Стадион: Би-Си Плэйс.
2:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
10'
1:0
14'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
11
Пико
Фабрис
24
Уайт
Брайан
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
11 Пико ФабрисПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
37
11
Голов в среднем за матч
3.08
1.22
Среднее время на гол
29
73
Всего голов
45
26
Голов в среднем за матч
2.14
1.24
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|16
|0.43
|Голд Райан
|15 (2)
|0.41
|Пико Фабрис
|9
|0.24
|Рапосо Райан
|3
|0.08
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.05
|Армстронг Стюарт
|2
|0.05
|Лаборда Матиас
|2
|0.05
|Крейлах Дамир
|2
|0.05
|Веселинович Ранко
|2
|0.05
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|21 (8)
|0.58
|Богуш Матеуш
|15
|0.42
|Оливера Кристиан
|7
|0.19
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Атуэста Эдуард
|4
|0.11
|Моралес Давид
|4
|0.11
|Камара Кей
|3
|0.08
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|1
|0.03
|Марлон
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Лаборда Матиас
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Али Ахмед
|3
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Такаока Ёхеи
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|8
|1
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Лонг Аарон
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Лос-Анджелес
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
10
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
21
37
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Лос-Анджелес
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
34% (12)
20% (7)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
29
47
Голы по времени матча
Забито
29
29
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
3
10%
5
17%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
8
28%
7
24%
76-90
Пропущено
28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
8
29%
4
17%
76-90
Забито
29
38
11 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 19
4
14%
5
13%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
3
10%
8
21%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
6
21%
7
18%
61-75
8
28%
7
18%
76-90
Пропущено
23
19
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
6
26%
2
11%
16-30
7
30%
5
26%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Забито
58
67
23 В 1-м тайме 31
35 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 5
7
12%
10
15%
1-15
8
14%
8
12%
16-30
8
14%
13
19%
31-45
10
17%
9
13%
46-60
9
16%
13
19%
61-75
16
28%
14
21%
76-90
Пропущено
51
42
26 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 22
6
12%
3
7%
1-15
8
16%
6
14%
16-30
12
24%
9
21%
31-45
7
14%
8
19%
46-60
7
14%
8
19%
61-75
11
22%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 5:0 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
810
117
513
612
315
216
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
143
810
107
315
314
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
305
1620
2114
828
926
432
233
135
233
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12