Позже
История личных встреч
Рубин
ЦСКА Москва
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
39 матчей
28.2%
28.2%
43.6%
11 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
12.8%
53.8%
33.4%
5 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
0.81
0.78
Среднее время на гол
111
115
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.89
0.76
Среднее время на гол
47
118
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.31
0.77
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
68
117
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузнецов Даниил
|2
|0.33
|Шабанхаджай Дардан
|2
|0.33
|Юкич Александар
|1
|0.17
|Рожков Игорь
|1
|0.17
|Иву Угочукву
|1
|0.17
|Иванов Олег
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круговой Данил
|1
|0.17
|Койта Секу
|1
|0.17
|Бистрович Кристиян
|1
|0.17
|Дивеев Игорь
|1
|0.17
|Гаич Милан II
|1
|0.17
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.17
|Кисляк Матвей
|1
|0.17
|Глебов Кирилл
|1
|0.17
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
|Пьянич Миралем
|0
|0
|Агапов Илья
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Мойзес Моура
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Николич Милан
|0
|1
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Тороп Владислав
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4
Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3
Результаты матчей
Рубин
ЦСКА Москва
Точный счет
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рубин
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
15
15
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва
Исход игры
Рубин
15.4% (8)
Ничья
23.1% (12)
ЦСКА Москва
61.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (24)
Меньше
44.19% (19)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
36.5% (19)
1:1 Ничья
23.1% (12)
0:1 ЦСКА Москва
9.6% (5)
3:2 Рубин
3.8% (2)
1:3 ЦСКА Москва
3.8% (2)
0:2 ЦСКА Москва
3.8% (2)
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