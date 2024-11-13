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Тур: 1.
Фенербахче
 
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Зенит
Прогнозы 67
Фенербахче 29.9% (20)
X 40.3% (27)
Зенит 29.9% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Зенит
3.55
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3.70
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3.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Фенербахче
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

КPП
0:0
БМ
2:2
ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
120

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1
Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 67
    Фенербахче 29.9% (20)
    X 40.3% (27)
    Зенит 29.9% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Зенит
    3.55
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    3.70
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    3.55
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    Прогнозы на матч Фенербахче - Зенит

    Исход игры
    Фенербахче
    29.9% (20)
    Ничья
    40.3% (27)
    Зенит
    29.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (45)
    Меньше
    25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    93.33% (56)
    Нет
    6.67% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    20.9% (14)
    1:1 Ничья
    19.4% (13)
    2:2 Ничья
    19.4% (13)
    1:2 Зенит
    16.4% (11)
    2:3 Зенит
    3% (2)
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