Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Вест Хэм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Боуэн Джаррод пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

48' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Уан-Биссака Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Гордон Энтони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Гордон Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Жоэлинтон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Оооо... вот это был удар! Исак Александр должен был забить с этой позиции.

40' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Ньюкасл

40' Боуэн Джаррод не смог попасть в створ ударом издали

39' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Оооо... вот это был удар! Гордон Энтони должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Гордон Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Жоэлинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Холл Льюис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ньюкасл нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

34' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Солер Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Лонгстафф Шон нанес удар головой, но Лукаш Фабианьский спокойно отбил мяч.

29' Гордон Энтони из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Антонио Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Ньюкасл

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Уиллок Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Уиллок Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Солер Карлос не смог попасть в створ ударом издали

23' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Рефери не любит споров - именно за это Хулен Лопетеги сейчас получил желтую

20' Холл Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

15' Уиллок Джо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Саммервилл Крисенсио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Келли Ллойд плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

9' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ньюкасл

5' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

5' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Исак Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Валентино Ливраменто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ньюкасл начинает с центра поля