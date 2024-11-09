  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Конец матча
Куяба
0'
44' Желтая карточка
Ласерда Дерик
48' Желтая карточка
Денилсон Невес
51' Желтая карточка
Рамон
56' Желтая карточка
Bruno VI
77' Желтая карточка
Bernardo Franco
90' Желтая карточка
Gabriel Knesowitsch
90'+8
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
22
Ласерда
Дерик
21
Railan
5
Филипе
Аугусто
25
Clayson
27
Денилсон
Невес
9
Питта
Исидро
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Куяба
4-5-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
0:1
СC
0:3
СC
0:0
СC
2:1
СC
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.4

Среднее время на гол

108
64

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1.15

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
78

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 7 (1) 0.21
Саварино Джефферсон 5 0.15
Соарес Франсиско 5 (2) 0.15
Жезус Игор 5 0.15
Cuiabano 4 0.12
Сантос Жуниор 4 0.12
Данило Барбоза 3 0.09
Баштуш Бартоломеу 3 0.09
Понте Матео 3 0.09
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Мартинс Матеус 2 0.06
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Грегоре 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Alexander Barboza 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.21
Clayson 5 0.15
Рамон 2 0.06
Ласерда Дерик 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Chrytian Eliel 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 7 1
Грегоре 7 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Marlon Freitas 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Соарес Франсиско 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 8 0
Рамон 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Matheus Alexandre 7 0
Минейро Лукас 6 0
Clayson 6 0
Fernando Sobral 6 0
Филипе Аугусто 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Питта Исидро 4 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Bruno VI 2 0
Max Alves 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

19
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
64% (21)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

28
12
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 26
6
21%
2
17%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
3
11%
2
17%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
8
29%
2
17%
76-90

Пропущено

11
24
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
8
33%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
6
25%
61-75
4
36%
2
8%
76-90

Забито

24
12
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 27
5
21%
3
25%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
5
42%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
8
33%
1
8%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
27%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Забито

52
24
18 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 9
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 20
11
21%
5
21%
1-15
3
6%
3
13%
16-30
4
8%
7
29%
29%
31-45
8
15%
4
17%
46-60
10
19%
2
8%
61-75
16
31%
3
13%
76-90

Пропущено

26
42
14 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 23
6
23%
5
12%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
12
29%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
3
12%
11
26%
61-75
7
27%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Куяба
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0
Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
19 раз 58%
1
9 раз 27%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
7
9
7
10
1.5
3
13
4
13
2.5
1
15
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
7
10
7
9
1.5
2
15
1
15
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
14
19
14
19
1.5
5
28
5
28
2.5
2
31
3
30
3.5
2
31
1
32
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 32 16 6 10 45 - 33 54
7.
Байя
 32 13 7 12 42 - 40 46
8.
Крузейро
 32 12 8 12 36 - 34 44
9.
Васко да Гама
 32 12 7 13 36 - 46 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Крисьюма
 32 9 10 13 38 - 46 37
15.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 32 6 7 19 24 - 50 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
7.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
8.
Крузейро
 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 4 4 8 13 - 22 16
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 16 4 2 10 18 - 27 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 16 3 3 10 11 - 25 12
17.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ласерда Дерик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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