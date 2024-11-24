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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
АЕЛ Лимасол
0:1
Первый тайм: 21'
Арис Лимасол
0'
0:1
2' Гол
Кокорин Александр
15' Желтая карточка
Захариу Панайотис

Ход матча

2'
0:1
Кокорин Александр
15'
Захариу Панайотис
 
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Ничья
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Арис Лимасол

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
0:4
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:0
К
1:0
К
0:2
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.44

Среднее время на гол

81
62

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

85
70

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.6
Лесовой Даниил 2 0.2
Уэдраого Дилан 2 0.2
Столник Марко 1 0.1
Сингх Лютер 1 0.1
Роберта Найджел 1 0.1
Мамас Рафаил 1 0.1
Тричковски Иван 1 (1) 0.1
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.45
Zakaria Sawo 3 0.27
Кокорин Александр 2 0.18
Моннор Джейден 2 0.18
Маямбела Михлали 1 0.09
Кажу 1 0.09
Гомис Янник 1 0.09
Бенгтссон Лео 1 0.09
Струски Кароль 1 0.09
Николич Велько 1 0.09

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Лютер 3 0
Лесовой Даниил 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Столник Марко 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Току Эммануэль 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Бенгтссон Лео 4 0
Гомис Янник 3 0
Урошевич Слободан 1 1
Струски Кароль 2 0
Николич Велько 2 0
Моннор Джейден 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Кажу 1 0
Матысик Милош 1 0
Dennis Gaustad 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
8
АЕЛ Лимасол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Арис Лимасол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
13%
4
24%
1-15
3
20%
6
35%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 3:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 1:0 11 8 2 1 18 - 6 26
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
7.
АЕЛ Лимасол
 0:1 10 4 1 5 15 - 17 13
8.
Этникос Ахна
 11 3 4 4 18 - 22 13
9.
Анортосис
 0:1 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Эносис
 1:0 11 3 2 6 6 - 14 11
11.
Омония Арадиппу
 10 2 3 5 8 - 17 9
12.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
5.
Анортосис
 0:1 5 3 0 2 6 - 4 9
6.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
АЕЛ Лимасол
 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 1:0 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Арис Лимасол
 1:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
4.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Эносис
 1:0 5 3 0 2 4 - 4 9
7.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
9.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 0:1 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Весь список
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