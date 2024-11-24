КАКОЙ ШАНСИЩЕ! Дэвис получил мяч в левой части штрафной гостей и отдал пас в центр на Делапа, который с 9 метров пробил в створ и угодил точно в Онану, выскочившего навстречу!

И продолжают активно проводить концовку первого тайма футболисты "Ипсвича". Каюсте получил игровой снаряд перед штрафной соперника и с 20 метров пальнул значительно выше цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ХАТЧИНСОН! Бёрнс с правого фланга покатил мяч в центр к линии штрафной на Хатчинсона, который с 19 метров пробил в левый верхний угол. Игровой снаряд по пути зацепил голову Мазрауи и влетел под перекладину!

Думаю, что более активно постараются сыграть после перерыва футболисты "Манчестер Юнайтед". Гости забили быстрый гол, а после этого практически ничего не придумали у ворот Мурича.

Делап и Эванс неприятно столкнулись головами в центральной части поля. Защитник "Манчестер Юнайтед" получил неприятный удар по лицу, и самостоятельно подняться он пока не может.

ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ипсвича". Дэвис навесил в дальнюю часть штрафной, откуда О'Ши головой сбросил мяч на Хатчинсона, а тот с шикарной позиции пробил в Далота!

Каюсте оказался с мячом в центральной части поля, и его недозволенным приёмом на газон уронил Бруну Фернандеш. Тактический фол, который позволил гостям вернуться на свои позиции.

И ещё одна остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Дэвис присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Есть вероятность, что защитник "Ипсвича" продолжить встречу не сможет.

Быстрая атака получилась у "красных дьяволов", в ходе которой Гарначо по центру имел возможность умчаться на рандеву с голкипером, однако его без нарушения сумел остановить Туанзебе.

Морси в центральной части поля уже не в первый раз попал по ногам Бруну Фернандешу. Тейлор остановил игру и провёл профилактическую беседу с футболистами.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Активный футбол команды продемонстрировали в стартовые минуты, а вот затем количество опасных моментов резко снизилось.

Что интересно, но по владению мячом в первом тайме лидируют именно "трактористы". Хозяева показывают хорошую игру, но единственное что их подводит, так это реализация.

ОПАСНО! Далот получил отличный заброс в левой части штрафной соперника и под прессингом Бёрнса пробил в створ, однако эта попытка пришлась точно в руки Муричу!

Затягивается у нас пауза, связанная с травмой Диалло. Рубен Аморим воспользовался этой остановкой и подозвал к себе Рэшфорда. Вносит португалец некоторые корректировки в игру форварда.

Хатчинсон получил игровой снаряд у правого угла штрафной и выполнил перспективный кросс к дальней штанге. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Мазрауи головой мяч выбил.

Футболисты "Ипсвича" всем составом перебрались на чужую половину поля. "Трактористы" классно владеют мячом и пытаются найти брешь в обороне соперника.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ипсвича". Дэвис выполнил кросс к дальней штанге, но Онана спокойно эту передачу перехватил. Внимательно сыграл голкипер гостей.

Онана в предыдущем моменте мяч поймал в руки и начал быструю атаку, в ходе которой Гарначо по центру рвался вперёд, вот только его без нарушения остановил Шмодикс.

Довольно рискованную перепасовку у своей штрафной устроили футболисты "Ипсвича". Гарначо даже был близок к перехвату, однако мяч от аргентинца всё-таки отскочил за пределы поля.

Делап здорово сыграл перед штрафной "Манчестер Юнайтед" и успел прокинуть мяч на партнёра, после чего ему в ногу влетел Бруну Фернандеш. Право на опасный стандарт получают хозяева.

Хатчинсон со стандарта с 20 метров пробил на силу в ту точку, в которой и располагался Онана. Голкипер "красных дьяолов" сыграл надёжно и игровой снаряд в своих руках зафиксировал.

Впервые за долгое время выбрались в атаку "манкунианцы". Далот оказался с мячом на левом фланге и навесил к дальней штанге, вот только эту передачу спокойно перехватил Мурич.

