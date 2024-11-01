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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 17.
Балтика
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 51
Балтика 86.3% (44)
X 9.8% (5)
СКА-Хабаровск 3.9% (2)
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Балтика
Ничья
СКА-Хабаровск
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История личных встреч

Балтика
СКА-Хабаровск

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

31 матч

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

19.4%
71%
9.6%
6 побед 22 ничьи 3 победы

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1
0.76

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

0.82
0.5

Среднее время на гол

109
180

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

0.9
0.65

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

99
139

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 5 (2) 0.31
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.19
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.19
Пряхин Сергей 2 0.13
Никишин Кирилл 2 0.13
Петров Илья 1 0.06
Маляров Кирилл 1 0.06
Варатынов Сергей 1 0.06
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 5 (2) 0.31
Алиев Камран 4 0.25
Быков Артём 3 0.19
Симонян Артём 3 0.19
Гаджимурадов Рамазан 2 0.13
Гонгапшев Альбек 2 0.13
Шарль 2 0.13
Емельянов Роман 1 0.06
Поярков Николай 1 0.06
Першин Никита 1 0.06

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пряхин Сергей 5 0
Андраде Кевин 5 0
Аванесян Тигран 4 0
Петров Илья 3 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Терентьев Денис 1 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Саусь Владислав 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Першин Никита 6 0
Поярков Николай 4 1
Симонян Артём 3 0
Емельянов Роман 2 0
Быков Артём 2 0
Бавин Юрий 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Имамов Ислам 2 0
Гаглоев Александр 1 0
Журавлёв Юрий 1 0
Садики Нехар 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Гурбан Глеб 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
16
Балтика
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
СКА-Хабаровск
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

3
16
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
2
67%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

18
24
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
8
33%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
1
6%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
17%
4
15%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
4
33%
3
12%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4
Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 6:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1

Результаты матчей

Балтика
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Балтика
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
8
8
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 8 6 2 19 - 11 30
2.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 9 0 29 - 13 30
3.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 10 0 15 - 9 28
4.
Урал
 Заявка 16 7 5 4 23 - 17 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 16 7 3 6 22 - 23 24
6.
Сочи
 Заявка 16 6 6 4 24 - 16 24
7.
Ротор
 Заявка 16 5 7 4 12 - 11 22
8.
Чайка
 Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
9.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 7 4 12 - 13 22
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
11.
Енисей
 Заявка 16 6 2 8 16 - 20 20
12.
Родина Москва
 Заявка 16 4 8 4 16 - 16 20
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 4 7 13 - 11 19
14.
Алания
 Заявка 16 4 5 7 11 - 14 17
15.
Сокол
 Заявка 16 3 7 6 8 - 18 16
16.
Шинник
 Заявка 16 3 6 7 11 - 18 15
17.
Уфа
 Заявка 16 3 5 8 15 - 22 14
18.
Тюмень
 Заявка 16 2 3 11 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Балтика
 Заявка 7 4 3 0 8 - 3 15
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
8.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
9.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
11.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
12.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
14.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
15.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
16.
Уфа
 Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
9.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
13.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
14.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Шинник
 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
18.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Урал Аюпов Тимур 5
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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    1.77 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Балтика 86.3% (44)
    X 9.8% (5)
    СКА-Хабаровск 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    3.70
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    5.90
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    Прогнозы на матч Балтика - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Балтика
    86.3% (44)
    Ничья
    9.8% (5)
    СКА-Хабаровск
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    35.3% (18)
    2:0 Балтика
    21.6% (11)
    1:0 Балтика
    11.8% (6)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    3:0 Балтика
    3.9% (2)
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    Балтика
    СКА-Хабаровск
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