Тур: 33.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаGonzalo Freitas
42' Желтая карточкаЛинкольн
42' Желтая карточкаЛакава Матиас
58' Желтая карточкаRhaldney Norberto
90' Желтая карточкаRaul González II
90'+5
Ход матча
22'
42'
42'
46'
46'
90'
1
Роналдо
4
Alix
9
Derek
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 DerekНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
14 МаркауЗащитник
-
13 МагиньоЗащитник
- Полузащитник
-
19 JandersonНападающий
-
20 Уртадо ХанНападающий
-
-
-
17 Shaylon
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
27 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Victor HugoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Cerri
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Ред Булл Брагантино
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.7
Среднее время на гол
81
128
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2
0.78
Среднее время на гол
45
115
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.58
0.74
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
57
122
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.18
|Shaylon
|2 (1)
|0.06
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.06
|Derek
|2 (1)
|0.06
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Кал Лукас
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.21
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.09
|Витиньо Витор V
|3
|0.09
|Линкольн II
|3 (1)
|0.09
|Рамирес Эрик II
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|Жонатан Луис
|2
|0.06
|Борбас Тиаго
|2
|0.06
|Мендес Дуглас
|2
|0.06
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|9
|0
|Alix
|4
|2
|Фернандо Луис IV
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Janderson
|5
|1
|Guilherme Romao
|5
|1
|Энрике Педру II
|6
|0
|Martins Adriano
|6
|0
|Gonzalo Freitas
|6
|0
|Магиньо
|4
|1
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Лакава Матиас
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Кал Лукас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|9
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Швенгбер Клейтон
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Линкольн II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
13
Атлетико Гойаненсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
6
18
Атлетико Гойаненсе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Ред Булл Брагантино
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
13
31
Голы по времени матча
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Пропущено
23
23
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
4
17%
6
26%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
11
48%
5
22%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
15%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Пропущено
26
16
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
5
31%
16-30
7
27%
3
19%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
2
8%
4
25%
76-90
Забито
25
35
9 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 10
3
12%
8
23%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
4
16%
8
23%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
5
20%
6
17%
76-90
Пропущено
49
39
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
6
12%
3
8%
1-15
7
14%
8
21%
16-30
8
16%
8
21%
31-45
10
20%
7
18%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
13
27%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
4 раза 12%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
215
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
116
214
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2310
429
1023
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|5.
|32
|17
|7
|8
|51 - 37
|58
|6.
|0:0
|33
|16
|7
|10
|45 - 33
|55
|7.
|33
|13
|8
|12
|38 - 35
|47
|8.
|33
|13
|7
|13
|43 - 42
|46
|9.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|10.
|31
|10
|11
|10
|42 - 46
|41
|11.
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|13.
|33
|11
|5
|17
|38 - 48
|38
|14.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|15.
|33
|9
|10
|14
|39 - 48
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|40 - 52
|37
|17.
|33
|8
|12
|13
|34 - 40
|36
|18.
|0:0
|32
|9
|8
|15
|33 - 39
|35
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|33
|6
|8
|19
|24 - 50
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|4.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|8.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|8.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|14 - 21
|17
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11