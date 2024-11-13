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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Фламенго
0:0
Первый тайм: 15'
Атлетико Минейро
0'
12' Желтая карточка
Бруно Фабрисио

Ход матча

12'
Бруно Фабрисио
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Атлетико Минейро
1.92
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4.60
4.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
15
Бруно
Фабрисио
26
Алекс
Сандро
37
Алькарас
Карлос
52
Эвертон
Соарес
30
Ричард
Майкл
20
Matheus
Goncalves
6
Айртон
Лукас
27
Энрике
Бруно
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
2
Лянко
Войнович
6
Скарпа
Густаво
5
Отавио
II
18
Вера
Фаусто
44
Rubens
7
Халк
Живанилдо
9
Дейверсон
Силва
20
Бернард
Дуарте
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-4-3

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Минейро

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

40 матчей

47.5%
15%
37.5%
19 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:1
К
3:1
СA
2:4
СA
0:3
СA
1:2
СA
1:0
К
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

1.9
0.89

Среднее время на гол

47
100

Всего голов

71
41

Голов в среднем за матч

1.78
1.03

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

50
87

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.33
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.15
Энрике Бруно 5 0.15
Жерсон Сантос 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Габриэл Барбоза 3 (2) 0.09
Луис Давид 3 0.09
Де ла Крус Николас 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Алькарас Карлос 2 (2) 0.06
Мойзес Моура 2 0.06
Ричард Майкл 2 0.06
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Matheus Goncalves 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.31
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.22
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.19
Скарпа Густаво 4 (2) 0.13
Carlos Amaral 3 0.09
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 6 1
Энрике Бруно 7 0
Лео Перейра 6 0
Луис Давид 5 0
Пульгар Эрик 5 0
Бруно Фабрисио 4 0
Мойзес Моура 2 1
Уэсли Лопес 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Алекс Сандро 1 0
Варела Гильермо 1 0
Росси Агустин 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Плата Гонсало 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Скарпа Густаво 4 1
Лянко Войнович 4 1
Igor Gomes 5 0
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Paulo Monteiro 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Отавио II 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0

Результаты матчей

Фламенго
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

5
8
Фламенго
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

21
21
Фламенго
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
56% (18)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Атлетико Минейро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
17

Упущенные победы

26
29

Голы по времени матча

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
7
28%
4
22%
61-75
5
20%
7
39%
76-90

Пропущено

17
23
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
18%
5
22%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
6
26%
76-90

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
4
17%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
7
27%
10
42%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
8
31%
3
13%
76-90

Пропущено

20
23
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
8
40%
3
13%
76-90

Забито

51
42
23 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
3
6%
5
12%
1-15
11
22%
5
12%
16-30
9
18%
12
29%
31-45
6
12%
5
12%
46-60
9
18%
5
12%
61-75
13
25%
10
24%
76-90

Пропущено

37
46
11 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
4
11%
6
13%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
9
24%
6
13%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
13
35%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1
Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2

Результаты матчей

Фламенго
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
8 раз 25%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
9
7
1.5
8
8
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
6
9
2
14
2.5
2
13
2
14
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
24
7
15
17
1.5
14
17
3
29
2.5
4
27
3
29
3.5
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 0:0 33 17 8 8 51 - 37 59
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 33 17 6 10 47 - 34 57
7.
Крузейро
 33 13 8 12 38 - 35 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
10.
Атлетико Минейро
 0:0 32 10 12 10 42 - 46 42
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
15.
Крисьюма
 33 9 10 14 39 - 48 37
16.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
17.
Ред Булл Брагантино
 33 8 12 13 34 - 40 36
18.
Атлетико Паранаэнсе
 32 9 7 16 34 - 41 34
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 0:0 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 0:0 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 0:0 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 0:0 16 4 6 6 18 - 23 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Атлетико Минейро
1.92
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4.60
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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