Тур: 12. Стадион: Луи II. Главный судья: Леонард Томас
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Брест
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.17
Среднее время на гол
41
77
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
98
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Сегир Элисс
|4 (1)
|0.36
|Балогун Фоларин
|3
|0.27
|Закария Денис
|2
|0.18
|Камара Ламин
|2
|0.18
|Керер Тило
|2
|0.18
|Эмболо Брель
|1
|0.09
|Минамино Такуми
|1
|0.09
|Иленикена Джордж
|1
|0.09
|Вандерсон V
|1
|0.09
|Тезе Джордан
|1
|0.09
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (3)
|0.27
|Бальде Мама
|2
|0.18
|Февр Ромен
|2 (1)
|0.18
|Ажорк Людовик
|2
|0.18
|Камара Махди
|2
|0.18
|Салах Ибрагим
|1
|0.09
|Мартен Жонас
|1
|0.09
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.09
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Сима Абдалла
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|5
|1
|Вандерсон V
|3
|1
|Тезе Джордан
|1
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Амави Жордан
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Н'Диайе Ньякат
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Бизот Марко
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Результаты матчей
Монако
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Монако
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
9
Монако
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
75%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
4
40%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
17%
3
20%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
4
27%
76-90
Пропущено
8
18
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
13%
3
17%
1-15
4
50%
4
22%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1
Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2
Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1
Результаты матчей
Монако
Брест
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Монако
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
65
47
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
Прогнозы на матч Монако - Брест
Исход игры
Монако
95.4% (62)
Ничья
3.1% (2)
Брест
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.73% (37)
Меньше
41.27% (26)
Обе команды забьют
Да
57.14% (36)
Нет
42.86% (27)
Популярный счёт
2:1 Монако
47.7% (31)
2:0 Монако
33.8% (22)
1:0 Монако
4.6% (3)
3:0 Монако
3.1% (2)
3:1 Монако
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!