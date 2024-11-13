Тур: 1.
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История личных встреч
Фенербахче
Зенит
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
120
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1
Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0
Прогнозы на матч Фенербахче - Зенит
Исход игры
Фенербахче
29.9% (20)
Ничья
40.3% (27)
Зенит
29.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
75% (45)
Меньше
25% (15)
Обе команды забьют
Да
93.33% (56)
Нет
6.67% (4)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
20.9% (14)
1:1 Ничья
19.4% (13)
2:2 Ничья
19.4% (13)
1:2 Зенит
16.4% (11)
2:3 Зенит
3% (2)
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