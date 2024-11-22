  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ипсвич
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Ипсвич 0% (0)
X 2.4% (1)
Манчестер Юнайтед 97.6% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.20
Реклама, pari.ru
4.20
Реклама, betcity.ru
5.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ипсвич
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Ипсвич
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 6 0.55
Шмодикс Сэмми 3 0.27
Дэвис Лейф 1 0.09
Морси Сэм 1 0.09
Хирст Джордж 1 0.09
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Хатчинсон Омари 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 3 0.27
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.18
Диалло Амад 1 0.09
Рэшфорд Маркус 1 0.09
Зиркзее Джошуа 1 0.09
Каземиро Карлос 1 0.09
Де Лигт Маттейс 1 0.09
Хёйлунн Расмус 1 0.09
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Делап Лиам 3 0
Кларк Гарри 1 1
Туанзебе Аксел 2 0
Тейлор Джек 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Чаплин Конор 1 0
Хирст Джордж 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Джонсон Бен 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гривз Джейкоб 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 4 0
Майну Кобби 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Диалло Амад 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Ипсвич
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
6
Ипсвич
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
31%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
5
38%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2

Результаты матчей

Ипсвич
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 13 19
4.
Арсенал
 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 5 4 2 15 - 10 19
6.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ипсвич - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 25 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Ипсвич 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Манчестер Юнайтед 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.20
    Реклама, pari.ru
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    5.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ипсвич - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ипсвич - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ипсвич
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Манчестер Юнайтед
    97.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    51.2% (22)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    18.6% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    11.6% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    9.3% (4)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ипсвич
    Манчестер Юнайтед
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный