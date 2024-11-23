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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Ньюкасл
 
Позже
Вест Хэм
Ньюкасл
Вест Хэм

История личных встреч

Ньюкасл
Вест Хэм

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.93
1.71

Среднее время на гол

46
52

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

47
43

Голов в среднем за матч

1.68
1.54

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
58

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.36
Барнс Харви 4 0.36
Гордон Энтони 2 (1) 0.18
Жоэлинтон 2 0.18
Шёр Фабиан 1 0.09
Мёрфи Джейкоб 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Тонали Сандро 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.27
Соучек Томаш 2 0.18
Кудус Мохаммед 2 0.18
Пакета Лукас 2 (1) 0.18
Антонио Майкл 1 0.09
Ингс Дэнни 1 0.09
Саммервилл Крисенсио 1 0.09
Килман Макс 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Холл Льюис 3 0
Тонали Сандро 3 0
Лонгстафф Шон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Поуп Ник 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Келли Ллойд 1 0
Уиллок Джо 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 1
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Кудус Мохаммед 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

6
6
Ньюкасл
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
4
36%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

10
19
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
5
26%
1-15
3
30%
5
26%
16-30
4
40%
1
5%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Вест Хэм

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 13 19
4.
Арсенал
 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 5 4 2 15 - 10 19
6.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Ньюкасл 78.3% (36)
    X 17.4% (8)
    Вест Хэм 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Вест Хэм
    1.52
    6.50
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    6.50
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Хэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    78.3% (36)
    Ничья
    17.4% (8)
    Вест Хэм
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    50% (23)
    1:0 Ньюкасл
    15.2% (7)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    2:0 Ньюкасл
    6.5% (3)
    3:2 Ньюкасл
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Ньюкасл
    Вест Хэм
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