Тур: 13. Стадион: Papara Park.
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЧам Мухаммед
22' Желтая карточкаТюркмен Хюсейин
30' Желтая карточкаМаэстро
2:0
50' ГолБанза Симон
3:0
54' ГолБанза Симон
4:0
78' ГолЧам Мухаммед
80' Желтая карточкаКаракуш Ведат
5:0
84' ГолЧам Мухаммед
90'+4
Ход матча
3'
1:0
22'
30'
50'
2:0
54'
3:0
78'
4:0
80'
84'
5:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Асан
Серкан
77
Бослук
Ариф
23
Гюнеш
Умут
10
Чам
Мухаммед
61
Cihan
Canak
17
Банза
Симон
15
Манев
Йован
58
Маэстро
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
- Защитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
22 Акташ АксельЗащитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
87 Кайнак ОсманНападающий
-
-
25 Murat Eser
-
-
90 Ahmet Yilmaz
-
-
30 Yucel Gurol
-
Главный тренер: Дамла Серкан
История личных встреч
Трабзонспор
Адана Демирспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|8 (4)
|0.67
|Чам Мухаммед
|3
|0.25
|Вишча Эдин
|3
|0.25
|Йокушлу Окай
|1
|0.08
|Денсвил Стефано
|1
|0.08
|Бозок Умут
|1
|0.08
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Туфан Озан
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Дрэгуш Денис
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Дестан Энис
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Бослук Ариф
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|4 (2)
|0.33
|Гравильон Эндрю
|2 (1)
|0.17
|Манев Йован
|1
|0.08
|Гюлер Семих
|1
|0.08
|Кавразлы Салих
|1
|0.08
|Кол Али Явуз
|0
|0
|Куртулан Арда
|0
|0
|Бурак Абдулсамет
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальейру Педро
|4
|0
|Йокушлу Окай
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Вишча Эдин
|1
|1
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Сатчи Сердар
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Тюркмен Хюсейин
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
|Шенол Гюнеш
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурак Абдулсамет
|4
|0
|Гюлер Семих
|3
|0
|Манев Йован
|3
|0
|Каракуш Ведат
|2
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Маэстро
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аймбетов Абат
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Кавразлы Салих
|1
|0
|Шеху Флорент
|1
|0
|Куртулан Арда
|1
|0
|Нурани Мотаз
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
1
0
Трабзонспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Адана Демирспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
5
36%
2
50%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
3
19%
76-90
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
14%
5
17%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
1
7%
7
24%
46-60
3
21%
3
10%
61-75
4
29%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2
Результаты матчей
Трабзонспор
Адана Демирспор
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
48
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 14
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3