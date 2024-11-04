История личных встреч
Зенит
Ахмат
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
35 матчей
51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
15 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
10 побед 20 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
31
Голов в среднем за матч
1.65
1.72
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.65
Среднее время на гол
77
139
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ерохин Александр
|3
|0.5
|Артур
|2
|0.33
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|2
|0.33
|Соболев Александр
|1
|0.17
|Мантуан Густаво
|1
|0.17
|Мостовой Андрей
|1 (1)
|0.17
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.17
|Изидор Вильсон
|1
|0.17
|Педро дос Сантос
|0
|0
|Вендел Жералдо
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Бернард
|2
|0.33
|Талал Амин
|1
|0.17
|Швец Антон
|1
|0.17
|Гандри Надер
|1
|0.17
|Ковачев Светослав
|1
|0.17
|Самородов Максим
|1
|0.17
|Ловат Лукас
|1 (1)
|0.17
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.17
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерохин Александр
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|1
|0
|Артур
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
|Нино
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|2
|0
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Уциев Ризван
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
7
Зенит
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5
Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0
Ахмат
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3
Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0
Результаты матчей
Зенит
Ахмат
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Зенит
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
24
15
15
15
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Исход игры
Зенит
84.6% (44)
Ничья
11.5% (6)
Ахмат
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
44.68% (21)
Нет
55.32% (26)
Популярный счёт
2:0 Зенит
42.3% (22)
3:1 Зенит
9.6% (5)
2:1 Зенит
9.6% (5)
3:2 Зенит
7.7% (4)
3:0 Зенит
7.7% (4)
1:1 Ничья
5.8% (3)
2:3 Ахмат
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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