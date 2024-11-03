Тур: 32.
0:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБритес Эмануэль
45' Желтая карточкаEdson2
0:1
45' ГолMoises Vieira
0:2
45' ГолEros Mancuso
67' Желтая карточкаMarcos Ze
70' Желтая карточкаRonaldo VI
0:3
71' ГолКушчевич Беньямин
80' Желтая карточкаПачеко Бруно
90'+4
Ход матча
14'
45'
45'
0:1
45'
59'
67'
70'
71'
80'
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
17
Edson2
4
Тити
11
Мариньо
35
Эркулес
33
Eros
Mancuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
-
17 Edson2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Rodrigo SamЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
30 Dudu Vieira
-
11 Марселинью X
-
19 Bill2
-
Главный тренер: Fabio Matias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Eros MancusoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
14 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
2 Тинга I
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Жувентуде
Форталеза Сеара
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.86
Среднее время на гол
108
105
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
97
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.13
|Барбоза Лукас
|4
|0.13
|Danilo Boza
|3
|0.09
|Mandaca
|3
|0.09
|Нене Андерсон
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Edson2
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.25
|Почеттино Томас
|5
|0.16
|Лопес Брено
|4
|0.13
|Эркулес
|4
|0.13
|Moises Vieira
|4
|0.13
|Мариньо
|3
|0.09
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.06
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|10
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Лукас Хуан
|5
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Ronaldo VI
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Беньямин
|3
|1
|Мариньо
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Eros Mancuso
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
7
Жувентуде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Форталеза Сеара
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
0
Упущенные победы
6
25
Жувентуде
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Форталеза Сеара
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
9% (3)
50% (16)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
12
Волевые победы
29
5
Упущенные победы
15
32
Голы по времени матча
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
6
25%
2
12%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
5
24%
5
20%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
4
19%
5
20%
76-90
Забито
14
25
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 16
20 Не забивали 16
2
14%
5
20%
1-15
3
21%
5
20%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
2
14%
3
12%
76-90
Пропущено
30
9
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 8
5
17%
0
0%
1-15
1
3%
1
11%
16-30
6
20%
3
33%
31-45
8
27%
1
11%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
8
27%
2
22%
76-90
Забито
38
42
16 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 22
6 Не забивали 5
4
11%
7
17%
1-15
5
13%
8
19%
16-30
7
18%
11
26%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
8
21%
7
17%
61-75
8
21%
5
12%
76-90
Пропущено
51
34
22 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 22
5
10%
5
15%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
11
22%
8
24%
31-45
11
22%
5
15%
46-60
6
12%
4
12%
61-75
12
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1
Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Результаты матчей
Жувентуде
Форталеза Сеара
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 25%
1:1
7 раз 22%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 53%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
16 раз 50%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
79
511
313
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
214
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
275
923
1121
329
527
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Витория
|Алеррандро
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11