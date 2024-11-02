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  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Ред Булл Брагантино
 
Позже
Куяба
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Куяба
1.80
6.00
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6.20
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Все Коэффициенты
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
3
Сантос
Эдуардо
14
Энрике
Педру
II
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
28
Витиньо
Витор
V
10
Линкольн
II
6
Жонатан
Луис
19
Саша
Эдуардо
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
88
Fernando
Sobral
5
Филипе
Аугусто
19
Зауэр
Густаво
18
Фернандес
Лукас
IV
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Куяба

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:0
СB
2:2
СC
2:1
СC
0:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
110

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.23
Саша Эдуардо 3 (1) 0.1
Витиньо Витор V 3 0.1
Линкольн II 3 (1) 0.1
Рамирес Эрик II 2 0.06
Эвангелиста Лукас 2 0.06
Жонатан Луис 2 0.06
Борбас Тиаго 2 0.06
Мендес Дуглас 2 0.06
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.23
Clayson 5 0.16
Рамон 2 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Ласерда Дерик 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Chrytian Eliel 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 9 1
Саша Эдуардо 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Кандидо Луан 5 0
Швенгбер Клейтон 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Фернандес Матеус 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 8 0
Денилсон Невес 7 0
Рамон 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Минейро Лукас 6 0
Clayson 6 0
Ласерда Дерик 6 0
Филипе Аугусто 5 0
Fernando Sobral 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Питта Исидро 4 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Max Alves 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
4
Ред Булл Брагантино
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

10
10
Ред Булл Брагантино
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

20
19

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

20
12
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
5
25%
2
17%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
2
17%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
6%
3
13%
1-15
5
31%
2
8%
16-30
3
19%
8
33%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
25%
2
8%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
3
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
5
42%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
5
22%
4
22%
76-90

Забито

35
24
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 18
8
23%
5
21%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
8
23%
7
29%
29%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
6
17%
3
13%
76-90

Пропущено

39
42
19 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 23
3
8%
5
12%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
8
21%
12
29%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
4
10%
11
26%
61-75
9
23%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Куяба
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Куяба

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 26%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
1 раз 3%
0
17 раз 55%
1
9 раз 29%
2
3 раза 10%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
9
7
8
1.5
3
13
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
8
3
13
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
14
17
10
21
1.5
5
26
1
30
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 14 11 6 42 - 28 53
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
13.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Коринтианс
 31 8 11 12 35 - 40 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 30 9 7 14 32 - 37 34
17.
Ред Булл Брагантино
 31 8 10 13 34 - 40 34
18.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
19.
Куяба
 31 6 9 16 25 - 41 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 8 5 2 22 - 13 29
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 15 7 4 4 20 - 16 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 14 5 3 6 18 - 16 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
11.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
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