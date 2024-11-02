Тур: 32.
0:2
Второй тайм: 48'
0'
14' Желтая карточкаБритес Эмануэль
45' Желтая карточкаEdson2
0:1
45' ГолMoises Vieira
0:2
45' ГолEros Mancuso
Ход матча
14'
45'
45'
0:1
45'
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
17
Edson2
4
Тити
11
Мариньо
35
Эркулес
33
Eros
Mancuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
-
17 Edson2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Rodrigo SamЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
30 Dudu Vieira
-
11 Марселинью X
-
19 Bill2
-
Главный тренер: Fabio Matias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Eros MancusoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
14 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
2 Тинга I
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Жувентуде
Форталеза Сеара
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.86
Среднее время на гол
108
105
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
97
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.13
|Барбоза Лукас
|4
|0.13
|Danilo Boza
|3
|0.09
|Mandaca
|3
|0.09
|Нене Андерсон
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Edson2
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.25
|Почеттино Томас
|5
|0.16
|Лопес Брено
|4
|0.13
|Эркулес
|4
|0.13
|Moises Vieira
|4
|0.13
|Мариньо
|3
|0.09
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Кушчевич Беньямин
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|9
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Лукас Хуан
|5
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Беньямин
|3
|1
|Мариньо
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Eros Mancuso
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Пачеко Бруно
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
7
Жувентуде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Форталеза Сеара
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
0
Упущенные победы
6
25
Жувентуде
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Форталеза Сеара
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
6% (2)
52% (16)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
12
Волевые победы
29
5
Упущенные победы
15
32
Голы по времени матча
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
8%
2
14%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
6
25%
3
21%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
4
29%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
4
22%
5
20%
76-90
Забито
14
25
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 16
19 Не забивали 15
2
14%
5
20%
1-15
3
21%
5
20%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
2
14%
3
12%
76-90
Пропущено
30
9
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 8
5
17%
0
0%
1-15
1
3%
1
11%
16-30
6
20%
3
33%
31-45
8
27%
1
11%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
8
27%
2
22%
76-90
Забито
38
39
16 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 21
5 Не забивали 5
4
11%
7
18%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
7
18%
9
23%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
8
21%
5
13%
76-90
Пропущено
48
34
20 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 22
5
10%
5
15%
1-15
6
13%
5
15%
16-30
9
19%
8
24%
31-45
11
23%
5
15%
46-60
5
10%
4
12%
61-75
12
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1
Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Результаты матчей
Жувентуде
Форталеза Сеара
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 26%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 55%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
78
511
312
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
214
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
265
922
1021
328
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|2:0
|32
|17
|9
|6
|43 - 32
|60
|4.
|31
|16
|7
|8
|50 - 37
|55
|5.
|31
|14
|11
|6
|42 - 28
|53
|6.
|31
|15
|6
|10
|42 - 33
|51
|7.
|31
|13
|7
|11
|42 - 37
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|31
|12
|7
|12
|36 - 43
|43
|10.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|31
|9
|10
|12
|38 - 44
|37
|13.
|32
|10
|7
|15
|28 - 34
|37
|14.
|1:1
|32
|10
|6
|16
|36 - 46
|36
|15.
|1:1
|31
|9
|8
|14
|33 - 38
|35
|16.
|31
|8
|11
|12
|35 - 40
|35
|17.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|18.
|0:2
|32
|8
|10
|14
|38 - 50
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|9.
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|10.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|11.
|0:2
|16
|7
|5
|4
|24 - 20
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|1:1
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|5.
|2:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 24
|20
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|7.
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|8.
|1:1
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|15.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|0:2
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Витория
|Алеррандро
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9