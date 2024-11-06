Тур: 18.
История личных встреч
Ротор
Сочи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
42
63
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.18
|Мальцев Михаил
|2
|0.12
|Шумских Алексей
|1
|0.06
|Кухарчук Илья
|1
|0.06
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.06
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.06
|Болотов Евгений
|1
|0.06
|Морозов Владислав
|1
|0.06
|Таликин Дамир
|1
|0.06
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|7
|0.41
|Мелёшин Павел
|4
|0.24
|Писарский Владимир
|4
|0.24
|Барт Руслан
|3
|0.18
|Кожемякин Олег
|2
|0.12
|Марсело Алвеш
|2 (1)
|0.12
|Магаль Руслан
|1
|0.06
|Маслов Павел
|1
|0.06
|Кравцов Кирилл
|1
|0.06
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.06
|Начо Сааведра
|1
|0.06
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прищепа Дмитрий
|4
|0
|Мальцев Михаил
|2
|1
|Болотов Евгений
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Шумских Алексей
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Касимов Тимур
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Пяткин Иван
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Крамарич Мартин
|4
|0
|Марсело Алвеш
|4
|0
|Начо Сааведра
|4
|0
|Заика Кирилл
|2
|1
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Барт Руслан
|2
|0
|Сафронов Илья
|0
|1
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сочи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
15
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
3
50%
3
19%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
6
38%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90
Забито
12
27
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
25%
5
19%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
17%
5
19%
61-75
3
25%
9
33%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
7
39%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
46%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Енисей - Ротор 2:0 Уфа - Ротор 2:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1
Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сочи - Нефтехимик 3:2 Сочи - Спартак Кострома 2:2 КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0
Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0
Результаты матчей
Ротор
Сочи
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ротор
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
215
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|21 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|32 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|15 - 10
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 18
|27
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 24
|24
|8.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 20
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|12 - 13
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 28
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 16
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 13
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|9 - 18
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 18
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 17
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 23
|17
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|22 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 5
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
Прогнозы на матч Ротор - Сочи
Исход игры
Ротор
22.7% (10)
Ничья
36.4% (16)
Сочи
40.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (13)
1:2 Сочи
22.7% (10)
2:1 Ротор
13.6% (6)
0:1 Сочи
11.4% (5)
1:0 Ротор
6.8% (3)
0:2 Сочи
4.5% (2)
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