Тур: 32.
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
36'
41'
1:0
46'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Hugo
Farias
94
Депай
Мемфис
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстеван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
14 Raniele
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
-
41 ЭстеванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
20 РомулоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
45.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
51 матч
31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.5%
43.1%
29.4%
14 побед 22 ничьи 15 побед
Второй тайм
27.5%
39.2%
33.3%
14 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
0.92
1.04
Среднее время на гол
97
86
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.28
1.04
Среднее время на гол
70
86
Всего голов
56
53
Голов в среднем за матч
1.1
1.04
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
33
Больше 65%
Меньше 35%
18
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
81
86
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8 (2)
|0.25
|Гарро Родриго
|7 (1)
|0.22
|Ромеро Анхель
|5
|0.16
|Кака II
|4
|0.13
|Магно Таллес
|2
|0.06
|Депай Мемфис
|2 (1)
|0.06
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|11 (3)
|0.34
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.28
|Вейга Рафаэль
|9 (3)
|0.28
|Рони III
|4
|0.13
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Андерсон Фелипе
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|José Maurisio3
|2
|0.06
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Raniele
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Bidon Breno
|5
|0
|Рамальо Андре
|3
|1
|Шарлес
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Каррильо Андре
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Гомес Густаво
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Морено Анибал
|6
|0
|Майке Роша
|5
|0
|Риос Ричард
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
4
Коринтианс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
6
30
Коринтианс
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
39% (12)
6% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
16
34
Голы по времени матча
Забито
28
21
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
7
25%
2
10%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
6
21%
6
29%
76-90
Пропущено
15
13
11 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
27%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Забито
9
31
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 12
24 Не забивали 18
0
0%
4
13%
1-15
1
11%
4
13%
16-30
3
33%
5
16%
31-45
0
0%
11
35%
46-60
3
33%
1
3%
61-75
2
22%
6
19%
76-90
Пропущено
23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
6
26%
3
23%
31-45
6
26%
3
23%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Забито
37
52
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 19
12 Не забивали 8
2
5%
5
10%
1-15
5
14%
8
15%
16-30
10
27%
7
13%
31-45
6
16%
14
27%
46-60
6
16%
6
12%
61-75
8
22%
12
23%
76-90
Пропущено
38
26
20 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
6
16%
3
12%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
11
29%
5
19%
31-45
7
18%
6
23%
46-60
2
5%
9
35%
61-75
9
24%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1
Результаты матчей
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
12 раз 39%
0
9 раз 29%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
96
124
411
412
114
214
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
105
115
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
229
1021
1813
427
625
130
427
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2.
|0:1
|32
|18
|7
|7
|53 - 26
|61
|3.
|32
|17
|9
|6
|44 - 32
|60
|4.
|31
|16
|7
|8
|50 - 37
|55
|5.
|31
|14
|11
|6
|42 - 28
|53
|6.
|31
|15
|6
|10
|42 - 33
|51
|7.
|31
|13
|7
|11
|42 - 37
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|31
|12
|7
|12
|36 - 43
|43
|10.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|32
|11
|5
|16
|37 - 46
|38
|13.
|1:0
|32
|9
|11
|12
|36 - 40
|38
|14.
|31
|9
|10
|12
|38 - 44
|37
|15.
|32
|10
|7
|15
|28 - 34
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|17.
|31
|9
|7
|15
|33 - 39
|34
|18.
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|0:1
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|9.
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|10.
|1:0
|16
|7
|8
|1
|28 - 16
|29
|11.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|0:1
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|7.
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|15.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|1:0
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Витория
|Алеррандро
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11