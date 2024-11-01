Тур: 17.
Позже
История личных встреч
Балтика
СКА-Хабаровск
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
19.4%
71%
9.6%
6 побед 22 ничьи 3 победы
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1
0.76
Среднее время на гол
90
117
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
0.82
0.5
Среднее время на гол
109
180
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
0.9
0.65
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
99
139
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|5 (2)
|0.31
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.19
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.19
|Пряхин Сергей
|2
|0.13
|Никишин Кирилл
|2
|0.13
|Петров Илья
|1
|0.06
|Маляров Кирилл
|1
|0.06
|Варатынов Сергей
|1
|0.06
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|5 (2)
|0.31
|Алиев Камран
|4
|0.25
|Быков Артём
|3
|0.19
|Симонян Артём
|3
|0.19
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.13
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.13
|Шарль
|2
|0.13
|Емельянов Роман
|1
|0.06
|Поярков Николай
|1
|0.06
|Першин Никита
|1
|0.06
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пряхин Сергей
|5
|0
|Андраде Кевин
|5
|0
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Першин Никита
|6
|0
|Поярков Николай
|4
|1
|Симонян Артём
|3
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Быков Артём
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Гаглоев Александр
|1
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|0
|Садики Нехар
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Гурбан Глеб
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
16
Балтика
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
СКА-Хабаровск
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Пропущено
3
16
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
2
67%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
8
33%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
1
6%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
12
26
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
17%
4
15%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
4
33%
3
12%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
3
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4
Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 6:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1
Результаты матчей
Балтика
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Балтика
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
36
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
610
88
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|19 - 11
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|9
|0
|29 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|6
|10
|0
|15 - 9
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 23
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 16
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 11
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 13
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 20
|20
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 16
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 11
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 14
|17
|15.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|8 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 18
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
Прогнозы на матч Балтика - СКА-Хабаровск
Исход игры
Балтика
86.3% (44)
Ничья
9.8% (5)
СКА-Хабаровск
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
2:1 Балтика
35.3% (18)
2:0 Балтика
21.6% (11)
1:0 Балтика
11.8% (6)
1:1 Ничья
7.8% (4)
3:0 Балтика
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!