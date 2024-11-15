В коробочку взяли Лусиано Гонду два игрока "Фенербахче" на фланге в центральной трети поля. Нарушение правил против игрока гостей.

Но и сам Лусиано Гонду фолить умеет - как сейчас в середине поля в верховой борьбе против Родриго Бекао.

Филип Костич в атаке "Фенербахче" на левом фланге отдал короткий пас Левенту Мерджану, забросившему мяч в руки Денису Адамову.

И та, и другая команда по состоянию на данный момент занимает второе место в своём национальном чемпионате.

Лусиано Гонду нанёс дальний удар в левый угол, Осман Четин перевёл мяч за лицевую линию. Углового нет, поскольку до этого сфолил Родригао.

Бартуг Элмаз пробил по воротам из пределов штрафной площадки "Зенита", рикошет от Вильмара Барриоса увёл мяч тоже за лицевую линию, но не на угловой. Штрафной удар в пользу гостей.

Огуз Айдын на своей половине поля обвёл Педро, после чего испытал подкат в ноги от Александра Соболева.

В перерыве состоялась замена вратаря в составе "Фенербахче": в игру вступил Осман Четин вместо Ирфана Джана Эгрибайята.

Теперь обратный фол - в атаке. Душан Тадич отмахнулся от Дмитрия Чистякова.

Лусиано Гонду отметился нарушением правил, вдали от ворот отнимая мяч у Фреда.

А тут Ильзат Ахметов фолит - также попытка отбора у Фреда. Штрафной удар перспективный у "Фенербахче".

Прямым ударом Фред пробил по чужим воротам со штрафного метров с 20 с небольшим, и мяч проследовал над воротами "Зенита".

Падавший Александр Ерохин нанёс удар с правого полуфланга и не смог припечатать мяч в ближний угол, получилось мимо.

Александр Соболев скинул в правую часть чужой штрафной площади Максиму Глушенкову, у которого мяч сорвался с ноги, поэтому пошёл не в левую девятку, а мимо.

В перерыве и особенно во втором тайме наверняка будет приличное количество замен в составе обеих команд, как и подобается в товарищеском матче.

Уже сейчас произошла замена в составе "Зенита": Лусиано Гонду вступил в игру вместо Максима Глушенкова.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АЛЕКСАНДР ЕРОХИН! Ильзат Ахметов примерно с правого угла штрафной площади выполнил заброс к дальней штанге, и не прикрытый Александр Соболев, а оставшийся без опеки Александр Ерохин поразил ногой ворота "Фенербахче".

"Зенит" теперь поуверенней стал владеть мячом на чужой половин поля. Свист от этого стал только громче.

Педро слева отдал короткий пас на Луисано Гонду, который, возможно, подыграл себе рукой, но пробил всё равно мимо, не попав в ближний угол.

Лусиано Гонду с правого фланга делал передачу на ближний полуфланг Александру Ерохину, и мяч выкатился за лицевую линию.

Зафиксирован фол зенитовца на своей половине поля. Дмитрий Чистяков не по правилам действовал против Душана Тадича.

29' Жозе Моуринью и Сергей Семак стоят рядом на бровке, слегка улыбаясь. Ну и правда, смешно бывает, когда футболисты на поле сцепились друг с другом.

28' Стычка возникла в середине поля, но в полноценную драку ситуация вроде не разгорается.

27' Огуз Айдын нанёс удар по воротам "Зенита", и мяч отскочил от руки Родригао за лицевую линию. Арбитр назначил угловой, а не штрафной удар. Пенальти всё равно не должно было быть, так как мяч попал в руку игроку "Зенита" за пределами штрафной площадки питерцев.

26' Те, кто говорят, что к "Зениту" неуважительно относятся в российских регионах, могут послушать, как свистят в Стамбуле.

25' "Зенит" мало участвовал в атакующих действиях к этой минуте, созидательная игра у петербургского клуба не налажена.

23' Этот матч важен для команд с точки зрения того, чтобы не выпадать из ритма, когда у тебя есть как минимум одна игра в неделю.

22' Александр Ерохин отметился нарушением правил на левом фланге половины поля "Зенита". Досталось по ноге Родриго Бекао.

21' Стоит отметить, что не только за "Зенит", но и за "Фенербахче" сегодня играют те футболисты, которые не были вызваны в свои национальные сборные.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕНК ТОСУН!

Душан Тадич покатил пас вперёд к правому углу вратарской на Дженка Тосуна, который удачно пробил низом в дальний угол. Родригао не заблокировал, Денис Адамов не достал, и мяч оказался в сетке.

19' Дженк Тосун оказался в правой части штрафной площади "Зенита", где его оставил без нарушения без мяча Нино.

17' Дуглас Сантос выполнил с правого фланга кручёную передачу к дальней штанге, где не соприкоснулся с мячом Александр Соболев.

17' Мяч вернулся через какое-то время после углового к Филипу Костичу, который навесил слева в район дальнего края вратарской. Там пытался пробить головой Родриго Бекао, и мяч отправился от Дугласа Сантоса за лицевую линию. Арбитры просмотрели, что должен был быть назначен угловой. С другой стороны, мог быть и зафиксирован фол со стороны Бекао.

16' Подставил ногу Родригао под прострел слева от Филипа Костича, и мяч ушёл за лицевую линию на угловой.

14' Педро разогнался по левому флангу и проник в чужую штрафную площадь, где Огуз Айдын чисто отобрал у него мяч в подкате.

13' Пока наиболее популярная картина на поле - это как игроки "Зенита" перепасовываются на своей половине.

12' Стартовый состав сегодня у "Зенита" такой, какой вполне мог быть выбран Сергеем Семаком в кубковом матче внутри России.

11' Прессинг не самый мощный от игроков хозяев, но достаточный, чтобы футболисты "Зенита" на своей половине поля находились в напряжении.

10' Прямой удар нанесён Дженком Тосуном слева со штрафного, и Денис Адамов отбил мяч. Не такой всё-таки силы был удар, чтобы можно было говорить о голевом моменте.

9' Филип Костич прорывался вперёд по левому флангу, получил в свой адрес фол от Дугласа Сантоса и заработал таким образом штрафной удар для "Фенербахче".

8' Громкий свист раздаётся с трибун, когда "Зенит" владеет мячом. Психологическое давление оказывается стамбульскими болельщиками на футболистов клуба из Санкт-Петербурга.

7' Почти опасный момент у "Фенера"! Филип Костич выбегал один на один с Денисом Адамовым, но вратарь вовремя выдвинулся вперёд и выбил мяч.

6' Филип Костич выкрутил навес с левого полуфланга в чужую штрафную площадь, откуда мяч выбил головой Нино.

5' Педро простреливал с левого фланга, но справились защитники "Фенербахче" и запустили контратаку своей команды.

4' Положение "вне игры" фиксируется у Максима Глушенкова, который оказался один на один с Ирфаном Джаном Эгрибайятом и не попал в правый угол.

3' Огуз Айдын атаковал правым флангом у "Фенербахче", но Педро так удачно против него действовал, что не получилось даже углового.

2' У "Фенербахче" жёлто-чёрно-белые цвета, "Зенит" играет в голубой форме.