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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Второй тайм: 90+'
Ивердон
0'
23' Желтая карточка
Каменович Димитрие
38' Желтая карточка
Jason Gnakpa
52' Желтая карточка
Маркеш Криштиан
56' Желтая карточка
William Le Pogam
90' Желтая карточка
Окороджи Чима
90' Желтая карточка
Кинтилья Хорди

Ход матча

23'
 
Каменович Димитрие
38'
 
Jason Gnakpa
52'
 
Маркеш Криштиан
56'
 
William Le Pogam
59'
 
Родригес Мауро
Нтело Митчи
59'
Мамбимби Феликс
Чобот Кевин
 
59'
Витциг Кристиан
Аколо Чадрак
 
59'
Жеббель Виллем
Сиссе Мустафа
 
64'
Тома Бастьен
Стеванович Михайло
 
66'
 
Какури Дион
Jason Gnakpa
77'
Руис Виктор
Жеббель Виллем
 
90'
Окороджи Чима
 
90'
Кинтилья Хорди
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Ивердон
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
64
Стеванович
Михайло
77
Чобот
Кевин
63
Коницке
Корсин
11
Сиссе
Мустафа
10
Аколо
Чадрак
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
24
Jason
Gnakpa
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
11
Нтело
Митчи
21
Комано
Уго
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Ивердон
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Ивердон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
5:1
С
4:0
С
1:0
К
0:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:4

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

4.33
1.5

Среднее время на гол

20
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.33
Аколо Чадрак 4 0.27
Гёртлер Лукас 4 0.27
Витциг Кристиан 2 0.13
Мамбимби Феликс 2 0.13
Тома Бастьен 1 0.07
Сиссе Мустафа 1 0.07
Чобот Кевин 1 0.07
Шмидт Исаак 1 0.07
Фалльци Альберт 1 0.07
Диаби Абдулай III 1 0.07
Ноа Янник 1 0.07
Милошевич Йован 1 (1) 0.07
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.33
Оморуйи Кевин 4 0.27
Комано Уго 3 0.2
Родригес Мауро 1 0.07
Аке Марли 1 (1) 0.07
Сотье Антони 1 0.07
William Le Pogam 1 0.07
Нтело Митчи 1 0.07
Гонзалез Франко 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 4 0
Вандермерш Юго 2 1
Кинтилья Хорди 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Чобот Кевин 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Витциг Кристиан 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Сотье Антони 3 1
Тижани Мохамед 3 1
Jason Gnakpa 2 1
Каменович Димитрие 3 0
Маркеш Криштиан 3 0
William Le Pogam 2 0
Родригес Мауро 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ивердон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5
Санкт-Галлен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

10
7
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ивердон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
2
22%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Забито

26
17
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
15%
3
18%
1-15
7
27%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
4
15%
6
35%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
5
22%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
8
35%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
6
33%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Базель 1:4 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3
Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Ивердон

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3:1 15 9 1 5 38 - 16 28
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 15 7 5 3 23 - 19 26
4.
Серветт
 1:3 15 7 4 4 24 - 24 25
5.
Лозанна
 15 7 2 6 23 - 20 23
6.
Люцерн
 15 6 5 4 27 - 23 23
7.
Санкт-Галлен
 0:0 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 0:0 15 4 4 7 15 - 25 16
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 3:1 7 5 0 2 14 - 6 15
4.
Серветт
 1:3 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 0:0 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 0:0 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 3:1 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 1:3 8 3 2 3 11 - 12 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 0:0 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Ивердон
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
8.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
9.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Jason Gnakpa получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Каменович Димитрие получил желтую карточку от судьи
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    Санкт-Галлен
    Ничья
    Ивердон
    7.40
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    5.20
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    9.92
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