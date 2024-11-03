Тур: 32.
1:2
Конец матча
0'
1:0
31' ГолJulimar
1:1
33' ГолАлеррандро
52' Желтая карточкаWillian VI
55' Желтая карточкаLucas Arcanjo
1:2
65' ГолNascimento Leite Matheus II
66' Желтая карточкаMachado
68' Желтая карточкаTomas Cuello
90'+7
Ход матча
33'
1:1
52'
55'
61'
65'
66'
68'
73'
28
Tomas
Cuello
57
Joao
Cruz
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
92
Pablo
I
20
Julimar
77
Нерис
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
37
Everaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
-
92 Pablo IНападающий
-
20 JulimarНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
97 Lepu
-
8 Luan4
-
36 Machado
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Витория
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.89
1.6
Среднее время на гол
47
56
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.74
1.42
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
63
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Julimar
|5
|0.16
|Nikao
|4
|0.13
|Каноббио Агустин
|4
|0.13
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.13
|Pablo I
|3
|0.1
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.1
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Tomas Cuello
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|9 (4)
|0.28
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.16
|Willian VI
|5
|0.16
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.16
|Everaldo
|2
|0.06
|Osvaldo
|2 (1)
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Pablo I
|5
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Фернандо Менегаццо
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Julimar
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Понтес Микаэл
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Lucas Belezi
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Willian VI
|6
|0
|Janderson
|6
|0
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Wagner Leonardo
|3
|1
|Алеррандро
|4
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Нерис
|2
|1
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Machado
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Raul Caceres
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Витория
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
10
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Витория
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
10
18
Атлетико Паранаэнсе
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Витория
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
6
32%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
21%
6
35%
76-90
Пропущено
18
27
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
5
28%
3
11%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
2
11%
7
26%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
3
17%
4
15%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
23%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
8
36%
7
37%
76-90
Забито
32
37
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
1
3%
3
8%
1-15
7
22%
4
11%
16-30
9
28%
8
22%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
7
22%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
40
46
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
10
25%
4
9%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
3
8%
11
24%
31-45
5
13%
8
17%
46-60
5
13%
8
17%
61-75
11
28%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1
Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Витория
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
115
312
610
312
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
511
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
248
823
1121
328
131
130
131
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Витория
|Алеррандро
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11