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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Крузейро
2:1
Конец матча
Крисьюма
0'
1:0
8' Гол
Жорже Кайо
47' Желтая карточка
Rodrigo Fagundes
52' Желтая карточка
Кайке Артур
59' Желтая карточка
Lucas Silva IV
65' Желтая карточка
Жорже Кайо
2:0
68' Гол
Верон Габриэл
2:1
81' Гол
Аллано Лима
85' Желтая карточка
Анхель Вилькер
86' Желтая карточка
Перейра Матеус
90' Желтая карточка
Трауко Мигель
90'+9
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
97
Энрике
Матеус
9
Жорже
Кайо
25
Alisson
III
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
14
Трауко
Мигель
8
Newton
200
Gustavo
Barreto
2
Аллано
Лима
17
Matheus
XV
22
Marcelo
Hermes
45
Кайке
Артур
Крузейро
4-2-3-1
Крисьюма
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Крисьюма

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СB
1:1
СB
0:1
КСМР
1:1
БСА
3:1
БСА
0:0
БСА
5:3
БСА
1:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
0.8

Среднее время на гол

30
112

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1.67

Среднее время на гол

150
54

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.18
Верон Габриэл 6 0.18
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.15
Rafael VII 3 0.09
Juan Dinenno 3 (1) 0.09
Барреаль Альваро 2 0.06
Жорже Кайо 2 0.06
Артур Гомес VIII 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.18
Matheus XV 5 0.15
Кайке Артур 5 0.15
Fellipe Mateus 3 0.09
Marcelo Hermes 2 0.06
Клаудиньо Родригес 2 0.06
Gustavo Barreto 2 0.06
Rodrigo Fagundes 2 0.06
Трауко Мигель 2 0.06
Renato Kayzer 2 0.06
Визеу Фелипе 2 0.06
Higor Meritao 2 0.06
Аллано Лима 1 0.03
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Марсело Жоао 7 1
Ivaldo 8 0
Виллиам Фуртадо 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Хавьер Марлон 2 2
Барреаль Альваро 5 0
Энрике Матеус 4 0
Lucas Silva IV 4 0
Rafael VII 2 1
Жорже Кайо 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 8 0
Роналд 6 0
Newton 5 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Трауко Мигель 3 1
Gustavo XII 3 1
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Боласье Янник 3 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Анхель Вилькер 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Кайке Артур 3 0
Визеу Фелипе 1 1
Alisson III 2 0
Jonatan Moreira III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
10
Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Крисьюма
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

9
17
Крузейро
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (14)
45% (15)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
Крисьюма
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

28
20
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
6
21%
2
10%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
5
18%
1
5%
61-75
5
18%
7
35%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
2
17%
5
18%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
25%
5
18%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
4
33%
6
21%
76-90

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
3
27%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
45%
3
15%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Забито

39
40
18 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 18
13 Не забивали 5
9
23%
4
10%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
15%
9
23%
31-45
6
15%
9
23%
46-60
5
13%
5
13%
61-75
10
26%
10
25%
76-90

Пропущено

34
47
16 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 28
3
9%
5
11%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
7
21%
9
19%
31-45
6
18%
8
17%
46-60
3
9%
9
19%
61-75
9
26%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1
Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0
Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Крузейро
Крисьюма

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
1
17 раз 52%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
10
7
1.5
6
10
4
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
4
13
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
27
6
13
20
1.5
10
23
5
28
2.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 0:0 33 16 7 10 45 - 33 55
7.
Крузейро
 33 13 8 12 38 - 35 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
15.
Крисьюма
 33 9 10 14 39 - 48 37
16.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
17.
Ред Булл Брагантино
 33 8 12 13 34 - 40 36
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 32 9 8 15 33 - 39 35
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
4.
Сан-Паулу
 0:0 17 11 3 3 26 - 13 36
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 0:0 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 17 4 5 8 14 - 21 17
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Barreto уходит с поля. Fellipe Mateus выходит вместо него
    • 65'
      Жорже Кайо получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Лукас Силва получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Кайке Артур получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Rodrigo Fagundes получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Перейра Матеус сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Жорже Кайо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Крузейро 2:1 Крисьюма онлайн

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