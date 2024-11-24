Тур: 15. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 16510
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаКаменович Димитрие
38' Желтая карточкаJason Gnakpa
52' Желтая карточкаМаркеш Криштиан
56' Желтая карточкаWilliam Le Pogam
90' Желтая карточкаКинтилья Хорди
90' Желтая карточкаОкороджи Чима
90'+7
Ход матча
38'
52'
56'
90'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 0
-
9 Угловые 1
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
503 Количество передач 390
-
56 Владение мячом, % 44
77
Чобот
Кевин
10
Аколо
Чадрак
24
Jason
Gnakpa
11
Нтело
Митчи
21
Комано
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jason GnakpaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Санкт-Галлен
Ивердон
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
4.33
1.5
Среднее время на гол
20
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|5 (1)
|0.33
|Аколо Чадрак
|4
|0.27
|Гёртлер Лукас
|4
|0.27
|Витциг Кристиан
|2
|0.13
|Мамбимби Феликс
|2
|0.13
|Тома Бастьен
|1
|0.07
|Сиссе Мустафа
|1
|0.07
|Чобот Кевин
|1
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.07
|Фалльци Альберт
|1
|0.07
|Диаби Абдулай III
|1
|0.07
|Ноа Янник
|1
|0.07
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.07
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.33
|Оморуйи Кевин
|4
|0.27
|Комано Уго
|3
|0.2
|Родригес Мауро
|1
|0.07
|Аке Марли
|1 (1)
|0.07
|Сотье Антони
|1
|0.07
|William Le Pogam
|1
|0.07
|Нтело Митчи
|1
|0.07
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Силла Фоде
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Окороджи Чима
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Чобот Кевин
|3
|0
|Диаби Абдулай III
|3
|0
|Жеббель Виллем
|1
|1
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Витциг Кристиан
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Сотье Антони
|3
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Jason Gnakpa
|2
|1
|Каменович Димитрие
|3
|0
|Маркеш Криштиан
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Силла Фоде
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ивердон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Санкт-Галлен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
10
7
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ивердон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
7%
2
22%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Забито
26
17
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
15%
3
18%
1-15
7
27%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
4
15%
6
35%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
5
22%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
8
35%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
6
33%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Базель 1:4 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3
Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Ивердон
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
34
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
34
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
78
510
312
114
312
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5