  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Витория
1:2
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
9' Гол
Алеррандро
13' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
14' Желтая карточка
Фагнер Лемос
18' Желтая карточка
Luan4
1:1
24' Гол
Алберто Юри
33' Желтая карточка
Феррейра Карлос Эдуардо
1:2
69' Гол
Депай Мемфис
77' Желтая карточка
Everaldo
90' Желтая карточка
Raul Caceres
90'+7
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
43
Edu
Goncalvec2
4
Wagner
Leonardo
97
Lepu
36
Machado
8
Luan4
7
Gustavo
Mosquito
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
9
Алеррандро
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
13
Энрике
Густаво
3
Торрес
Феликс
21
Биду
19
Каррильо
Андре
14
Raniele
70
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
94
Депай
Мемфис
Витория
4-2-3-1
Коринтианс
4-3-1-2

История личных встреч

Витория
Коринтианс

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:2
СA
0:0
К
3:1
К
0:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:1
БСА
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
0.89

Среднее время на гол

102
101

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

66
95

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 10 (4) 0.3
Nascimento Leite Matheus II 5 0.15
Willian VI 5 0.15
Wagner Leonardo 5 (1) 0.15
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Janderson 1 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 10 (2) 0.3
Гарро Родриго 7 (1) 0.21
Уэсли Лопес 6 0.18
Ромеро Анхель 5 0.15
Кака II 4 0.12
Депай Мемфис 3 (1) 0.09
Gustavo Mosquito 2 (1) 0.06
Магно Таллес 2 0.06
Коронадо Игор 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Биду 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Willian VI 6 0
Janderson 6 0
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Wagner Leonardo 3 1
Алеррандро 4 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Нерис 2 1
Everaldo 3 0
Camutanga 1 1
Machado 2 0
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Алберто Юри 6 1
Raniele 7 0
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Bidon Breno 5 0
Рамальо Андре 3 1
Фагнер Лемос 3 1
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Шарлес 4 0
Котулио Матеус 3 0
Gustavo Mosquito 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Hugo Farias 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Каррильо Андре 1 0
Депай Мемфис 1 0
Майкон Барберан 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Витория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Коринтианс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
7
Витория
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Коринтианс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

23
1

Упущенные победы

10
30
Витория
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Коринтианс
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
36% (12)
55% (18)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

27
2

Упущенные победы

17
37

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
5
24%
3
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
5
24%
2
18%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
7
33%
6
25%
76-90

Забито

17
30
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
18%
8
27%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
4
24%
3
10%
61-75
6
35%
6
20%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
11%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
7
26%
5
33%
31-45
7
26%
1
7%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
15%
3
20%
76-90

Забито

38
41
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
4
11%
2
5%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
8
21%
11
27%
31-45
4
11%
7
17%
46-60
7
18%
7
17%
61-75
11
29%
8
20%
76-90

Пропущено

48
39
20 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
4
8%
7
18%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
11
23%
11
28%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
9
19%
2
5%
61-75
11
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2
Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2

Результаты матчей

Витория
Коринтианс

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витория
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
10
6
1
16
2.5
4
12
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
9
5
11
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
21
12
11
22
1.5
12
21
1
32
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 32 16 6 10 45 - 33 54
7.
Байя
 32 13 7 12 42 - 40 46
8.
Крузейро
 32 12 8 12 36 - 34 44
9.
Васко да Гама
 32 12 7 13 36 - 46 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Крисьюма
 32 9 10 13 38 - 46 37
15.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 32 6 7 19 24 - 50 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
7.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
8.
Крузейро
 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 4 4 8 13 - 22 16
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 16 4 2 10 18 - 27 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 16 3 3 10 11 - 25 12
17.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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