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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 18.
Ротор
 
Позже
Сочи
Прогнозы 45
Ротор 22.2% (10)
X 35.6% (16)
Сочи 42.2% (19)
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Ротор
Ничья
Сочи
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История личных встреч

Ротор
Сочи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ВДЗЮ
3:3
ВДЗЮ
4:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

42
63

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.18
Мальцев Михаил 2 0.12
Шумских Алексей 1 0.06
Кухарчук Илья 1 0.06
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.06
Лаврищев Дмитрий 1 0.06
Болотов Евгений 1 0.06
Морозов Владислав 1 0.06
Таликин Дамир 1 0.06
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 7 0.41
Мелёшин Павел 4 0.24
Писарский Владимир 4 0.24
Барт Руслан 3 0.18
Кожемякин Олег 2 0.12
Марсело Алвеш 2 (1) 0.12
Магаль Руслан 1 0.06
Маслов Павел 1 0.06
Кравцов Кирилл 1 0.06
Гуарирапа Сауль 1 0.06
Начо Сааведра 1 0.06

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 4 0
Мальцев Михаил 2 1
Болотов Евгений 3 0
Плотников Никита 3 0
Шумских Алексей 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Касимов Тимур 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Кирилл 4 0
Крамарич Мартин 4 0
Марсело Алвеш 4 0
Начо Сааведра 4 0
Заика Кирилл 2 1
Кравцов Кирилл 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Барт Руслан 2 0
Сафронов Илья 0 1
Литвинов Вячеслав 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сочи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
15
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
3
50%
3
19%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
6
38%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90

Забито

12
27
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
25%
5
19%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
17%
5
19%
61-75
3
25%
9
33%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
7
39%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
46%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Енисей - Ротор 2:0 Уфа - Ротор 2:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1
Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сочи - Нефтехимик 3:2 Сочи - Спартак Кострома 2:2 КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0
Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0

Результаты матчей

Ротор
Сочи

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ротор
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
2
15
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 17 9 6 2 21 - 11 33
2.
Торпедо Москва
 Заявка 17 8 9 0 32 - 13 33
3.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 10 1 15 - 10 28
4.
Сочи
 Заявка 17 7 6 4 27 - 18 27
5.
Урал
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
6.
Чайка
 Заявка 17 6 7 4 23 - 20 25
7.
Черноморец Нв
 Заявка 17 7 3 7 22 - 24 24
8.
Енисей
 Заявка 17 7 2 8 18 - 20 23
9.
Ротор
 Заявка 17 5 7 5 12 - 13 22
10.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 7 5 14 - 16 22
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 5 6 6 24 - 28 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 4 9 4 16 - 16 21
13.
КАМАЗ
 Заявка 17 5 4 8 14 - 13 19
14.
Сокол
 Заявка 17 4 7 6 9 - 18 19
15.
Шинник
 Заявка 17 4 6 7 12 - 18 18
16.
Алания
 Заявка 17 4 5 8 11 - 17 17
17.
Уфа
 Заявка 17 4 5 8 17 - 23 17
18.
Тюмень
 Заявка 17 2 3 12 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 4 0 22 - 8 19
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
6.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
11.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
12.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
13.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
14.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
4.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арсенал Тула
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
14.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Енисей Ломакин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 5
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Ротор 22.2% (10)
    X 35.6% (16)
    Сочи 42.2% (19)
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    Ничья
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    Прогнозы на матч Ротор - Сочи

    Исход игры
    Ротор
    22.7% (10)
    Ничья
    36.4% (16)
    Сочи
    40.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    1:2 Сочи
    22.7% (10)
    2:1 Ротор
    13.6% (6)
    0:1 Сочи
    11.4% (5)
    1:0 Ротор
    6.8% (3)
    0:2 Сочи
    4.5% (2)
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    Ротор
    Сочи
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