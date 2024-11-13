Тур: 33.
0:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
26
Алекс
Сандро
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
44
Rubens
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 КлейтонЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
-
-
-
49 Dyogo
-
51 Daniel Sales
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
39 Caio Maia
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Минейро
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед
40 матчей
47.5%
15%
37.5%
19 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
40
17
Голов в среднем за матч
1.9
0.89
Среднее время на гол
47
100
Всего голов
71
41
Голов в среднем за матч
1.78
1.03
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
50
87
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.33
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.15
|Энрике Бруно
|5
|0.15
|Жерсон Сантос
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.09
|Луис Давид
|3
|0.09
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Ричард Майкл
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.31
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.22
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.19
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.13
|Carlos Amaral
|3
|0.09
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Варела Гильермо
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Скарпа Густаво
|4
|1
|Лянко Войнович
|4
|1
|Igor Gomes
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Paulo Monteiro
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
5
8
Фламенго
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
21
21
Фламенго
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
56% (18)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Атлетико Минейро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
17
Упущенные победы
26
29
Голы по времени матча
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
7
28%
4
22%
61-75
5
20%
7
39%
76-90
Пропущено
17
23
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
18%
5
22%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
6
26%
76-90
Забито
26
24
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
4
17%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
7
27%
10
42%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
8
31%
3
13%
76-90
Пропущено
20
23
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
8
40%
3
13%
76-90
Забито
51
42
23 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
3
6%
5
12%
1-15
11
22%
5
12%
16-30
9
18%
12
29%
31-45
6
12%
5
12%
46-60
9
18%
5
12%
61-75
13
25%
10
24%
76-90
Пропущено
37
46
11 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
4
11%
6
13%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
9
24%
6
13%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
13
35%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1
Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2
Результаты матчей
Фламенго
Атлетико Минейро
Точный счет
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
8 раз 25%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
97
88
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
610
69
214
213
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
247
1517
1417
329
427
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|0:0
|33
|17
|8
|8
|51 - 37
|59
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|33
|17
|6
|10
|47 - 34
|57
|7.
|33
|13
|8
|12
|38 - 35
|47
|8.
|33
|13
|7
|13
|43 - 42
|46
|9.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|10.
|0:0
|32
|10
|12
|10
|42 - 46
|42
|11.
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|13.
|33
|11
|5
|17
|38 - 48
|38
|14.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|15.
|33
|9
|10
|14
|39 - 48
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|40 - 52
|37
|17.
|33
|8
|12
|13
|34 - 40
|36
|18.
|32
|9
|7
|16
|34 - 41
|34
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|33
|6
|8
|19
|24 - 50
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|8.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11