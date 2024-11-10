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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Форталеза Сеара
3:0
Конец матча
Васко да Гама
0'
1:0
13' Гол
Leandro Martinez I
57' Желтая карточка
Jair II
2:0
78' Гол
Лопес Брено
81' Желтая карточка
Россетто Матеус
3:0
90' Гол
Renato Kayzer
90'+5
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Беньямин
4
Тити
33
Eros
Mancuso
11
Мариньо
35
Эркулес
8
Leandro
Martinez
I
16
Россетто
Матеус
21
Moises
Vieira
9
Лусеро
Хуан
Мартин
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
27
Гальдамес
Пабло
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
2
Родригес
Хосе
Луис
II
99
Pablo
Vegetti
17
Emerson
Rodriguez
Форталеза Сеара
4-3-1-2
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Васко да Гама

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:0
К
3:3
К
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.45
0.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
165

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.24
Почеттино Томас 5 0.15
Лопес Брено 5 0.15
Renato Kayzer 5 (1) 0.15
Эркулес 4 0.12
Moises Vieira 4 0.12
Мариньо 3 0.09
Пикашу Яго 2 0.06
Кушчевич Беньямин 2 0.06
Leandro Martinez I 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Eros Mancuso 1 0.03
Тити 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 9 0.27
David VI 4 0.12
Пайе Димитри 3 (1) 0.09
Адсон 2 0.06
Mateus Cocao 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Hugo Moura 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Леандриньо 1 0.03
Луис Виктор 1 0.03
Майкон Перейра 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Райан I 1 0.03
Сфорца Хуан 1 0.03
Henrique Paulo 1 0.03
Lyncon 1 0.03
Victor X 1 0.03
Guilherme Estrella 1 0.03
GB 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Росси 0 0
Leo XV 0 0
Родригес Хосе Луис II 0 0
JP 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 10 2
Эркулес 6 2
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Тити 7 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Беньямин 3 1
Мариньо 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пачеко Бруно 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Eros Mancuso 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Россетто Матеус 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 8 1
Victor X 5 2
David VI 6 1
Hugo Moura 6 1
Pablo Vegetti 6 0
Майкон Перейра 5 0
Henrique Paulo 5 0
Луис Виктор 3 1
Гальдамес Пабло 4 0
Lucas Piton 4 0
Росси 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Соуза Жосеф 1 1
Адсон 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Пайе Димитри 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Домингес Максим 1 0
Jair II 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
Маркус Эрик 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Васко да Гама
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
7
Форталеза Сеара
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Васко да Гама
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

15
23
Форталеза Сеара
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (14)
48% (16)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Васко да Гама
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
27% (9)
52% (17)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

1
12

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

28
11
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
17 Забивали первыми 4
16 Не забивали 24
6
21%
0
0%
1-15
5
18%
1
9%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
2
7%
4
36%
61-75
5
18%
1
9%
76-90

Пропущено

9
28
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
0 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 15
0
0%
8
29%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
3
33%
1
4%
31-45
1
11%
6
21%
46-60
2
22%
3
11%
61-75
2
22%
7
25%
76-90

Забито

17
24
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
12%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
5
29%
29%
3
13%
61-75
2
12%
5
21%
76-90

Пропущено

25
22
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Забито

45
35
27 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
23 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
8
18%
3
9%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
11
24%
7
20%
31-45
4
9%
8
23%
46-60
7
16%
7
20%
61-75
7
16%
6
17%
76-90

Пропущено

34
50
18 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 26
5
15%
11
22%
1-15
5
15%
6
12%
16-30
8
24%
6
12%
31-45
5
15%
9
18%
46-60
4
12%
8
16%
61-75
7
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1
Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Васко да Гама

Точный счет

1:0
7 раз 41%
1:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
1.5
Больше Меньше
9
7
5
12
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
8
6
10
1.5
2
15
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
22
11
12
21
1.5
11
22
6
27
2.5
2
31
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 0:0 33 16 7 10 45 - 33 55
7.
Крузейро
 33 13 8 12 38 - 35 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
15.
Крисьюма
 33 9 10 14 39 - 48 37
16.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
17.
Ред Булл Брагантино
 33 8 12 13 34 - 40 36
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 32 9 8 15 33 - 39 35
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
4.
Сан-Паулу
 0:0 17 11 3 3 26 - 13 36
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 0:0 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 17 4 5 8 14 - 21 17
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Emerson Rodriguez уходит с поля. Райан I выходит вместо него
    • 46'
      Матеус Какао уходит с поля. Жаир выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Тинга I сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Леандро Мартинес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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