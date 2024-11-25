Тур: 12. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Зрители: 52094 Главный судья: Поусон Крейг
0'
0:1
10' ГолСоучек Томаш
21' Желтая карточкаХулен Лопетеги
0:2
53' ГолУан-Биссака Аарон
61' Желтая карточкаКелли Ллойд
Ход матча
10'
0:1
21'
53'
61'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
253 Количество передач 211
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
25
Келли
Ллойд
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
26
Килман
Макс
10
Пакета
Лукас
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Вест Хэм
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.93
1.71
Среднее время на гол
46
52
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.43
1.36
Среднее время на гол
63
66
Всего голов
47
43
Голов в среднем за матч
1.68
1.54
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
58
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|4
|0.33
|Барнс Харви
|4
|0.33
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.17
|Жоэлинтон
|2
|0.17
|Шёр Фабиан
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Холл Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.25
|Соучек Томаш
|3
|0.25
|Кудус Мохаммед
|2
|0.17
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.17
|Антонио Майкл
|1
|0.08
|Ингс Дэнни
|1
|0.08
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.08
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|1
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Холл Льюис
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|1
|Пакета Лукас
|4
|0
|Гидо Родригес
|3
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|0
|1
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
6
6
Ньюкасл
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
4
36%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
10
19
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
5
26%
1-15
3
30%
5
26%
16-30
4
40%
1
5%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Вест Хэм
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|9.
|0:2 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|14.
|2:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5