  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Жувентуде
0:1
Второй тайм: 65'
Байя
0'
0:1
2' Гол
Соуза Коули
54' Желтая карточка
Кану Рубенилсон

Ход матча

2'
0:1
Соуза Коули
(Лусиано Родригез)
31'
Bill2
Жилберто IV
 
46'
Нене Андерсон
Mandaca
 
46'
Русшел Алан
Rodrigo Sam
 
54'
 
Кану Рубенилсон
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Жувентуде
Ничья
Байя
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Все Коэффициенты
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
34
Rodrigo
Sam
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
21
Барбоза
Лукас
44
Mandaca
17
Edson2
9
Жилберто
IV
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
16
Thaciano
7
Ademir
Santos
17
Лусиано
Родригез
8
Соуза
Коули
Жувентуде
4-2-3-1
Байя
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Байя

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
4:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
157

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.12
Барбоза Лукас 4 0.12
Danilo Boza 3 0.09
Mandaca 3 0.09
Нене Андерсон 2 0.06
Марселинью X 2 0.06
Erick Farias 2 0.06
Жилберто IV 2 0.06
Ronaldo VI 2 0.06
Edson2 2 0.06
Luis Oyama 2 0.06
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Bill2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.24
Thaciano 6 0.18
Соуза Коули 4 0.12
Gabriel Teixeira 4 0.12
Лукас Жан 3 0.09
Лусиано Родригез 3 0.09
Да Силва Лусиано 3 0.09
Эступиньян Оскар 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Александр Кайо 2 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 10 2
Барбоза Лукас 9 0
Лукас Хуан 5 1
Нене Андерсон 4 1
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Жилберто IV 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Edson2 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Ronaldo VI 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 11 0
Габриэл Шавьер 6 0
Thaciano 6 0
Лукас Жан 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Байя
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
14
Жувентуде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Байя
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

6
20
Жувентуде
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Байя
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

29
10

Упущенные победы

15
34

Голы по времени матча

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
2
8%
7
33%
61-75
6
25%
5
24%
76-90

Пропущено

21
28
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
5
24%
5
18%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
19%
8
29%
61-75
4
19%
5
18%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
6
43%
2
10%
61-75
2
14%
7
33%
76-90

Пропущено

30
12
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
1
3%
2
17%
16-30
6
20%
3
25%
31-45
8
27%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
8
27%
3
25%
76-90

Забито

38
42
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
4
11%
4
10%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
7
18%
8
19%
31-45
6
16%
6
14%
46-60
8
21%
9
21%
61-75
8
21%
12
29%
76-90

Пропущено

51
40
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
5
10%
3
8%
1-15
6
12%
7
18%
16-30
11
22%
9
23%
31-45
11
22%
4
10%
46-60
6
12%
9
23%
61-75
12
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2
Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2

Результаты матчей

Жувентуде
Байя

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 53%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
14 раз 44%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
2
14
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
26
6
9
23
1.5
12
20
3
29
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 1:0 33 18 9 6 45 - 32 63
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 32 16 6 10 45 - 33 54
7.
Байя
 1:0 33 14 7 12 43 - 40 49
8.
Крузейро
 1:0 33 13 8 12 37 - 34 47
9.
Васко да Гама
 0:1 33 12 7 14 36 - 47 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
15.
Крисьюма
 0:1 33 9 10 14 38 - 47 37
16.
Ред Булл Брагантино
 0:0 33 8 12 13 34 - 40 36
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 0:1 33 8 10 15 38 - 52 34
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 17 13 4 0 27 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 1:0 17 10 4 3 26 - 12 34
7.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
8.
Байя
 1:0 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Васко да Гама
 0:1 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 0:1 17 7 5 5 24 - 22 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 0:1 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 1:0 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Байя
 1:0 17 4 5 8 22 - 28 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
10.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
11.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
12.
Крисьюма
 0:1 17 4 2 11 18 - 28 14
13.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
14.
Крузейро
 1:0 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 0:1 17 3 3 11 11 - 26 12
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 0:1 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Жилберто IV уходит с поля. Bill выходит вместо него
  • 2'
    Лусиано Родригез сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Соуза Коули бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Байя.
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Жувентуде
Ничья
Байя
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Байя
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