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  4. Кубок 2024-2025
Рубин
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 52
Рубин 15.4% (8)
X 23.1% (12)
ЦСКА Москва 61.5% (32)
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Рубин
Ничья
ЦСКА Москва
3.45
3.60
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2.20
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История личных встреч

Рубин
ЦСКА Москва

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

39 матчей

28.2%
28.2%
43.6%
11 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.8%
53.8%
33.4%
5 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ТМК
2:0
ПЛ
6:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

0.81
0.78

Среднее время на гол

111
115

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.89
0.76

Среднее время на гол

47
118

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

68
117

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 2 0.33
Шабанхаджай Дардан 2 0.33
Юкич Александар 1 0.17
Рожков Игорь 1 0.17
Иву Угочукву 1 0.17
Иванов Олег 0 0
Зотов Александр 0 0
Чумич Никола 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круговой Данил 1 0.17
Койта Секу 1 0.17
Бистрович Кристиян 1 0.17
Дивеев Игорь 1 0.17
Гаич Милан II 1 0.17
Мусаев Тамерлан 1 0.17
Кисляк Матвей 1 0.17
Глебов Кирилл 1 0.17
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Пьянич Миралем 0 0
Агапов Илья 0 0
Келлвен Дуглас 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахмоналиев Умарали 2 0
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Чумич Никола 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Апшацев Марат 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бистрович Кристиян 3 0
Мойзес Моура 2 0
Виллиан Роша 2 0
Николич Милан 0 1
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Гаич Милан II 1 0
Тороп Владислав 1 0
Кисляк Матвей 1 0

Результаты матчей

Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4
Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3

Результаты матчей

Рубин
ЦСКА Москва

Точный счет

0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рубин
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
Рубин
ЦСКА Москва
Зенит
Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Рубин 15.4% (8)
    X 23.1% (12)
    ЦСКА Москва 61.5% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.45
    3.60
    Реклама, bettery.ru
    2.20
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    Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Рубин
    15.4% (8)
    Ничья
    23.1% (12)
    ЦСКА Москва
    61.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    36.5% (19)
    1:1 Ничья
    23.1% (12)
    0:1 ЦСКА Москва
    9.6% (5)
    3:2 Рубин
    3.8% (2)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.8% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    3.8% (2)
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    Рубин
    ЦСКА Москва
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