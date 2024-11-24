Тур: 14. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
0:1
38' ГолТутино Дженнаро
1:1
45' ГолДи Франческо Федерико
79' Желтая карточкаВенути Лоренцо
90' Желтая карточкаФеррари Алекс
90'+6
Ход матча
38'
0:1
45'
79'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
347 Количество передач 334
-
51 Владение мячом, % 49
20
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Палермо
Сампдория
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.11
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
0.9
Среднее время на гол
73
100
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|4
|0.29
|Анри Тома
|2
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Верре Валерио
|1
|0.07
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.07
|Сегре Джакопо
|1
|0.07
|Гомес Клаудио
|1
|0.07
|Бания Раян
|1
|0.07
|Диаките Салим
|1
|0.07
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.07
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|4
|0.29
|Кода Массимо
|4
|0.29
|Иоанну Николас
|2
|0.14
|Венути Лоренцо
|2
|0.14
|Мёленстен Мелле
|2
|0.14
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.07
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччо Алессандро
|4
|1
|Иоанну Николас
|3
|1
|Венути Лоренцо
|4
|0
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
6
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
2
Палермо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Пропущено
4
16
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
2
50%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
4
25%
76-90
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
15
16
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
3
27%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0
Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0
Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0
Результаты матчей
Палермо
Сампдория
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Палермо
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
410
410
212
212
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Кало Джакомо
|6