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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Анортосис
3:2
Конец матча
Эносис
0'
0:1
17' Гол
Самбу Бассала
32' Желтая карточка
Стамулис Костас
36' Желтая карточка
Кориню Жереми
37' Желтая карточка
Артиматас Костакис
53' Желтая карточка
Иоанну Михалис
0:2
62' Гол
Андреу Эвангелос
1:2
66' Гол
Лопеш Рафаэл
86' Желтая карточка
Адебайо Аделие
2:2
90' Гол
Хрисостому Андреас
3:2
90' Гол
Дьюрчо Адам
90'+11
Анортосис
Эносис

История личных встреч

Анортосис
Эносис

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
ПД
2:0
К
2:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.57
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 6 (1) 0.55
Хрисостому Андреас 2 0.18
Консейсау Сержиу 1 0.09
Дьюрчо Адам 1 0.09
Артиматас Костакис 1 0.09
Хрисопулос Константинос 1 0.09
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 2 0.18
Андреу Эвангелос 2 0.18
Niv Gotliv 2 0.18
Барри Тьерно 1 0.09

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 4 0
Крыховяк Гжегож 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Хрисопулос Константинос 3 0
Danil Paroutis 1 1
Илиев Атанас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Мугаби Бевис 2 0
Консейсау Сержиу 0 1
Живкович Живко 1 0
Кику Франсишку 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Стамулис Костас 1 0
Младжович Боян 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 3 2
Piotr Janczukowicz 2 2
Кориню Жереми 3 1
Sean Ioannou 4 0
Адебайо Аделие 4 0
Elisha Sam 2 1
Marco Krainz 3 0
Самбу Бассала 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Ilija Milicevic 3 0
Andreas Christofi 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Edson Silva 1 0
Ruben Hoogenhout 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Fotis Kotsonis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Dimitris Solomou 1 0

Результаты матчей

Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Анортосис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эносис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

2
1
Анортосис
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Эносис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
3
43%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
3
19%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2
Эносис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эносис - АЕК Ларнака 0:0 Анагенниси Деринья - Эносис 1:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1
Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2

Результаты матчей

Анортосис
Эносис

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
1
10
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 11 8 2 1 20 - 6 26
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
7.
Анортосис
 11 4 2 5 12 - 16 14
8.
АЕЛ Лимасол
 10 4 1 5 15 - 19 13
9.
Этникос Ахна
 11 3 4 4 18 - 22 13
10.
Омония Арадиппу
 10 2 3 5 8 - 17 9
11.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
12.
Эносис
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
4.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Артиматас Костакис получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Кориню Жереми получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Константинос Стамулис получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Danil Paroutis уходит с поля. Рогульич Анте выходит вместо него
    • 17'
      Г О О О О Л - Самбу Бассала бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 3:2 Эносис онлайн

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