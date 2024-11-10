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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Атлетико Гойаненсе
0:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
22' Желтая карточка
Gonzalo Freitas
42' Желтая карточка
Линкольн
42' Желтая карточка
Лакава Матиас
58' Желтая карточка
Rhaldney Norberto
90' Желтая карточка
Raul González II
90'+5
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
8
Gabriel
Baralhas
7
Лакава
Матиас
11
Фернандо
Луис
IV
10
Alejo
Cruz
Techera
9
Derek
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
28
Витиньо
Витор
V
10
Линкольн
II
6
Жонатан
Луис
19
Саша
Эдуардо
Атлетико Гойаненсе
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Ред Булл Брагантино

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:1
БСБ
1:0
БСБ
2:1
БСБ
2:0
БСБ
0:1
СB
2:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.7

Среднее время на гол

81
128

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Среднее время на гол

45
115

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.58
0.74

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

57
122

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.18
Shaylon 2 (1) 0.06
Уртадо Хан 2 0.06
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.06
Derek 2 (1) 0.06
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Кал Лукас 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.21
Саша Эдуардо 3 (1) 0.09
Витиньо Витор V 3 0.09
Линкольн II 3 (1) 0.09
Рамирес Эрик II 2 0.06
Эвангелиста Лукас 2 0.06
Жонатан Луис 2 0.06
Борбас Тиаго 2 0.06
Мендес Дуглас 2 0.06
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 9 0
Alix 4 2
Фернандо Луис IV 7 0
Gabriel Baralhas 7 0
Janderson 5 1
Guilherme Romao 5 1
Энрике Педру II 6 0
Martins Adriano 6 0
Gonzalo Freitas 6 0
Магиньо 4 1
Luiz Felipe III 4 1
Bruno Tubarao 3 1
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Derek 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Ранжел Педро 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Shaylon 2 0
Лакава Матиас 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Кал Лукас 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 9 1
Саша Эдуардо 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Кандидо Луан 5 0
Швенгбер Клейтон 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Линкольн II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Эвангелиста Лукас 3 0
Фернандес Матеус 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Raul González II 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
13
Атлетико Гойаненсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

6
18
Атлетико Гойаненсе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Ред Булл Брагантино
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

13
31

Голы по времени матча

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Пропущено

23
23
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
4
17%
6
26%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
11
48%
5
22%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
15%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Пропущено

26
16
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
5
31%
16-30
7
27%
3
19%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
2
8%
4
25%
76-90

Забито

25
35
9 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 10
3
12%
8
23%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
4
16%
8
23%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
5
20%
6
17%
76-90

Пропущено

49
39
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
6
12%
3
8%
1-15
7
14%
8
21%
16-30
8
16%
8
21%
31-45
10
20%
7
18%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
13
27%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
4 раза 12%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
2
15
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
6
2
14
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
23
10
4
29
1.5
10
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 0:0 33 16 7 10 45 - 33 55
7.
Крузейро
 33 13 8 12 38 - 35 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
15.
Крисьюма
 33 9 10 14 39 - 48 37
16.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
17.
Ред Булл Брагантино
 33 8 12 13 34 - 40 36
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 32 9 8 15 33 - 39 35
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
4.
Сан-Паулу
 0:0 17 11 3 3 26 - 13 36
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 0:0 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 17 4 5 8 14 - 21 17
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 42'
      Матиас Лакава получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Линкольн II получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Gonzalo Freitas получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 0:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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