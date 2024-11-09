Тур: 33.
0'
1:0
8' ГолЖорже Кайо
47' Желтая карточкаRodrigo Fagundes
52' Желтая карточкаКайке Артур
59' Желтая карточкаLucas Silva IV
Ход матча
8'
1:0
47'
52'
59'
43
Марсело
Жоао
25
Alisson
III
8
Newton
200
Gustavo
Barreto
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
25 Alisson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
200 Gustavo BarretoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Крузейро
Крисьюма
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
0.8
Среднее время на гол
30
112
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1.67
Среднее время на гол
150
54
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.18
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.15
|Верон Габриэл
|5
|0.15
|Rafael VII
|3
|0.09
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.09
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.18
|Matheus XV
|5
|0.15
|Кайке Артур
|5
|0.15
|Fellipe Mateus
|3
|0.09
|Marcelo Hermes
|2
|0.06
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.06
|Gustavo Barreto
|2
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.06
|Трауко Мигель
|2
|0.06
|Renato Kayzer
|2
|0.06
|Визеу Фелипе
|2
|0.06
|Higor Meritao
|2
|0.06
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Аллано Лима
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|8
|0
|Ivaldo
|8
|0
|Виллиам Фуртадо
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|6
|0
|Newton
|5
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Walisson
|4
|0
|Fellipe Mateus
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Боласье Янник
|3
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Визеу Фелипе
|1
|1
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Jonatan Moreira III
|2
|0
|Кайке Артур
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
9
Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Крисьюма
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
9
17
Крузейро
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Крисьюма
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
26
19
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
5
19%
2
11%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
15%
5
26%
31-45
6
23%
4
21%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
6
32%
76-90
Пропущено
11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
3
27%
6
23%
76-90
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
3
27%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
45%
3
15%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Забито
37
39
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 18
13 Не забивали 5
8
22%
4
10%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
16%
9
23%
31-45
6
16%
9
23%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
10
27%
9
23%
76-90
Пропущено
33
45
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 27
3
9%
4
9%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
7
21%
9
20%
31-45
6
18%
8
18%
46-60
3
9%
8
18%
61-75
8
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1
Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0
Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Крузейро
Крисьюма
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:1
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
97
610
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
313
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
266
1220
1022
527
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|1:0
|33
|18
|9
|6
|45 - 32
|63
|4.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|5.
|32
|17
|7
|8
|51 - 37
|58
|6.
|32
|16
|6
|10
|45 - 33
|54
|7.
|1:0
|33
|14
|7
|12
|43 - 40
|49
|8.
|1:0
|33
|13
|8
|12
|37 - 34
|47
|9.
|0:1
|33
|12
|7
|14
|36 - 47
|43
|10.
|31
|10
|11
|10
|42 - 46
|41
|11.
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|13.
|33
|11
|5
|17
|38 - 48
|38
|14.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|15.
|0:1
|33
|9
|10
|14
|38 - 47
|37
|16.
|0:0
|33
|8
|12
|13
|34 - 40
|36
|17.
|31
|9
|7
|15
|33 - 39
|34
|18.
|0:1
|33
|8
|10
|15
|38 - 52
|34
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|0:0
|33
|6
|8
|19
|24 - 50
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|13
|4
|0
|27 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|4.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|26 - 12
|34
|7.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|8.
|1:0
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|0:1
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|12.
|0:1
|17
|7
|5
|5
|24 - 22
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|0:1
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|8.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|22 - 28
|17
|9.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|10.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|11.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|12.
|0:1
|17
|4
|2
|11
|18 - 28
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|14.
|1:0
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|11 - 26
|12
|18.
|0:0
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|0:0
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|20.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11