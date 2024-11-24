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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Палермо
1:1
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
38' Гол
Тутино Дженнаро
1:1
45' Гол
Ди Франческо Федерико
79' Желтая карточка
Венути Лоренцо
90' Желтая карточка
Феррари Алекс
90'+6

Ход матча

3'
 
Феррари Алекс
Романьоли Симоне
38'
0:1
Тутино Дженнаро
45'
Ди Франческо Федерико
(Верре Валерио)
1:1
66'
 
Бенедетти Леонардо
Акинсанмиро Эбенезер
66'
 
Секулов Никола
Педрола Эстанис
69'
Aljosa Vasic
Верре Валерио
 
69'
Ле Дуарон Жереми
Анри Тома
 
78'
Ди Мариано Франческо
Ди Франческо Федерико
 
78'
Аппюа Стредер
Инсинье Роберто
 
79'
 
Венути Лоренцо
83'
 
Депаоли Фабио
Венути Лоренцо
83'
 
Simone Leonardi
Ла Гумина Антонино
87'
Брунори Маттео
Сегре Джакопо
 
90'
 
Феррари Алекс

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 347 Количество передач 334
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
8
Сегре
Джакопо
10
Раноккья
Филиппо
26
Верре
Валерио
11
Инсинье
Роберто
20
Анри
Тома
17
Ди
Франческо
Федерико
33
Сильвестри
Марко
18
Венути
Лоренцо
6
Романьоли
Симоне
5
Риччо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
17
Мёленстен
Мелле
7
Беллемо
Алессандро
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
11
Педрола
Эстанис
20
Ла
Гумина
Антонино
Палермо
4-3-3
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Сампдория

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СB
2:0
СB
2:2
СB
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.11

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
0.9

Среднее время на гол

73
100

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 4 0.29
Анри Тома 2 0.14
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Верре Валерио 1 0.07
Ди Мариано Франческо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Гомес Клаудио 1 0.07
Бания Раян 1 0.07
Диаките Салим 1 0.07
Брунори Маттео 1 (1) 0.07
Раноккья Филиппо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 4 0.29
Кода Массимо 4 0.29
Иоанну Николас 2 0.14
Венути Лоренцо 2 0.14
Мёленстен Мелле 2 0.14
Касами Пайтим 1 0.07
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.07
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Верре Валерио 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччо Алессандро 4 1
Иоанну Николас 3 1
Венути Лоренцо 4 0
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Феррари Алекс 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
6
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
2
Палермо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

4
16
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
2
50%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

15
16
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
3
27%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0
Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0
Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0

Результаты матчей

Палермо
Сампдория

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палермо
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
10.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Сампдория
 14 4 4 6 17 - 19 16
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 14 4 1 9 14 - 23 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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