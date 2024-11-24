Тур: 12. Стадион: Портман Роад. Главный судья: Тейлор Энтони
1:1
Перерыв
Ход матча
2'
0:1
43'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
О'Ши
Дара
12
Каюсте
Йенс
19
Делап
Лиам
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
16
Диалло
Амад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ипсвич
Манчестер Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|6
|0.5
|Шмодикс Сэмми
|3
|0.25
|Дэвис Лейф
|1
|0.08
|Морси Сэм
|1
|0.08
|Хирст Джордж
|1
|0.08
|Чаплин Конор
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
|Хатчинсон Омари
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарначо Алехандро
|3
|0.25
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.17
|Диалло Амад
|1
|0.08
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.08
|Каземиро Карлос
|1
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.08
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.08
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Делап Лиам
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Чаплин Конор
|1
|0
|Хирст Джордж
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Майну Кобби
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Диалло Амад
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Ипсвич
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
6
Ипсвич
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
9
6
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
31%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
5
38%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
3
14%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2
Результаты матчей
Ипсвич
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
38
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|10.
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|11.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ипсвич
2.4% (3)
Ничья
7.1% (9)
Манчестер Юнайтед
90.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
70% (77)
Меньше
30% (33)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.7% (58)
0:2 Манчестер Юнайтед
11% (14)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.4% (12)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.7% (11)
1:1 Ничья
5.5% (7)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.1% (4)
1:4 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
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