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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 52094 Главный судья: Поусон Крейг
Ньюкасл
0:2
Второй тайм: 90'
Вест Хэм
0'
0:1
10' Гол
Соучек Томаш
21' Желтая карточка
Хулен Лопетеги
0:2
53' Гол
Уан-Биссака Аарон
61' Желтая карточка
Келли Ллойд

Ход матча

10'
0:1
Соучек Томаш
(Эмерсон Палмиери)
21'
 
Хулен Лопетеги
46'
Барнс Харви
Уиллок Джо
 
53'
0:2
Уан-Биссака Аарон
(Боуэн Джаррод)
57'
 
Мавропанос Константинос
Тодибо Жан-Клер
57'
Тонали Сандро
Лонгстафф Шон
 
61'
Келли Ллойд
 
68'
Уилсон Каллум
Гордон Энтони
 
69'
Мёрфи Джейкоб
Жоэлинтон
 
75'
 
Цоуфал Владимир
Эмерсон Палмиери
75'
 
Ингс Дэнни
Антонио Майкл
84'
 
Гидо Родригес
Солер Карлос
84'
 
Ирвинг Энди
Саммервилл Крисенсио
84'
Триппьер Киран
Гимараэс Бруно
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 253 Количество передач 211
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 133
Ньюкасл 79.7% (106)
X 13.5% (18)
Вест Хэм 6.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
25
Келли
Ллойд
20
Холл
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
36
Лонгстафф
Шон
28
Уиллок
Джо
7
Жоэлинтон
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Фабьянски
Лукаш
29
Уан-Биссака
Аарон
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
10
Пакета
Лукас
4
Солер
Карлос
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
7
Саммервилл
Крисенсио
9
Антонио
Майкл
Ньюкасл
4-1-2-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Вест Хэм

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.93
1.71

Среднее время на гол

46
52

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

47
43

Голов в среднем за матч

1.68
1.54

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
58

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.33
Барнс Харви 4 0.33
Гордон Энтони 2 (1) 0.17
Жоэлинтон 2 0.17
Шёр Фабиан 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Тонали Сандро 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.25
Соучек Томаш 3 0.25
Кудус Мохаммед 2 0.17
Пакета Лукас 2 (1) 0.17
Антонио Майкл 1 0.08
Ингс Дэнни 1 0.08
Уан-Биссака Аарон 1 0.08
Саммервилл Крисенсио 1 0.08
Эмерсон Палмиери 0 0
Килман Макс 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Холл Льюис 3 0
Тонали Сандро 3 0
Келли Ллойд 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Поуп Ник 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Уиллок Джо 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 1
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Хулен Лопетеги 2 0
Кудус Мохаммед 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

6
6
Ньюкасл
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
4
36%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

10
19
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
5
26%
1-15
3
30%
5
26%
16-30
4
40%
1
5%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Вест Хэм

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
5.
Брайтон
 Заявка 12 6 4 2 21 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
8.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
9.
Ньюкасл
 0:2 Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
10.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
14.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 12 1 1 10 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8.
Ньюкасл
 0:2 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 0:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
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    Прогнозы 133
    Ньюкасл 79.7% (106)
    X 13.5% (18)
    Вест Хэм 6.8% (9)
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    Ньюкасл
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