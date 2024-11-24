Тур: 11.
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
2'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сингх ЛютерНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Zakaria Sawo
-
91 Mislav Zadro
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.44
Среднее время на гол
81
62
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.28
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
85
70
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.6
|Лесовой Даниил
|2
|0.2
|Уэдраого Дилан
|2
|0.2
|Столник Марко
|1
|0.1
|Сингх Лютер
|1
|0.1
|Роберта Найджел
|1
|0.1
|Мамас Рафаил
|1
|0.1
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.1
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|5 (2)
|0.45
|Zakaria Sawo
|3
|0.27
|Кокорин Александр
|2
|0.18
|Моннор Джейден
|2
|0.18
|Маямбела Михлали
|1
|0.09
|Кажу
|1
|0.09
|Гомис Янник
|1
|0.09
|Бенгтссон Лео
|1
|0.09
|Струски Кароль
|1
|0.09
|Николич Велько
|1
|0.09
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Лютер
|3
|0
|Лесовой Даниил
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Николич Велько
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
8
АЕЛ Лимасол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Арис Лимасол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
13%
4
24%
1-15
3
20%
6
35%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 3:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
64
27
37
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|18 - 6
|26
|3.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 10
|14
|7.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|18 - 22
|13
|9.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|6 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|1:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2