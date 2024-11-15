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Тур: 1. Стадион: .
Фенербахче
1:1
Второй тайм: 56'
Зенит
0'
1:0
20' Гол
Тосун Дженк
1:1
35' Гол
Ерохин Александр

Ход матча

20'
Тосун Дженк
1:0
35'
1:1
Ерохин Александр
Прогнозы 149
Фенербахче 29.5% (44)
X 42.3% (63)
Зенит 28.2% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Зенит
2.75
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4.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эгрибайят
Ирфан
Джан
22
Мерджан
Левент
50
Бекао
Родриго
95
Акчичек
Юсуф
18
Костич
Филип
13
Фред
Сантос
28
Элмаз
Бартуг
42
Дурсун
Мухаммет
10
Тадич
Душан
70
Айдын
Огуз
23
Тосун
Дженк
57
Битерге
Энгин
54
Четин
Осман
65
Кизгили
Мухаррем
44
Экиз
Ягит
81
Тограк
Шукюр
72
Аккас
Мустафа
80
Акязи
Каан
74
Каяраши
Керем
8
Яндаш
Мерт
Хакан
60
Курт
Мерт
16
Адамов
Денис
2
Чистяков
Дмитрий
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
27
Нино
5
Барриос
Вильмар
67
Глушенков
Максим
21
Ерохин
Александр
77
Ахметов
Ильзат
24
Педро
дос
Сантос
7
Соболев
Александр
91
Бязров
Давид
88
Павлов
Василий
45
Чернов
Сергей
29
Французов
Виталий
33
Тарасов
Александр
26
Кашеев
Георгий
46
Мушкарин
Денис
20
Вершинин
Никита
32
Гонду
Лусиано
22
Воинков
Константин
Фенербахче
Зенит

