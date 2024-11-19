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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монако
 
Позже
Брест
Прогнозы 65
Монако 95.4% (62)
X 3.1% (2)
Брест 1.5% (1)
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Монако
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Монако
Брест

История личных встреч

Монако
Брест

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:3

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.17

Среднее время на гол

41
77

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Сегир Элисс 4 (1) 0.36
Балогун Фоларин 3 0.27
Закария Денис 2 0.18
Камара Ламин 2 0.18
Керер Тило 2 0.18
Эмболо Брель 1 0.09
Минамино Такуми 1 0.09
Иленикена Джордж 1 0.09
Вандерсон V 1 0.09
Тезе Джордан 1 0.09
Аклиуш Магнес 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (3) 0.27
Бальде Мама 2 0.18
Февр Ромен 2 (1) 0.18
Ажорк Людовик 2 0.18
Камара Махди 2 0.18
Салах Ибрагим 1 0.09
Мартен Жонас 1 0.09
Лала Кенни 1 (1) 0.09
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 5 1
Вандерсон V 3 1
Тезе Джордан 1 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Кайо Энрике 1 0
Синго Вилфред 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 1
Мартен Жонас 2 0
Амави Жордан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Эрик Рой 0 1
Бизот Марко 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0

Результаты матчей

Монако
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Монако
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
9
Монако
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
75%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
4
40%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
17%
3
20%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
4
27%
76-90

Пропущено

8
18
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
13%
3
17%
1-15
4
50%
4
22%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1
Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2
Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1

Результаты матчей

Монако
Брест

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Монако
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
8.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 11 4 1 6 14 - 19 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
15.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
16.
Сент-Этьен
 Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.

    Главный судья: Леонард Томас

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    • Прогнозы 65
    Монако 95.4% (62)
    X 3.1% (2)
    Брест 1.5% (1)
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    Прогнозы на матч Монако - Брест

    Исход игры
    Монако
    95.4% (62)
    Ничья
    3.1% (2)
    Брест
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.73% (37)
    Меньше
    41.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (36)
    Нет
    42.86% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    47.7% (31)
    2:0 Монако
    33.8% (22)
    1:0 Монако
    4.6% (3)
    3:0 Монако
    3.1% (2)
    3:1 Монако
    3.1% (2)
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