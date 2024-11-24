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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ипсвич
1:1
Перерыв
Манчестер Юнайтед

Ход матча

2'
0:1
Рэшфорд Маркус
(Диалло Амад)
43'
Хатчинсон Омари
(Бёрнс Уэс)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 127
Ипсвич 2.4% (3)
X 7.1% (9)
Манчестер Юнайтед 90.6% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.30
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4.30
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5.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
12
Каюсте
Йенс
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
4
Де
Лигт
Маттейс
3
Мазрауи
Нуссаир
16
Диалло
Амад
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
10
Рэшфорд
Маркус
Ипсвич
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Ипсвич
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 6 0.5
Шмодикс Сэмми 3 0.25
Дэвис Лейф 1 0.08
Морси Сэм 1 0.08
Хирст Джордж 1 0.08
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Хатчинсон Омари 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 3 0.25
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.17
Рэшфорд Маркус 2 0.17
Диалло Амад 1 0.08
Зиркзее Джошуа 1 0.08
Каземиро Карлос 1 0.08
Де Лигт Маттейс 1 0.08
Хёйлунн Расмус 1 0.08
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Делап Лиам 3 0
Кларк Гарри 1 1
Туанзебе Аксел 2 0
Тейлор Джек 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Чаплин Конор 1 0
Хирст Джордж 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Джонсон Бен 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гривз Джейкоб 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 4 0
Майну Кобби 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Диалло Амад 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Ипсвич
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
6
Ипсвич
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
31%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
5
38%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2

