Тур: 32.
1:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
33'
1:1
28
Tomas
Cuello
57
Joao
Cruz
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
92
Pablo
I
20
Julimar
77
Нерис
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
37
Everaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
-
92 Pablo IНападающий
-
20 JulimarНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
97 Lepu
-
8 Luan4
-
36 Machado
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Витория
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.89
1.6
Среднее время на гол
47
56
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.74
1.42
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
63
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Julimar
|5
|0.16
|Nikao
|4
|0.13
|Каноббио Агустин
|4
|0.13
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.13
|Pablo I
|3
|0.1
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.1
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Tomas Cuello
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|9 (4)
|0.28
|Willian VI
|5
|0.16
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.16
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0.13
|Everaldo
|2
|0.06
|Osvaldo
|2 (1)
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Pablo I
|5
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Фернандо Менегаццо
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Julimar
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Понтес Микаэл
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Lucas Belezi
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Willian VI
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Wagner Leonardo
|3
|1
|Алеррандро
|4
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Нерис
|2
|1
|Lucas Arcanjo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Machado
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Raul Caceres
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Витория
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
10
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Витория
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
10
18
Атлетико Паранаэнсе
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Витория
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
0
0%
1
7%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
22%
6
40%
76-90
Пропущено
16
26
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
31%
3
12%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
23%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
8
36%
7
37%
76-90
Забито
31
35
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
1
3%
3
9%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
8
26%
7
20%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
23%
11
31%
76-90
Пропущено
38
45
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
10
26%
4
9%
1-15
6
16%
4
9%
16-30
2
5%
10
22%
31-45
5
13%
8
18%
46-60
4
11%
8
18%
61-75
11
29%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1
Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Витория
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
115
311
610
311
115
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
123
511
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
238
822
1021
327
130
129
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|2:0
|32
|17
|9
|6
|43 - 32
|60
|4.
|31
|16
|7
|8
|50 - 37
|55
|5.
|31
|14
|11
|6
|42 - 28
|53
|6.
|31
|15
|6
|10
|42 - 33
|51
|7.
|31
|13
|7
|11
|42 - 37
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|31
|12
|7
|12
|36 - 43
|43
|10.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|31
|9
|10
|12
|38 - 44
|37
|13.
|32
|10
|7
|15
|28 - 34
|37
|14.
|1:1
|32
|10
|6
|16
|36 - 46
|36
|15.
|1:1
|31
|9
|8
|14
|33 - 38
|35
|16.
|31
|8
|11
|12
|35 - 40
|35
|17.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|18.
|0:2
|32
|8
|10
|14
|38 - 50
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|9.
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|10.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|11.
|0:2
|16
|7
|5
|4
|24 - 20
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|1:1
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|5.
|2:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 24
|20
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|7.
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|8.
|1:1
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|15.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|0:2
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Витория
|Алеррандро
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9