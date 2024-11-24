  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Анортосис
0:1
Второй тайм: 54'
Эносис
0'
0:1
17' Гол
Самбу Бассала
32' Желтая карточка
Стамулис Костас
36' Желтая карточка
Кориню Жереми
37' Желтая карточка
Артиматас Костакис
53' Желтая карточка
Иоанну Михалис

Ход матча

17'
0:1
Самбу Бассала
27'
Рогульич Анте
Danil Paroutis
 
32'
Стамулис Костас
 
36'
 
Кориню Жереми
37'
Артиматас Костакис
 
46'
Илиев Атанас
Артиматас Костакис
 
53'
Иоанну Михалис
 
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Эносис
3.80
6.40
6.90
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Все Коэффициенты
Анортосис
Эносис

История личных встреч

Анортосис
Эносис

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
ПД
2:0
К
2:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.57
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 5 (1) 0.45
Консейсау Сержиу 1 0.09
Артиматас Костакис 1 0.09
Хрисостому Андреас 1 0.09
Хрисопулос Константинос 1 0.09
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 2 0.18
Niv Gotliv 2 0.18
Андреу Эвангелос 1 0.09
Барри Тьерно 1 0.09

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 4 0
Крыховяк Гжегож 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Хрисопулос Константинос 3 0
Danil Paroutis 1 1
Илиев Атанас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Мугаби Бевис 2 0
Консейсау Сержиу 0 1
Живкович Живко 1 0
Кику Франсишку 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Стамулис Костас 1 0
Младжович Боян 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 3 2
Piotr Janczukowicz 2 2
Кориню Жереми 3 1
Sean Ioannou 4 0
Elisha Sam 2 1
Marco Krainz 3 0
Самбу Бассала 3 0
Адебайо Аделие 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Ilija Milicevic 3 0
Andreas Christofi 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Edson Silva 1 0
Ruben Hoogenhout 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Fotis Kotsonis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Dimitris Solomou 1 0

Результаты матчей

Анортосис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Анортосис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эносис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

2
1
Анортосис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Эносис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2
Эносис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эносис - АЕК Ларнака 0:0 Анагенниси Деринья - Эносис 1:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1
Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2

Результаты матчей

Анортосис
Эносис

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 1:0 11 8 2 1 18 - 6 26
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
7.
АЕЛ Лимасол
 0:1 10 4 1 5 15 - 17 13
8.
Этникос Ахна
 11 3 4 4 18 - 22 13
9.
Анортосис
 0:1 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Эносис
 1:0 11 3 2 6 6 - 14 11
11.
Омония Арадиппу
 10 2 3 5 8 - 17 9
12.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
5.
Анортосис
 0:1 5 3 0 2 6 - 4 9
6.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
АЕЛ Лимасол
 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 1:0 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Арис Лимасол
 1:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
4.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Эносис
 1:0 5 3 0 2 4 - 4 9
7.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
9.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 0:1 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Артиматас Костакис получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Кориню Жереми получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Константинос Стамулис получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Эносис
3.80
6.40
6.90
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Где смотреть матч Анортосис 0:1 Эносис онлайн

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