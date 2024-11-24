Тур: 11.
0'
0:1
17' ГолСамбу Бассала
32' Желтая карточкаСтамулис Костас
36' Желтая карточкаКориню Жереми
37' Желтая карточкаАртиматас Костакис
53' Желтая карточкаИоанну Михалис
0:2
62' ГолАндреу Эвангелос
1:2
66' ГолЛопеш Рафаэл
86' Желтая карточкаАдебайо Аделие
2:2
90' ГолХрисостому Андреас
3:2
90' ГолДьюрчо Адам
90'+11
Ход матча
17'
0:1
32'
36'
53'
62'
0:2
66'
1:2
74'
86'
90'
90'
3:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Niv Gotliv
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Niv Fliter
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
19 Elisha Sam
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Анортосис
Эносис
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.57
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|6 (1)
|0.55
|Хрисостому Андреас
|2
|0.18
|Консейсау Сержиу
|1
|0.09
|Дьюрчо Адам
|1
|0.09
|Артиматас Костакис
|1
|0.09
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.09
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|2
|0.18
|Андреу Эвангелос
|2
|0.18
|Niv Gotliv
|2
|0.18
|Барри Тьерно
|1
|0.09
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артиматас Костакис
|4
|0
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Хрисопулос Константинос
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Илиев Атанас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|0
|1
|Живкович Живко
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Stefanos Charalambous
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Piotr Janczukowicz
|2
|2
|Кориню Жереми
|3
|1
|Sean Ioannou
|4
|0
|Адебайо Аделие
|4
|0
|Elisha Sam
|2
|1
|Marco Krainz
|3
|0
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Анортосис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эносис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
2
1
Анортосис
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Эносис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
3
19%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2
Эносис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эносис - АЕК Ларнака 0:0 Анагенниси Деринья - Эносис 1:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1
Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Результаты матчей
Анортосис
Эносис
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|3.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 10
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|15 - 19
|13
|9.
|11
|3
|4
|4
|18 - 22
|13
|10.
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|12.
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2