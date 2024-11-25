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  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Трабзонспор
5:0
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
3' Гол
Чам Мухаммед
22' Желтая карточка
Тюркмен Хюсейин
30' Желтая карточка
Маэстро
2:0
50' Гол
Банза Симон
3:0
54' Гол
Банза Симон
4:0
78' Гол
Чам Мухаммед
80' Желтая карточка
Каракуш Ведат
5:0
84' Гол
Чам Мухаммед
90'+4
1
Чакыр
Угурджан
20
Асан
Серкан
4
Тюркмен
Хюсейин
44
Батагов
Арсений
77
Бослук
Ариф
6
Менди
Батиста
23
Гюнеш
Умут
7
Вишча
Эдин
10
Чам
Мухаммед
61
Cihan
Canak
17
Банза
Симон
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
55
Tolga
Kalender
4
Гюлер
Семих
15
Манев
Йован
58
Маэстро
8
Айдоган
Тайфун
7
Сари
Юсуф
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
Трабзонспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Адана Демирспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
3:2
С
1:3
С
2:0
К
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 8 (4) 0.67
Чам Мухаммед 3 0.25
Вишча Эдин 3 0.25
Йокушлу Окай 1 0.08
Денсвил Стефано 1 0.08
Бозок Умут 1 0.08
Нвакаеме Энтони 0 0
Туфан Озан 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Дестан Энис 0 0
Cihan Canak 0 0
Бослук Ариф 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.33
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.17
Манев Йован 1 0.08
Гюлер Семих 1 0.08
Кавразлы Салих 1 0.08
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальейру Педро 4 0
Йокушлу Окай 3 0
Банза Симон 3 0
Вишча Эдин 1 1
Денсвил Стефано 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Дестан Энис 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Туфан Озан 1 0
Барди Энис 1 0
Бозок Умут 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Тюркмен Хюсейин 1 0
Менди Батиста 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурак Абдулсамет 4 0
Гюлер Семих 3 0
Манев Йован 3 0
Каракуш Ведат 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Маэстро 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Шеху Флорент 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

1
0
Трабзонспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Адана Демирспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
5
36%
2
50%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
3
19%
76-90

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
14%
5
17%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
1
7%
7
24%
46-60
3
21%
3
10%
61-75
4
29%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2

Результаты матчей

Трабзонспор
Адана Демирспор

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Гёзтепе
 Заявка 12 6 3 3 23 - 15 21
6.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
7.
Сивасспор
 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
11.
Трабзонспор
 Заявка 12 3 6 3 17 - 14 15
12.
Коньяспор
 Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
13.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
14.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 2 10 9 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
7.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Самсунспор
 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Гёзтепе
 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Антонио Муанза получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Тюркмен Хюсейин получил желтую карточку от судьи
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