Никитин на чужой половине поля врезал по ногам Болотову и получил жёлтую карточку.

Подача Мальцева справа получилась близко к воротам, и Дёгтев забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! НИКИТИН!!! Никитин по центру убежал один на один с голкипером, смещением влево обыграл Чагрова и направил мяч в пустые ворота.

Кравцов слева прошёл вперёд, но его передачу в центр на Мелёшина перехватил Прищепа.

Никитин справа навесил к дальней штанге, где Писарский головой пробил рядом со стойкой.

Семёнов у центрального круга сзади влетел в Крамарича и получил жёлтую карточку.

Мелёшин справа у угла штрафной площади прокинул мяч мимо выскочившего навстречу Чагрова, а вот ударил Павел выше ворот. Плиев старался помешать сопернику.

Соколов справа пытался летящий мяч переправить к воротам, но махнул ногой рядом со сферой.

Длинный заброс вперёд на Тюрина соперники перехватили. "Ротору" к середине тайма стало всё сложнее развивать атаки короткими передачами, а длинные не проходят.

19' Четвёртая подача Макарчука подряд от углового флага последовала к ближней штанге. Болотов выбил мяч обратно во фланг.

18' Третья подача Макарчука от углового флага последовала к дальней штанге. Чагров на выходе смог переправить мяч на противоположный фланг.

17' Вторая подача Макарчука от углового флага последовала в ту же зону. Мяч снова выбит хозяевами за пределы поля.

16' Макарчук от углового флага навесил к ближней штанге. Болотов выбил мяч за пределы поля.

15' Сочинцы в стартовые минуты встречи стараются больше контролировать мяч, а хозяева развивают свои атаки быстрее с передачами под удар.

14' Справа прошла подача на Мальцева, чей удар головой пришёлся точно в Дёгтева. Александр забрал мяч в руки.

12' Семёнов сделал неудачный пас назад на Чагрова. Голкиперу "Ротора" пришлось выбивать мокрый мяч в аут. Разговор между партнёрами на повышенных тонах зрители не услышали.

11' Подача Мелёшина справа в центр партнёров не нашла. Крамарич, располагавшийся рядом с Павлом, что-то высказал партнёру.

10' Мальцев слева со штрафного закрутил мяч к одиннадцатиметровой отметке, куда вышел Дёгтев и кулаками выбил мяч в сторону центрального круга.