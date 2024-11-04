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  4. Кубок 2024-2025
Зенит
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 52
Зенит 84.6% (44)
X 11.5% (6)
Ахмат 3.8% (2)
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Зенит
Ничья
Ахмат
6.45
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История личных встреч

Зенит
Ахмат

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

35 матчей

51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
15 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
10 побед 20 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

1.65
1.72

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.65

Среднее время на гол

77
139

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 3 0.5
Артур 2 0.33
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.33
Соболев Александр 1 0.17
Мантуан Густаво 1 0.17
Мостовой Андрей 1 (1) 0.17
Чистяков Дмитрий 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Педро дос Сантос 0 0
Вендел Жералдо 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.33
Талал Амин 1 0.17
Швец Антон 1 0.17
Гандри Надер 1 0.17
Ковачев Светослав 1 0.17
Самородов Максим 1 0.17
Ловат Лукас 1 (1) 0.17
Агаларов Гамид 1 (1) 0.17

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерохин Александр 1 0
Соболев Александр 1 0
Алип Нуралы 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Артур 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Нино 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 2 0
Камило Рейжерс 1 0
Уциев Ризван 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Талал Амин 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
7
Зенит
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5
Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0
Ахмат
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3
Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Зенит
Ахмат

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Зенит
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
Рубин
ЦСКА Москва
Зенит
Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Зенит 84.6% (44)
    X 11.5% (6)
    Ахмат 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ахмат
    6.45
    6.50
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    Прогнозы на матч Зенит - Ахмат

    Исход игры
    Зенит
    84.6% (44)
    Ничья
    11.5% (6)
    Ахмат
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    42.3% (22)
    3:1 Зенит
    9.6% (5)
    2:1 Зенит
    9.6% (5)
    3:2 Зенит
    7.7% (4)
    3:0 Зенит
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    2:3 Ахмат
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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