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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Атлетико Паранаэнсе
1:2
Конец матча
Витория
0'
1:0
31' Гол
Julimar
1:1
33' Гол
Алеррандро
52' Желтая карточка
Willian VI
55' Желтая карточка
Lucas Arcanjo
1:2
65' Гол
Nascimento Leite Matheus II
66' Желтая карточка
Machado
68' Желтая карточка
Tomas Cuello
90'+7
41
Понтес
Микаэл
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
28
Tomas
Cuello
57
Joao
Cruz
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
92
Pablo
I
20
Julimar
1
Lucas
Arcanjo
43
Edu
Goncalvec2
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
27
Raul
Caceres
16
Эстевес
Лукас
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
37
Everaldo
9
Алеррандро
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Витория
5-4-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Витория

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
4:0
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:2
СA
1:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
3:5
БСА
3:2
БСБ
0:2
БСБ
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.74
1.42

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
63

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Julimar 5 0.16
Nikao 4 0.13
Каноббио Агустин 4 0.13
Gonzalo Mastriani 4 0.13
Pablo I 3 0.1
Ди Йорио Лукас 3 0.1
Фернандиньо XII 2 (1) 0.06
Erick2 2 0.06
Tomas Cuello 1 0.03
Joao Cruz 1 0.03
Leonardo Godoy 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Christian Cardoso 1 0.03
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 9 (4) 0.28
Nascimento Leite Matheus II 5 0.16
Willian VI 5 0.16
Wagner Leonardo 5 (1) 0.16
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Janderson 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Thiago Heleno 5 0
Pablo I 5 0
Роша Кайке 4 0
Фернандо Менегаццо 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Madson II 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Julimar 3 0
Tomas Cuello 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Понтес Микаэл 1 1
Зе Витор 2 0
Сантана Алекс 2 0
Joao Cruz 2 0
Filipinho 2 0
Leonardo Linck 0 1
Лучо Гонсалес 1 0
Жука Роберто 1 0
Nikao 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Lucas Belezi 1 0
Martin Varini 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Willian VI 6 0
Janderson 6 0
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Wagner Leonardo 3 1
Алеррандро 4 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Нерис 2 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Machado 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Raul Caceres 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Витория
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
10
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Витория
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

10
18
Атлетико Паранаэнсе
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Витория
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
6
32%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
21%
6
35%
76-90

Пропущено

18
27
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
5
28%
3
11%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
2
11%
7
26%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
3
17%
4
15%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
23%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
8
36%
7
37%
76-90

Забито

32
37
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
1
3%
3
8%
1-15
7
22%
4
11%
16-30
9
28%
8
22%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
7
22%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

40
46
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
10
25%
4
9%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
3
8%
11
24%
31-45
5
13%
8
17%
46-60
5
13%
8
17%
61-75
11
28%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1
Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Витория

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
6
10
3
12
2.5
1
15
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
24
8
8
23
1.5
11
21
3
28
2.5
1
31
1
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 14 11 6 42 - 28 53
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
14.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
15.
Коринтианс
 31 8 11 12 35 - 40 35
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 8 5 2 22 - 13 29
10.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Витория Алеррандро 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Raul Caceres сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
    • 31'
      Педро Крус сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Хулимар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:2 Витория онлайн

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