  1. Футбол
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  3. США
  4. МЛС 2024
Стадион: .
Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 21'
Ванкувер Уайткэпс
0'
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
19
Богуш
Матеуш
11
Тильман
Тимоти
8
О'Брайен
Льюис
13
Оливера
Кристиан
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
3
Адекугбе
Сэм
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
26
Армстронг
Стюарт
25
Голд
Райан
22
Али
Ахмед
24
Уайт
Брайан
Лос-Анджелес
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:2
КЛ
2:2
М
3:0
М
0:1
М
5:2
М
1:1
М
2:3
ЛЧК
3:0
ЛЧК
0:3
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Голы

Всего голов

35
11

Голов в среднем за матч

3.18
1.22

Среднее время на гол

28
73

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.27

Среднее время на гол

101
70

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

2.15
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

41
72

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 20 (7) 0.57
Богуш Матеуш 15 0.43
Оливера Кристиан 6 0.17
Тильман Тимоти 4 0.11
Атуэста Эдуард 4 0.11
Моралес Давид 4 0.11
Камара Кей 3 0.09
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Лонг Аарон 1 0.03
Марлон 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Жиру Оливье 0 0
Шано Максим 0 0
О'Брайен Льюис 0 0
Сегура Эдди 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 16 0.44
Голд Райан 13 (2) 0.36
Пико Фабрис 9 0.25
Рапосо Райан 3 0.08
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Лаборда Матиас 2 0.06
Веселинович Ранко 2 0.06
Крейлах Дамир 2 0.06
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паленсия Серги 8 1
Атуэста Эдуард 8 1
Тильман Тимоти 8 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Шано Максим 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Льорис Уго 1 0
Оливера Кристиан 1 0
Марлон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 7 1
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 5 1
Уайт Брайан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Адекугбе Сэм 4 0
Блэкмон Тристан 4 0
Веселинович Ранко 4 0
Рапосо Райан 4 0
Али Ахмед 3 0
Голд Райан 3 0
Такаока Ёхеи 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
11
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

22
23
Лос-Анджелес
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (15)
21% (7)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
Ванкувер Уайткэпс
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
22

Упущенные победы

28
34

Голы по времени матча

Забито

36
28
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
5
14%
4
14%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
7
19%
6
21%
61-75
7
19%
7
25%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
28%
7
33%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Забито

29
29
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
7
24%
8
28%
76-90

Пропущено

23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
9%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
4
17%
8
29%
76-90

Забито

65
57
30 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
10
15%
7
12%
1-15
7
11%
8
14%
16-30
13
20%
8
14%
31-45
8
12%
10
18%
46-60
13
20%
9
16%
61-75
14
22%
15
26%
76-90

Пропущено

41
49
18 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 27
3
7%
6
12%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
9
22%
12
24%
31-45
8
20%
6
12%
46-60
8
20%
7
14%
61-75
7
17%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 5:0 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
4
10
7
1.5
8
10
6
11
2.5
5
13
2
15
3.5
3
15
2
15
4.5
1
17
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
8
9
3
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
28
7
20
14
1.5
16
19
9
25
2.5
8
27
2
32
3.5
4
31
2
32
4.5
1
34
1
33
5.5
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
5 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Колорадо Рэпидс
2 Орландо Сити
0 Шарлотт
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.55
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6.20
6.00
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Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
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