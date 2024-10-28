Стадион: BMO Stadium.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
22
Али
Ахмед
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
-
11 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Окампо ЭдьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
11
Голов в среднем за матч
3.18
1.22
Среднее время на гол
28
73
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.27
Среднее время на гол
101
70
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
2.15
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
41
72
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|20 (7)
|0.57
|Богуш Матеуш
|15
|0.43
|Оливера Кристиан
|6
|0.17
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Атуэста Эдуард
|4
|0.11
|Моралес Давид
|4
|0.11
|Камара Кей
|3
|0.09
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|1
|0.03
|Марлон
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|16
|0.44
|Голд Райан
|13 (2)
|0.36
|Пико Фабрис
|9
|0.25
|Рапосо Райан
|3
|0.08
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Лаборда Матиас
|2
|0.06
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Крейлах Дамир
|2
|0.06
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|8
|1
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Али Ахмед
|3
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Такаока Ёхеи
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
11
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
22
23
Лос-Анджелес
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (15)
21% (7)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
Ванкувер Уайткэпс
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
22
Упущенные победы
28
34
Голы по времени матча
Забито
36
28
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
5
14%
4
14%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
7
19%
6
21%
61-75
7
19%
7
25%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
28%
7
33%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Забито
29
29
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
7
24%
8
28%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
9%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
4
17%
8
29%
76-90
Забито
65
57
30 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
10
15%
7
12%
1-15
7
11%
8
14%
16-30
13
20%
8
14%
31-45
8
12%
10
18%
46-60
13
20%
9
16%
61-75
14
22%
15
26%
76-90
Пропущено
41
49
18 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 27
3
7%
6
12%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
9
22%
12
24%
31-45
8
20%
6
12%
46-60
8
20%
7
14%
61-75
7
17%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 5:0 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
144
107
810
611
513
215
315
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
107
89
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
287
2014
1619
925
827
232
431
232
134
133
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10