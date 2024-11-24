Тур: 15. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 27249
0'
32' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
1:0
40' ГолШакири Джердан
1:1
55' ГолКонья Тимоте
69' Желтая карточкаКонья Тимоте
2:1
90' ПенальтиШакири Джердан
3:1
90' ГолШакири Джердан
90'+5
Ход матча
40'
1:0
55'
1:1
69'
90'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
425 Количество передач 434
-
49 Владение мячом, % 51
8
Ромариу
11
Траоре
Бени
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Базель
Серветт
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.4%
51.7%
6.9%
12 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.57
1.8
Среднее время на гол
35
50
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.79
Среднее время на гол
71
114
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.9
1.31
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
47
68
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6
|0.4
|Айети Альбиан
|5
|0.33
|Оморуйи Кевин
|5
|0.33
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.33
|Шакири Джердан
|4 (1)
|0.27
|Шмидт Доминик II
|2
|0.13
|Каде Антон
|2
|0.13
|Marin Soticek
|2
|0.13
|Брэдли Финк
|1
|0.07
|Кололли Беньямин
|1
|0.07
|Леруа Лео
|1
|0.07
|Ромариу
|1
|0.07
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.07
|Авдуллаху Леон
|1
|0.07
|Мендес Юсафат
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|9
|0.6
|Стеванович Мирослав
|5
|0.33
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.2
|Конья Тимоте
|2
|0.13
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.07
|Ондуа Гаэль
|1
|0.07
|Руй Стив
|1
|0.07
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.07
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|4
|0
|Ромариу
|1
|1
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Траоре Бени
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|3
|1
|Конья Тимоте
|3
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
6
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
19
12
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Серветт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
8%
2
17%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
4
33%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Забито
39
24
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
4
10%
3
13%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
9
23%
7
29%
29%
31-45
9
23%
6
25%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
11
28%
4
17%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дорнах - Базель 0:6 Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2
Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3
Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1
Результаты матчей
Базель
Серветт
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Базель
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
35
44
17
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
105
78
69
411
411
312
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5