4
11
4
11
3.5
3
12
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 15 9 1 5 38 - 16 28
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 15 7 5 3 23 - 19 26
4.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
5.
Лозанна
 15 7 2 6 23 - 20 23
6.
Люцерн
 15 6 5 4 27 - 23 23
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 15 4 4 7 15 - 25 16
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 7 5 0 2 14 - 6 15
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
8.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
9.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
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