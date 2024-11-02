Тур: 32.
Позже
34
Уртадо
Хосе
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 АртурЗащитник
-
21 Нето ЖоаоПолузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
50 Victor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Diego Cerri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Max Alves
-
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Bernardo Franco
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Куяба
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
110
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.23
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.1
|Витиньо Витор V
|3
|0.1
|Линкольн II
|3 (1)
|0.1
|Рамирес Эрик II
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|Жонатан Луис
|2
|0.06
|Борбас Тиаго
|2
|0.06
|Мендес Дуглас
|2
|0.06
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.23
|Clayson
|5
|0.16
|Рамон
|2
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Ласерда Дерик
|2
|0.06
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Chrytian Eliel
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|9
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Швенгбер Клейтон
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Фернандес Матеус
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Денилсон Невес
|7
|0
|Рамон
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Минейро Лукас
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Ласерда Дерик
|6
|0
|Филипе Аугусто
|5
|0
|Fernando Sobral
|5
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
4
Ред Булл Брагантино
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
10
10
Ред Булл Брагантино
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
20
19
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
20
12
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
5
25%
2
17%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
2
17%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
6%
3
13%
1-15
5
31%
2
8%
16-30
3
19%
8
33%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
25%
2
8%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
3
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
5
42%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
5
22%
4
22%
76-90
Забито
35
24
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 18
8
23%
5
21%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
8
23%
7
29%
29%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
6
17%
3
13%
76-90
Пропущено
39
42
19 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 23
3
8%
5
12%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
8
21%
12
29%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
4
10%
11
26%
61-75
9
23%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Куяба
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Куяба
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 26%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
1 раз 3%
0
17 раз 55%
1
9 раз 29%
2
3 раза 10%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
79
78
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
78
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1417
1021
526
130
229
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
Прогнозы на матч Ред Булл Брагантино - Куяба
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