Тур: 33.
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаЛасерда Дерик
48' Желтая карточкаДенилсон Невес
51' Желтая карточкаРамон
56' Желтая карточкаBruno VI
77' Желтая карточкаBernardo Franco
90' Желтая карточкаGabriel Knesowitsch
90'+8
Ход матча
44'
48'
51'
56'
62'
63'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
21
Railan
25
Clayson
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 ДжеффиньоНападающий
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Max Alves
-
12 Rhyan
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Bernardo Franco
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.4
Среднее время на гол
108
64
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.85
1.15
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.21
|Саварино Джефферсон
|5
|0.15
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.15
|Жезус Игор
|5
|0.15
|Cuiabano
|4
|0.12
|Сантос Жуниор
|4
|0.12
|Данило Барбоза
|3
|0.09
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.09
|Понте Матео
|3
|0.09
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Грегоре
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.21
|Clayson
|5
|0.15
|Рамон
|2
|0.06
|Ласерда Дерик
|2
|0.06
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Chrytian Eliel
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|7
|1
|Грегоре
|7
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|8
|0
|Рамон
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Ласерда Дерик
|8
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Минейро Лукас
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Филипе Аугусто
|5
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Bruno VI
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
19
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
64% (21)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
28
12
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 26
6
21%
2
17%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
3
11%
2
17%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
8
29%
2
17%
76-90
Пропущено
11
24
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
8
33%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
6
25%
61-75
4
36%
2
8%
76-90
Забито
24
12
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 27
5
21%
3
25%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
5
42%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
8
33%
1
8%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
27%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Забито
52
24
18 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 9
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 20
11
21%
5
21%
1-15
3
6%
3
13%
16-30
4
8%
7
29%
29%
31-45
8
15%
4
17%
46-60
10
19%
2
8%
61-75
16
31%
3
13%
76-90
Пропущено
26
42
14 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 23
6
23%
5
12%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
12
29%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
3
12%
11
26%
61-75
7
27%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Куяба
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0
Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
19 раз 58%
1
9 раз 27%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
79
710
313
413
115
215
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
710
79
215
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
1419
1419
528
528
231
330
231
132
231
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11