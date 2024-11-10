Тур: 33.
0'
0:1
2' ГолСоуза Коули
54' Желтая карточкаКану Рубенилсон
68' Желтая карточкаРусшел Алан
1:1
70' ГолБарбоза Лукас
2:1
79' ГолBill2
81' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
82' Желтая карточкаЛукас Хуан
90'+8
Ход матча
2'
0:1
31'
46'
54'
68'
70'
1:1
79'
2:1
82'
85'
34
Rodrigo
Sam
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
17
Edson2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
-
17 Edson2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
11 Марселинью X
-
30 Dudu Vieira
-
19 Bill2
-
Главный тренер: Fabio Matias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
52 Ruan Pablo
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Жувентуде
Байя
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
157
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|5
|0.15
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.12
|Danilo Boza
|3
|0.09
|Mandaca
|3
|0.09
|Нене Андерсон
|2
|0.06
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Edson2
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Bill2
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.24
|Thaciano
|6
|0.18
|Соуза Коули
|4
|0.12
|Gabriel Teixeira
|4
|0.12
|Лукас Жан
|3
|0.09
|Лусиано Родригез
|3
|0.09
|Да Силва Лусиано
|3
|0.09
|Эступиньян Оскар
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Александр Кайо
|2
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|10
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Лукас Хуан
|6
|1
|Габриэл Васконселлос
|5
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Русшел Алан
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Ronaldo VI
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|6
|0
|Thaciano
|6
|0
|Лукас Жан
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Байя
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
15
Жувентуде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Байя
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
6
20
Жувентуде
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Байя
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
30
10
Упущенные победы
15
35
Голы по времени матча
Забито
26
22
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
23%
4
18%
31-45
6
23%
2
9%
46-60
3
12%
7
32%
61-75
7
27%
5
23%
76-90
Пропущено
22
30
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
1
5%
1
3%
1-15
5
23%
5
17%
16-30
5
23%
6
20%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
4
18%
9
30%
61-75
4
18%
6
20%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
6
43%
2
10%
61-75
2
14%
7
33%
76-90
Пропущено
30
12
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
1
3%
2
17%
16-30
6
20%
3
25%
31-45
8
27%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
8
27%
3
25%
76-90
Забито
40
43
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
4
10%
5
12%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
7
18%
8
19%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
9
23%
9
21%
61-75
9
23%
12
28%
76-90
Пропущено
52
42
23 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 24
6
12%
3
7%
1-15
6
12%
7
17%
16-30
11
21%
9
21%
31-45
11
21%
4
10%
46-60
6
12%
10
24%
61-75
12
23%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2
Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2
Результаты матчей
Жувентуде
Байя
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
2:1
7 раз 21%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
89
610
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
214
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
276
1023
1221
330
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|5.
|32
|17
|7
|8
|51 - 37
|58
|6.
|0:0
|33
|16
|7
|10
|45 - 33
|55
|7.
|33
|13
|8
|12
|38 - 35
|47
|8.
|33
|13
|7
|13
|43 - 42
|46
|9.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|10.
|31
|10
|11
|10
|42 - 46
|41
|11.
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|13.
|33
|11
|5
|17
|38 - 48
|38
|14.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|15.
|33
|9
|10
|14
|39 - 48
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|40 - 52
|37
|17.
|33
|8
|12
|13
|34 - 40
|36
|18.
|0:0
|32
|9
|8
|15
|33 - 39
|35
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|33
|6
|8
|19
|24 - 50
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|4.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|8.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|8.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|14 - 21
|17
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11