История личных встреч

Фенербахче
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

КPП
0:0
БМ
2:2
ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
120

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1
Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Огуз Айдын на своей половине поля обвёл Педро, после чего испытал подкат в ноги от Александра Соболева.
  • Фол, нарушение
    53'
    Бартуг Элмаз пробил по воротам из пределов штрафной площадки "Зенита", рикошет от Вильмара Барриоса увёл мяч тоже за лицевую линию, но не на угловой. Штрафной удар в пользу гостей.
  • Фол, нарушение
    52'
    Лусиано Гонду нанёс дальний удар в левый угол, Осман Четин перевёл мяч за лицевую линию. Углового нет, поскольку до этого сфолил Родригао.
  • 50'
    И та, и другая команда по состоянию на данный момент занимает второе место в своём национальном чемпионате.
  • 49'
    Филип Костич в атаке "Фенербахче" на левом фланге отдал короткий пас Левенту Мерджану, забросившему мяч в руки Денису Адамову.
  • Фол, нарушение
    48'
    Но и сам Лусиано Гонду фолить умеет - как сейчас в середине поля в верховой борьбе против Родриго Бекао.
  • Фол, нарушение
    47'
    В коробочку взяли Лусиано Гонду два игрока "Фенербахче" на фланге в центральной трети поля. Нарушение правил против игрока гостей.
  • Замена
    46'
    В перерыве состоялась замена вратаря в составе "Фенербахче": в игру вступил Осман Четин вместо Ирфана Джана Эгрибайята.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Фенербахче" - "Зенит" 1:1 (промежуточный счёт).
  • 45'
    Падавший Александр Ерохин нанёс удар с правого полуфланга и не смог припечатать мяч в ближний угол, получилось мимо.
  • 43'
    Прямым ударом Фред пробил по чужим воротам со штрафного метров с 20 с небольшим, и мяч проследовал над воротами "Зенита".
  • Фол, нарушение
    43'
    А тут Ильзат Ахметов фолит - также попытка отбора у Фреда. Штрафной удар перспективный у "Фенербахче".
  • Фол, нарушение
    42'
    Лусиано Гонду отметился нарушением правил, вдали от ворот отнимая мяч у Фреда.
  • Фол, нарушение
    41'
    Теперь обратный фол - в атаке. Душан Тадич отмахнулся от Дмитрия Чистякова.
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    • Фол, нарушение
      40'
      Зафиксирован фол зенитовца на своей половине поля. Дмитрий Чистяков не по правилам действовал против Душана Тадича.
    • 39'
      Лусиано Гонду с правого фланга делал передачу на ближний полуфланг Александру Ерохину, и мяч выкатился за лицевую линию.
    • Опасный момент
      38'
      Педро слева отдал короткий пас на Луисано Гонду, который, возможно, подыграл себе рукой, но пробил всё равно мимо, не попав в ближний угол.
    • 38'
      Педро дос Сантос осуществил подачу с левого фланга, и мяч легко поймал Ирфан Джан Эгрибайят.
    • 37'
      "Зенит" теперь поуверенней стал владеть мячом на чужой половин поля. Свист от этого стал только громче.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АЛЕКСАНДР ЕРОХИН!
      Ильзат Ахметов примерно с правого угла штрафной площади выполнил заброс к дальней штанге, и не прикрытый Александр Соболев, а оставшийся без опеки Александр Ерохин поразил ногой ворота "Фенербахче".
    • Замена
      35'
      Уже сейчас произошла замена в составе "Зенита": Лусиано Гонду вступил в игру вместо Максима Глушенкова.
    • 33'
      В перерыве и особенно во втором тайме наверняка будет приличное количество замен в составе обеих команд, как и подобается в товарищеском матче.
    • Опасный момент
      31'
      Александр Соболев скинул в правую часть чужой штрафной площади Максиму Глушенкову, у которого мяч сорвался с ноги, поэтому пошёл не в левую девятку, а мимо.
    • Судья
      30'
      Игра возобновилась. Вроде никаких карточек арбитром показано не было.
    • 29'
      Жозе Моуринью и Сергей Семак стоят рядом на бровке, слегка улыбаясь. Ну и правда, смешно бывает, когда футболисты на поле сцепились друг с другом.
    • Судья
      28'
      Стычка возникла в середине поля, но в полноценную драку ситуация вроде не разгорается.
    • Угловой
      27'
      Огуз Айдын нанёс удар по воротам "Зенита", и мяч отскочил от руки Родригао за лицевую линию. Арбитр назначил угловой, а не штрафной удар. Пенальти всё равно не должно было быть, так как мяч попал в руку игроку "Зенита" за пределами штрафной площадки питерцев.
    • 26'
      Те, кто говорят, что к "Зениту" неуважительно относятся в российских регионах, могут послушать, как свистят в Стамбуле.
    • 25'
      "Зенит" мало участвовал в атакующих действиях к этой минуте, созидательная игра у петербургского клуба не налажена.
    • 23'
      Этот матч важен для команд с точки зрения того, чтобы не выпадать из ритма, когда у тебя есть как минимум одна игра в неделю.
    • Фол, нарушение
      22'
      Александр Ерохин отметился нарушением правил на левом фланге половины поля "Зенита". Досталось по ноге Родриго Бекао.
    • 21'
      Стоит отметить, что не только за "Зенит", но и за "Фенербахче" сегодня играют те футболисты, которые не были вызваны в свои национальные сборные.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕНК ТОСУН!
      Душан Тадич покатил пас вперёд к правому углу вратарской на Дженка Тосуна, который удачно пробил низом в дальний угол. Родригао не заблокировал, Денис Адамов не достал, и мяч оказался в сетке. 
    • 19'
      Дженк Тосун оказался в правой части штрафной площади "Зенита", где его оставил без нарушения без мяча Нино.
    • 17'
      Дуглас Сантос выполнил с правого фланга кручёную передачу к дальней штанге, где не соприкоснулся с мячом Александр Соболев.
    • Судья
      17'
      Мяч вернулся через какое-то время после углового к Филипу Костичу, который навесил слева в район дальнего края вратарской. Там пытался пробить головой Родриго Бекао, и мяч отправился от Дугласа Сантоса за лицевую линию. Арбитры просмотрели, что должен был быть назначен угловой. С другой стороны, мог быть и зафиксирован фол со стороны Бекао.
    • Угловой
      16'
      Подставил ногу Родригао под прострел слева от Филипа Костича, и мяч ушёл за лицевую линию на угловой.
    • 14'
      Педро разогнался по левому флангу и проник в чужую штрафную площадь, где Огуз Айдын чисто отобрал у него мяч в подкате.
    • 13'
      Пока наиболее популярная картина на поле - это как игроки "Зенита" перепасовываются на своей половине.
    • 12'
      Стартовый состав сегодня у "Зенита" такой, какой вполне мог быть выбран Сергеем Семаком в кубковом матче внутри России.
    • 11'
      Прессинг не самый мощный от игроков хозяев, но достаточный, чтобы футболисты "Зенита" на своей половине поля находились в напряжении.
    • 10'
      Прямой удар нанесён Дженком Тосуном слева со штрафного, и Денис Адамов отбил мяч. Не такой всё-таки силы был удар, чтобы можно было говорить о голевом моменте.
    • Фол, нарушение
      9'
      Филип Костич прорывался вперёд по левому флангу, получил в свой адрес фол от Дугласа Сантоса и заработал таким образом штрафной удар для "Фенербахче".
    • 8'
      Громкий свист раздаётся с трибун, когда "Зенит" владеет мячом. Психологическое давление оказывается стамбульскими болельщиками на футболистов клуба из Санкт-Петербурга.
    • Опасный момент
      7'
      Почти опасный момент у "Фенера"! Филип Костич выбегал один на один с Денисом Адамовым, но вратарь вовремя выдвинулся вперёд и выбил мяч.
    • 6'
      Филип Костич выкрутил навес с левого полуфланга в чужую штрафную площадь, откуда мяч выбил головой Нино.
    • 5'
      Педро простреливал с левого фланга, но справились защитники "Фенербахче" и запустили контратаку своей команды.
    • Офсайд
      4'
      Положение "вне игры" фиксируется у Максима Глушенкова, который оказался один на один с Ирфаном Джаном Эгрибайятом и не попал в правый угол.
    • 3'
      Огуз Айдын атаковал правым флангом у "Фенербахче", но Педро так удачно против него действовал, что не получилось даже углового.
    • 2'
      У "Фенербахче" жёлто-чёрно-белые цвета, "Зенит" играет в голубой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Санкт-петербургский "Зенит" сыграет в выездном товарищеском матче против стамбульского "Фенербахче". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 20.8% пользователей.
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    Прогнозы 149
    Фенербахче 29.5% (44)
    X 42.3% (63)
    Зенит 28.2% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Зенит
    2.75
    Реклама, betcity.ru
    4.20
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 1:1 Зенит

    Исход игры
    Фенербахче
    29.5% (44)
    Ничья
    42.3% (63)
    Зенит
    28.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.69% (82)
    Меньше
    29.31% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    95.69% (111)
    Нет
    4.31% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.8% (31)
    2:1 Фенербахче
    16.8% (25)
    2:2 Ничья
    16.1% (24)
    1:2 Зенит
    12.1% (18)
    3:2 Фенербахче
    2.7% (4)
    2:3 Зенит
    2.7% (4)
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    Фенербахче
    Зенит
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