Тур: 14. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
38'
0:1
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
20
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Палермо
Сампдория
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.11
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
0.9
Среднее время на гол
73
100
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|4
|0.29
|Анри Тома
|2
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Верре Валерио
|1
|0.07
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.07
|Сегре Джакопо
|1
|0.07
|Гомес Клаудио
|1
|0.07
|Бания Раян
|1
|0.07
|Диаките Салим
|1
|0.07
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.07
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|4
|0.29
|Кода Массимо
|4
|0.29
|Иоанну Николас
|2
|0.14
|Венути Лоренцо
|2
|0.14
|Мёленстен Мелле
|2
|0.14
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.07
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччо Алессандро
|4
|1
|Иоанну Николас
|3
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
5
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
2
Палермо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Пропущено
3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
4
27%
76-90
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
21%
1
7%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0
Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0
Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0
Результаты матчей
Палермо
Сампдория
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Палермо
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
49
49
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|5.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|6.
|14
|4
|8
|2
|18 - 13
|20
|7.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|9.
|1:1
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|12.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|14.
|14
|2
|10
|2
|15 - 13
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|14
|4
|1
|9
|14 - 23
|13
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|20.
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Кало Джакомо
|6