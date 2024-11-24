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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Палермо
1:1
Перерыв
Сампдория

Ход матча

3'
 
Феррари Алекс
Романьоли Симоне
38'
0:1
Тутино Дженнаро
45'
Ди Франческо Федерико
(Верре Валерио)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Сампдория
3.20
3.30
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4.30
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Все Коэффициенты
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
8
Сегре
Джакопо
10
Раноккья
Филиппо
26
Верре
Валерио
11
Инсинье
Роберто
20
Анри
Тома
17
Ди
Франческо
Федерико
33
Сильвестри
Марко
18
Венути
Лоренцо
6
Романьоли
Симоне
5
Риччо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
17
Мёленстен
Мелле
7
Беллемо
Алессандро
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
11
Педрола
Эстанис
20
Ла
Гумина
Антонино
Палермо
4-3-3
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Сампдория

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СB
2:0
СB
2:2
СB
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.11

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
0.9

Среднее время на гол

73
100

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 4 0.29
Анри Тома 2 0.14
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Верре Валерио 1 0.07
Ди Мариано Франческо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Гомес Клаудио 1 0.07
Бания Раян 1 0.07
Диаките Салим 1 0.07
Брунори Маттео 1 (1) 0.07
Раноккья Филиппо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 4 0.29
Кода Массимо 4 0.29
Иоанну Николас 2 0.14
Венути Лоренцо 2 0.14
Мёленстен Мелле 2 0.14
Касами Пайтим 1 0.07
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.07
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Верре Валерио 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччо Алессандро 4 1
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 3 0
Венути Лоренцо 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
5
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
2
Палермо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
4
27%
76-90

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
21%
1
7%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0
Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0
Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0

Результаты матчей

Палермо
Сампдория

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Палермо
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Палермо
 1:1 14 4 6 4 14 - 12 18
10.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Сампдория
 1:1 14 4 4 6 17 - 19 16
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 14 4 1 9 14 - 23 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 1:1 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 1:1 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 1:1 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 1:1 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Верре Валерио сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико бьет в цель!
  • 38'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
  • 3'
    Романьоли Симоне уходит с поля. Феррари Алекс выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Палермо
Ничья
Сампдория
3.20
3.30
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Где смотреть матч Палермо 1:1 Сампдория онлайн

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