Затяжная позиционная атака получилась у хозяев, в ходе которой Хатчинсон подхватил мяч на правом фланге и пытался проникнуть в штрафную соперника, но обыграть Далота ему не удалось.

21' Берджесс слишком активно пытался перехватить мяч в центре поля и ударил по ногам Диалло. Досталось футболисту гостевого коллектива, и самостоятельно он подняться пока не может.

20' Завершились стартовые минуты этого противостояния. "Красные дьяволы" быстро открыли счёт, что раскрыло игру. Хозяева теперь большими силами стараются идти в атаку.

19' ХОРОШО! Бруну Фернандеш оказался с мячом на чужой половине поля и отдал пас в левую часть штрафной, откуда Гарначо по обводящей траектории пробил рядом с дальней штангой!

18' Каюсте немного не успел к игровому эпизоду в центральной части поля и довольно грубо влетел в ноги Каземиро. Повезло футболисту "Ипсвича", что рефери не наказал его карточкой.

17' Эванс высоко выдвинулся на чужую половину поля и проиграл борьбу Хатчинсону, после чего опытный защитник "Манчестер Юнайтед" нарушил правила против оппонента.

16' Активный Диалло в очередной раз пролетел вперёд по правому флангу и выполнил мягкий заброс к штрафной "Ипсвича". Бруну Фернандеш до мяча не добрался, и О'Ши забрал снаряд в свои ноги.

15' Рэшфорд слишком активно прессинговал на чужой половине поля и нарушил правила против Морси. Тейлор находился рядом с эпизодом и сразу дал свисток. Практически незаметен рефери в первые минуты.

14' Удалось быстро открыть счёт футболистам "Манчестер Юнайтед", но сейчас гости отдали инициативу своему сопернику, и "трактористы" пытаются придумать что-то интересное у ворот Онаны.

13' ГОРЯЧО! Бёрнс с правого фланга низом прострелил в центр к радиусу штрафной, откуда в одно касание в левый нижний угол пробил Шмодикс, но Онана в падении свою команду сумел выручить!

12' Каземиро из центрального круга выполнил передачу вперёд на Рэшфорда, однако эту попытку остановил Морси. Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты.

11' Гарначо получил игровой снаряд от Рэшфорда на левом фланге атаки, вот только рваться вперёд аргентинец не решился и просто сохранил владение для своей команды.

10' Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Бёрнс по правому флангу прорвался вперёд и мощно прострелил вдоль ворот, а Шмодиксу не хватило доли секунды, дабы добраться до этой передачи.

9' ОПАСНО! Хорошей атакой отвечают "трактористы"! Бёрнс с правого фланга прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Шмодикс в одно касание пробил выше перекладины!

8' МОМЕНТ! Диалло снова продвинулся вперёд по правому флангу и отдал пас в центр на Эриксена. Датчанин в одно касание пробил по воротам с 22 метров, и мяч пролетел рядом с левой штангой!

7' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ипсвича". Дэвис выполнил кросс к ближней штанге, а там "манкунианцы" сыграли внимательно и выбили мяч от владений Онаны.

6' Берджесс выполнил классный перевод на левый фланг атаки на Дэвиса, который прорвался к лицевой и пытался прострелить в центр, вот только эту попытку заблокировал Диалло.

5' Великолепное начало матча получается для "Манчестер Юнайтед". Что интересно, Рубен Аморим практически не среагировал на взятие ворот и продолжил спокойно общаться с помощником.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! РЭШФОРД! Быстро открывают счёт гости! Диалло по правому флангу на высокой скорости пролетел вперёд и прострелил в центр к линии вратарской, а там Рэшфорд на мгновение опередил Мурича и отправил игровой снаряд в пустые ворота!

3' Эта встреча является дебютной для нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Очень интересно посмотреть, как португальский специалист поменяет игру "красных дьяволов".

2' Футболисты "Ипсвича" вышли на эту встречу в синих футболках и белых трусах, "манкунианцы" играют в красных футболках и чёрных трусах. Ворота Мурича в перво тайме по ТВ-картинке расположены слева.