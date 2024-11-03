  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Жувентуде
0:3
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
14' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
45' Желтая карточка
Edson2
0:1
45' Гол
Moises Vieira
0:2
45' Гол
Eros Mancuso
67' Желтая карточка
Marcos Ze
70' Желтая карточка
Ronaldo VI
0:3
71' Гол
Кушчевич Беньямин
80' Желтая карточка
Пачеко Бруно
90'+4
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
43
Фрейтас
Лукас
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
21
Барбоза
Лукас
44
Mandaca
17
Edson2
9
Жилберто
IV
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Беньямин
4
Тити
16
Россетто
Матеус
11
Мариньо
35
Эркулес
8
Leandro
Martinez
I
33
Eros
Mancuso
21
Moises
Vieira
9
Лусеро
Хуан
Мартин
Жувентуде
4-2-3-1
Форталеза Сеара
3-1-4-2

История личных встреч

Жувентуде
Форталеза Сеара

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.86

Среднее время на гол

108
105

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
97

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.13
Барбоза Лукас 4 0.13
Danilo Boza 3 0.09
Mandaca 3 0.09
Нене Андерсон 2 0.06
Марселинью X 2 0.06
Erick Farias 2 0.06
Жилберто IV 2 0.06
Ronaldo VI 2 0.06
Edson2 2 0.06
Luis Oyama 2 0.06
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Bill2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.25
Почеттино Томас 5 0.16
Лопес Брено 4 0.13
Эркулес 4 0.13
Moises Vieira 4 0.13
Мариньо 3 0.09
Пикашу Яго 2 0.06
Кушчевич Беньямин 2 0.06
Пачеко Бруно 1 0.03
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Eros Mancuso 1 0.03
Тити 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Leandro Martinez I 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 10 2
Барбоза Лукас 9 0
Лукас Хуан 5 1
Нене Андерсон 4 1
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Жилберто IV 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Edson2 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Ronaldo VI 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 10 2
Эркулес 6 2
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Тити 7 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Беньямин 3 1
Мариньо 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пачеко Бруно 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Eros Mancuso 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Россетто Матеус 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
7
Жувентуде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Форталеза Сеара
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
0

Упущенные победы

6
25
Жувентуде
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Форталеза Сеара
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
9% (3)
50% (16)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
12

Волевые победы

29
5

Упущенные победы

15
32

Голы по времени матча

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
6
25%
2
12%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
5
24%
5
20%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
4
19%
5
20%
76-90

Забито

14
25
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 16
20 Не забивали 16
2
14%
5
20%
1-15
3
21%
5
20%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
2
14%
3
12%
76-90

Пропущено

30
9
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 8
5
17%
0
0%
1-15
1
3%
1
11%
16-30
6
20%
3
33%
31-45
8
27%
1
11%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
8
27%
2
22%
76-90

Забито

38
42
16 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 22
6 Не забивали 5
4
11%
7
17%
1-15
5
13%
8
19%
16-30
7
18%
11
26%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
8
21%
7
17%
61-75
8
21%
5
12%
76-90

Пропущено

51
34
22 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 22
5
10%
5
15%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
11
22%
8
24%
31-45
11
22%
5
15%
46-60
6
12%
4
12%
61-75
12
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1
Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1

Результаты матчей

Жувентуде
Форталеза Сеара

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 25%
1:1
7 раз 22%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 53%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
16 раз 50%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
27
5
9
23
1.5
11
21
3
29
2.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 14 11 6 42 - 28 53
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
14.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
15.
Коринтианс
 31 8 11 12 35 - 40 35
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 8 5 2 22 - 13 29
10.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Витория Алеррандро 9 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Мариньо уходит с поля. Пачеко Бруно выходит вместо него
    • 46'
      Жилберто IV уходит с поля. Erick Farias выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 0:3 Форталеза Сеара онлайн

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