Тур: 33.
3:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолLeandro Martinez I
57' Желтая карточкаJair II
2:0
78' ГолЛопес Брено
81' Желтая карточкаРоссетто Матеус
3:0
90' ГолRenato Kayzer
90'+5
Ход матча
13'
1:0
46'
57'
78'
79'
81'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
4
Тити
33
Eros
Mancuso
11
Мариньо
35
Эркулес
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
-
11 МариньоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Менесес ХеанПолузащитник
-
77 РайанНападающий
- Нападающий
-
8 Jair II
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Форталеза Сеара
Васко да Гама
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.45
0.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
165
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.24
|Почеттино Томас
|5
|0.15
|Лопес Брено
|5
|0.15
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.15
|Эркулес
|4
|0.12
|Moises Vieira
|4
|0.12
|Мариньо
|3
|0.09
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9
|0.27
|David VI
|4
|0.12
|Пайе Димитри
|3 (1)
|0.09
|Адсон
|2
|0.06
|Mateus Cocao
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Леандриньо
|1
|0.03
|Луис Виктор
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Райан I
|1
|0.03
|Сфорца Хуан
|1
|0.03
|Henrique Paulo
|1
|0.03
|Lyncon
|1
|0.03
|Victor X
|1
|0.03
|Guilherme Estrella
|1
|0.03
|GB
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|Родригес Хосе Луис II
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Беньямин
|3
|1
|Мариньо
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Eros Mancuso
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|8
|1
|Victor X
|5
|2
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|6
|1
|Pablo Vegetti
|6
|0
|Майкон Перейра
|5
|0
|Henrique Paulo
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Гальдамес Пабло
|4
|0
|Lucas Piton
|4
|0
|Росси
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|1
|1
|Адсон
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Пайе Димитри
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Jair II
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|Маркус Эрик
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Васко да Гама
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
7
Форталеза Сеара
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Васко да Гама
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
15
23
Форталеза Сеара
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (14)
48% (16)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Васко да Гама
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
27% (9)
52% (17)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
1
12
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
28
11
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
17 Забивали первыми 4
16 Не забивали 24
6
21%
0
0%
1-15
5
18%
1
9%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
2
7%
4
36%
61-75
5
18%
1
9%
76-90
Пропущено
9
28
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
0 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 15
0
0%
8
29%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
3
33%
1
4%
31-45
1
11%
6
21%
46-60
2
22%
3
11%
61-75
2
22%
7
25%
76-90
Забито
17
24
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
12%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
5
29%
29%
3
13%
61-75
2
12%
5
21%
76-90
Пропущено
25
22
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Забито
45
35
27 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
23 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
8
18%
3
9%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
11
24%
7
20%
31-45
4
9%
8
23%
46-60
7
16%
7
20%
61-75
7
16%
6
17%
76-90
Пропущено
34
50
18 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 26
5
15%
11
22%
1-15
5
15%
6
12%
16-30
8
24%
6
12%
31-45
5
15%
9
18%
46-60
4
12%
8
16%
61-75
7
21%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1
Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Васко да Гама
Точный счет
1:0
7 раз 41%
1:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
97
512
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
98
610
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2211
1221
1122
627
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|5.
|32
|17
|7
|8
|51 - 37
|58
|6.
|0:0
|33
|16
|7
|10
|45 - 33
|55
|7.
|33
|13
|8
|12
|38 - 35
|47
|8.
|33
|13
|7
|13
|43 - 42
|46
|9.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|10.
|31
|10
|11
|10
|42 - 46
|41
|11.
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|13.
|33
|11
|5
|17
|38 - 48
|38
|14.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|15.
|33
|9
|10
|14
|39 - 48
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|40 - 52
|37
|17.
|33
|8
|12
|13
|34 - 40
|36
|18.
|0:0
|32
|9
|8
|15
|33 - 39
|35
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|33
|6
|8
|19
|24 - 50
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|4.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|8.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|8.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|14 - 21
|17
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11