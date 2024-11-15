Тур: 1. Стадион: Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu.
1:1
Второй тайм: 56'
Ход матча
20'
1:0
35'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
95
Акчичек
Юсуф
18
Костич
Филип
13
Фред
Сантос
28
Элмаз
Бартуг
10
Тадич
Душан
70
Айдын
Огуз
23
Тосун
Дженк
54
Четин
Осман
44
Экиз
Ягит
81
Тограк
Шукюр
80
Акязи
Каан
60
Курт
Мерт
16
Адамов
Денис
27
Нино
91
Бязров
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
44 Экиз ЯгитЗащитник
-
81 Тограк ШукюрЗащитник
- Полузащитник
-
80 Акязи КаанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Курт МертНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 НиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Фенербахче
Зенит
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
120
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1
Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 1:1 Зенит
Исход игры
Фенербахче
29.5% (44)
Ничья
42.3% (63)
Зенит
28.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
70.69% (82)
Меньше
29.31% (34)
Обе команды забьют
Да
95.69% (111)
Нет
4.31% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.8% (31)
2:1 Фенербахче
16.8% (25)
2:2 Ничья
16.1% (24)
1:2 Зенит
12.1% (18)
3:2 Фенербахче
2.7% (4)
2:3 Зенит
2.7% (4)
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