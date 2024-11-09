Тур: 33.
1:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолАлеррандро
13' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
14' Желтая карточкаФагнер Лемос
18' Желтая карточкаLuan4
1:1
24' ГолАлберто Юри
33' Желтая карточкаФеррейра Карлос Эдуардо
1:2
69' ГолДепай Мемфис
77' Желтая карточкаEveraldo
90' Желтая карточкаRaul Caceres
90'+7
Ход матча
9'
1:0
14'
18'
24'
1:1
46'
69'
1:2
77'
78'
90'
27
Raul
Caceres
97
Lepu
36
Machado
8
Luan4
23
Фагнер
Лемос
21
Биду
14
Raniele
94
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
97 LepuЗащитник
-
36 MachadoПолузащитник
-
8 Luan4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 НерисЗащитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
33 Lawan
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
27 Bidon Breno
-
16 Энрике Педро
-
-
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Витория
Коринтианс
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
0.89
Среднее время на гол
102
101
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
66
95
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|10 (4)
|0.3
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.15
|Willian VI
|5
|0.15
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.15
|Everaldo
|2
|0.06
|Osvaldo
|2 (1)
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|10 (2)
|0.3
|Гарро Родриго
|7 (1)
|0.21
|Уэсли Лопес
|6
|0.18
|Ромеро Анхель
|5
|0.15
|Кака II
|4
|0.12
|Депай Мемфис
|3 (1)
|0.09
|Gustavo Mosquito
|2 (1)
|0.06
|Магно Таллес
|2
|0.06
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Willian VI
|6
|0
|Janderson
|6
|0
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Wagner Leonardo
|3
|1
|Алеррандро
|4
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Нерис
|2
|1
|Everaldo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Machado
|2
|0
|Raul Caceres
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luan4
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Raniele
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Bidon Breno
|5
|0
|Рамальо Андре
|3
|1
|Фагнер Лемос
|3
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Gustavo Mosquito
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Каррильо Андре
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Витория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Коринтианс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
7
Витория
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Коринтианс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
23
1
Упущенные победы
10
30
Витория
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Коринтианс
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
36% (12)
55% (18)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
27
2
Упущенные победы
17
37
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
5
24%
3
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
5
24%
2
18%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
7
33%
6
25%
76-90
Забито
17
30
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
18%
8
27%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
4
24%
3
10%
61-75
6
35%
6
20%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
11%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
7
26%
5
33%
31-45
7
26%
1
7%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Забито
38
41
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
4
11%
2
5%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
8
21%
11
27%
31-45
4
11%
7
17%
46-60
7
18%
7
17%
61-75
11
29%
8
20%
76-90
Пропущено
48
39
20 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
4
8%
7
18%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
11
23%
11
28%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
9
19%
2
5%
61-75
11
23%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2
Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2
Результаты матчей
Витория
Коринтианс
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витория
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
611
106
116
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
89
511
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2112
1122
1221
132
429
132
132
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11