  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Коринтианс
2:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
36' Желтая карточка
Hugo Farias
1:0
41' Гол
Гарро Родриго
2:0
56' Гол
Алберто Юри
60' Желтая карточка
Котулио Матеус
67' Желтая карточка
Морено Анибал
80' Желтая карточка
Менино Габриэль
90' Желтая карточка
Роша Маркос
90'+8
1
Ногейра
Хуго
5
Рамальо
Андре
13
Энрике
Густаво
3
Торрес
Феликс
2
Котулио
Матеус
46
Hugo
Farias
70
Мартинес
Хосе
Андрес
80
Сантана
Алекс
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
94
Депай
Мемфис
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
41
Эстеван
23
Вейга
Рафаэль
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Коринтианс
3-4-1-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
45.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

51 матч

31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.5%
43.1%
29.4%
14 побед 22 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.5%
39.2%
33.3%
14 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:0
ПА
2:2
СA
0:0
СA
2:1
ПА
2:2
СA
0:1
СA
3:0
ПА
2:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
0:2
ПА
2:2
СA
4:0
СA
0:2
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
СA
3:2
СA
0:2
ПА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
ПА
1:0
СA
3:3
СA
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
БСА
1:1
БСА
2:0
П
1:1
П
2:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
CP
1:1
CP
0:1
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:0
СA
2:2
СA
0:3
CP
0:1

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

0.92
1.04

Среднее время на гол

97
86

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.28
1.04

Среднее время на гол

70
86

Всего голов

56
53

Голов в среднем за матч

1.1
1.04

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
33
Больше 65%
Меньше 35%
18
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

81
86

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 9 (2) 0.28
Гарро Родриго 7 (1) 0.22
Ромеро Анхель 5 0.16
Кака II 4 0.13
Магно Таллес 2 0.06
Депай Мемфис 2 (1) 0.06
Коронадо Игор 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Биду 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 11 (3) 0.34
Лопес Хосе Мануэль 9 0.28
Вейга Рафаэль 9 (3) 0.28
Рони III 4 0.13
Риос Ричард 2 0.06
Андерсон Фелипе 2 0.06
Лазаро 2 0.06
José Maurisio3 2 0.06
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.06
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Алберто Юри 6 1
Raniele 7 0
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Bidon Breno 5 0
Рамальо Андре 3 1
Шарлес 4 0
Фагнер Лемос 2 1
Котулио Матеус 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Hugo Farias 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Сантана Алекс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Каррильо Андре 1 0
Депай Мемфис 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 7 1
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Гомес Густаво 7 0
Морено Анибал 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Майке Роша 5 0
Риос Ричард 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Роша Маркос 4 0
Рони III 4 0
Эндрик II 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
4
Коринтианс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

6
30
Коринтианс
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
38% (12)
6% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

16
34

Голы по времени матча

Забито

30
21
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
2
7%
1
5%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
8
27%
2
10%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
6
20%
6
29%
76-90

Пропущено

15
15
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
27%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Забито

9
31
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 12
25 Не забивали 19
0
0%
4
13%
1-15
1
11%
4
13%
16-30
3
33%
5
16%
31-45
0
0%
11
35%
46-60
3
33%
1
3%
61-75
2
22%
6
19%
76-90

Пропущено

23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
6
26%
3
23%
31-45
6
26%
3
23%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Забито

39
52
18 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
2
5%
5
10%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
11
28%
7
13%
31-45
7
18%
14
27%
46-60
6
15%
6
12%
61-75
8
21%
12
23%
76-90

Пропущено

38
28
20 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
6
16%
3
11%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
11
29%
6
21%
31-45
7
18%
7
25%
46-60
2
5%
9
32%
61-75
9
24%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1

Результаты матчей

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
12 раз 38%
0
10 раз 31%
1
4 раза 13%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
12
4
4
12
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
6
1
15
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
22
10
11
21
1.5
18
14
4
28
2.5
6
26
1
31
3.5
4
28
1
31
4.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 14 11 6 42 - 28 53
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
15.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 8 5 2 22 - 13 29
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Коринтианс Алберто Юри 9 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    • 46'
      Рамальо Андре уходит с поля. Раниэле выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Котулио Матеус сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Гарро Родриго бьет в цель!
    • 36'
      Хьюго Фариас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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