Результаты матчей

Ипсвич
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
5.
Брайтон
 Заявка 12 6 4 2 21 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
8.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
9.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
10.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 12 1 1 10 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
10.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 1:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
11.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 1:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Ипсвич" - "Манчестер Юнайтед" 1-1.
  • Травма, повреждение
    45'
    Делап и Эванс неприятно столкнулись головами в центральной части поля. Защитник "Манчестер Юнайтед" получил неприятный удар по лицу, и самостоятельно подняться он пока не может. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты к первому тайму компенсировал Тейлор. 
  • 44'
    Думаю, что более активно постараются сыграть после перерыва футболисты "Манчестер Юнайтед". Гости забили быстрый гол, а после этого практически ничего не придумали у ворот Мурича. 
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ХАТЧИНСОН! Бёрнс с правого фланга покатил мяч в центр к линии штрафной на Хатчинсона, который с 19 метров пробил в левый верхний угол. Игровой снаряд по пути зацепил голову Мазрауи и влетел под перекладину!
  • 42'
    И продолжают активно проводить концовку первого тайма футболисты "Ипсвича". Каюсте получил игровой снаряд перед штрафной соперника и с 20 метров пальнул значительно выше цели. 
  • Опасный момент
    41'
    КАКОЙ ШАНСИЩЕ! Дэвис получил мяч в левой части штрафной гостей и отдал пас в центр на Делапа, который с 9 метров пробил в створ и угодил точно в Онану, выскочившего навстречу!
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Далот получил отличный заброс в левой части штрафной соперника и под прессингом Бёрнса пробил в створ, однако эта попытка пришлась точно в руки Муричу!
  • 39'
    Что интересно, но по владению мячом в первом тайме лидируют именно "трактористы". Хозяева показывают хорошую игру, но единственное что их подводит, так это реализация. 
  • 38'
    Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Активный футбол команды продемонстрировали в стартовые минуты, а вот затем количество опасных моментов резко снизилось. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Морси в центральной части поля уже не в первый раз попал по ногам Бруну Фернандешу. Тейлор остановил игру и провёл профилактическую беседу с футболистами. 
  • 36'
    Быстрая атака получилась у "красных дьяволов", в ходе которой Гарначо по центру имел возможность умчаться на рандеву с голкипером, однако его без нарушения сумел остановить Туанзебе. 
  • Травма, повреждение
    35'
    И ещё одна остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Дэвис присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Есть вероятность, что защитник "Ипсвича" продолжить встречу не сможет. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Каюсте оказался с мячом в центральной части поля, и его недозволенным приёмом на газон уронил Бруну Фернандеш. Тактический фол, который позволил гостям вернуться на свои позиции. 
  • Опасный момент
    32'
    ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ипсвича". Дэвис навесил в дальнюю часть штрафной, откуда О'Ши головой сбросил мяч на Хатчинсона, а тот с шикарной позиции пробил в Далота!
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    • 31'
      Затяжная позиционная атака получилась у хозяев, в ходе которой Хатчинсон подхватил мяч на правом фланге и пытался проникнуть в штрафную соперника, но обыграть Далота ему не удалось. 
    • 30'
      Впервые за долгое время выбрались в атаку "манкунианцы". Далот оказался с мячом на левом фланге и навесил к дальней штанге, вот только эту передачу спокойно перехватил Мурич. 
    • 29'
      Хатчинсон со стандарта с 20 метров пробил на силу в ту точку, в которой и располагался Онана. Голкипер "красных дьяолов" сыграл надёжно и игровой снаряд в своих руках зафиксировал. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Делап здорово сыграл перед штрафной "Манчестер Юнайтед" и успел прокинуть мяч на партнёра, после чего ему в ногу влетел Бруну Фернандеш. Право на опасный стандарт получают хозяева. 
    • 27'
      Довольно рискованную перепасовку у своей штрафной устроили футболисты "Ипсвича". Гарначо даже был близок к перехвату, однако мяч от аргентинца всё-таки отскочил за пределы поля. 
    • 26'
      Онана в предыдущем моменте мяч поймал в руки и начал быструю атаку, в ходе которой Гарначо по центру рвался вперёд, вот только его без нарушения остановил Шмодикс. 
    • Угловой
      25'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ипсвича". Дэвис выполнил кросс к дальней штанге, но Онана спокойно эту передачу перехватил. Внимательно сыграл голкипер гостей. 
    • 24'
      Футболисты "Ипсвича" всем составом перебрались на чужую половину поля. "Трактористы" классно владеют мячом и пытаются найти брешь в обороне соперника.
    • 23'
      Хатчинсон получил игровой снаряд у правого угла штрафной и выполнил перспективный кросс к дальней штанге. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Мазрауи головой мяч выбил. 
    • 22'
      Затягивается у нас пауза, связанная с травмой Диалло. Рубен Аморим воспользовался этой остановкой и подозвал к себе Рэшфорда. Вносит португалец некоторые корректировки в игру форварда. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Берджесс слишком активно пытался перехватить мяч в центре поля и ударил по ногам Диалло. Досталось футболисту гостевого коллектива, и самостоятельно он подняться пока не может. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты этого противостояния. "Красные дьяволы" быстро открыли счёт, что раскрыло игру. Хозяева теперь большими силами стараются идти в атаку. 
    • Опасный момент
      19'
      ХОРОШО! Бруну Фернандеш оказался с мячом на чужой половине поля и отдал пас в левую часть штрафной, откуда Гарначо по обводящей траектории пробил рядом с дальней штангой!
    • Фол, нарушение
      18'
      Каюсте немного не успел к игровому эпизоду в центральной части поля и довольно грубо влетел в ноги Каземиро. Повезло футболисту "Ипсвича", что рефери не наказал его карточкой. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Эванс высоко выдвинулся на чужую половину поля и проиграл борьбу Хатчинсону, после чего опытный защитник "Манчестер Юнайтед" нарушил правила против оппонента. 
    • 16'
      Активный Диалло в очередной раз пролетел вперёд по правому флангу и выполнил мягкий заброс к штрафной "Ипсвича". Бруну Фернандеш до мяча не добрался, и О'Ши забрал снаряд в свои ноги. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Рэшфорд слишком активно прессинговал на чужой половине поля и нарушил правила против Морси. Тейлор находился рядом с эпизодом и сразу дал свисток. Практически незаметен рефери в первые минуты. 
    • 14'
      Удалось быстро открыть счёт футболистам "Манчестер Юнайтед", но сейчас гости отдали инициативу своему сопернику, и "трактористы" пытаются придумать что-то интересное у ворот Онаны. 
    • Опасный момент
      13'
      ГОРЯЧО! Бёрнс с правого фланга низом прострелил в центр к радиусу штрафной, откуда в одно касание в левый нижний угол пробил Шмодикс, но Онана в падении свою команду сумел выручить!
    • 12'
      Каземиро из центрального круга выполнил передачу вперёд на Рэшфорда, однако эту попытку остановил Морси. Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. 
    • 11'
      Гарначо получил игровой снаряд от Рэшфорда на левом фланге атаки, вот только рваться вперёд аргентинец не решился и просто сохранил владение для своей команды. 
    • 10'
      Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Бёрнс по правому флангу прорвался вперёд и мощно прострелил вдоль ворот, а Шмодиксу не хватило доли секунды, дабы добраться до этой передачи. 
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Хорошей атакой отвечают "трактористы"! Бёрнс с правого фланга прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Шмодикс в одно касание пробил выше перекладины!
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Диалло снова продвинулся вперёд по правому флангу и отдал пас в центр на Эриксена. Датчанин в одно касание пробил по воротам с 22 метров, и мяч пролетел рядом с левой штангой!
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ипсвича". Дэвис выполнил кросс к ближней штанге, а там "манкунианцы" сыграли внимательно и выбили мяч от владений Онаны. 
    • 6'
      Берджесс выполнил классный перевод на левый фланг атаки на Дэвиса, который прорвался к лицевой и пытался прострелить в центр, вот только эту попытку заблокировал Диалло. 
    • 5'
      Великолепное начало матча получается для "Манчестер Юнайтед". Что интересно, Рубен Аморим практически не среагировал на взятие ворот и продолжил спокойно общаться с помощником. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! РЭШФОРД! Быстро открывают счёт гости! Диалло по правому флангу на высокой скорости пролетел вперёд и прострелил в центр к линии вратарской, а там Рэшфорд на мгновение опередил Мурича и отправил игровой снаряд в пустые ворота!
    • 3'
      Эта встреча является дебютной для нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Очень интересно посмотреть, как португальский специалист поменяет игру "красных дьяволов". 
    • 2'
      Футболисты "Ипсвича" вышли на эту встречу в синих футболках и белых трусах, "манкунианцы" играют в красных футболках и чёрных трусах. Ворота Мурича в перво тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ипсвич
    2.4% (3)
    Ничья
    7.1% (9)
    Манчестер Юнайтед
    90.6% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    45.7% (58)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    11% (14)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    9.4% (12)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.7% (11)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    3.1% (4)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
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