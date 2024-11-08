Тур: 33.
0:0
Первый тайм: 31'
0'
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
98
Эудес
Витор
26
Маноэл
23
Гуга
III
45
Лима
II
11
Кено
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
39 Luis Aquino
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
-
-
55 Wallace Davi
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
57.9%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
38 матчей
36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
10 побед 22 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
8 побед 18 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Среднее время на гол
68
74
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.42
0.89
Среднее время на гол
63
100
Всего голов
52
40
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|10
|0.3
|Патрик Алан
|7 (3)
|0.21
|Борре Рафаэль
|7
|0.21
|Бернабей Александро
|3
|0.09
|Тьяго Маия
|2
|0.06
|Бруно Табата
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Валенсия Эннер
|2
|0.06
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Вандерсон
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Рохель Агустин
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|6
|0.18
|Кауан Элиас
|6
|0.18
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Лима II
|3
|0.09
|Кано Херман
|3
|0.09
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|10
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Бернабей Александро
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|12
|0
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Мело Фелипе
|3
|2
|Диого VII
|6
|0
|Ариас Джон
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Gabriel Martinelli III
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Кауан Элиас
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Берналь Факундо
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Флуминенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
3
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Флуминенсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
19
16
Интернасьонал Порту Алегре
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
56% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Флуминенсе
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
9% (3)
56% (18)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
24
9
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 25
2
8%
1
11%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
3
13%
3
33%
46-60
5
21%
1
11%
61-75
8
33%
1
11%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
31%
6
27%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
5%
2
12%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
35%
7
41%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
3
20%
6
43%
76-90
Забито
44
26
18 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 13
3
7%
3
12%
1-15
3
7%
2
8%
16-30
12
27%
8
31%
31-45
5
11%
5
19%
46-60
8
18%
4
15%
61-75
13
30%
30%
4
15%
76-90
Пропущено
28
36
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
8
29%
7
19%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
7
25%
8
22%
61-75
5
18%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 25%
0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
7 раз 22%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
79
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
511
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
2111
1220
725
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|7
|5
|52 - 26
|67
|2.
|32
|18
|7
|7
|53 - 27
|61
|3.
|32
|17
|9
|6
|44 - 32
|60
|4.
|32
|17
|7
|8
|51 - 37
|58
|5.
|0:0
|33
|15
|12
|6
|44 - 28
|57
|6.
|32
|16
|6
|10
|45 - 33
|54
|7.
|32
|13
|7
|12
|42 - 40
|46
|8.
|32
|12
|8
|12
|36 - 34
|44
|9.
|32
|12
|7
|13
|36 - 46
|43
|10.
|31
|10
|11
|10
|42 - 46
|41
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|32
|11
|5
|16
|37 - 46
|38
|13.
|32
|9
|11
|12
|37 - 40
|38
|14.
|0:0
|33
|10
|8
|15
|28 - 34
|38
|15.
|32
|9
|10
|13
|38 - 46
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|17.
|31
|9
|7
|15
|33 - 39
|34
|18.
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|32
|6
|7
|19
|24 - 50
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|3
|2
|28 - 11
|36
|3.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|4.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|0:0
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|7.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|8.
|16
|9
|4
|3
|25 - 12
|31
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|16
|4
|4
|8
|13 - 22
|16
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|16
|4
|2
|10
|18 - 27
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|14.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|11 - 20
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|11 - 25
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11