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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 21'
Тулуза
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогнозы 134
ПСЖ 96.3% (129)
X 1.5% (2)
Тулуза 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Тулуза
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
2
Хакими
Ашраф
35
Бералдо
Лукас
37
Шкриньяр
Милан
42
Заге
Йорам
33
Заир-Эмери
Уоррен
87
Невеш
Жоау
10
Дембеле
Усман
11
Асенсио
Марко
29
Баркола
Бредли
14
Дуэ
Дезире
50
Ресте
Гийом
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
6
Umit
Akdag
12
Каманзи
Уоррен
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
ПСЖ
4-2-3-1
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

ПСЖ
Тулуза

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

33 матча

69.7%
12.1%
18.2%
23 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:3
С
2:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
К
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
0:4
К
3:1
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

2.21
1.64

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
0.74

Среднее время на гол

96
122

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 10 0.83
Кан-Ин Ли 6 0.5
Дембеле Усман 5 0.42
Асенсио Марко 2 0.17
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.17
Невеш Жоау 1 0.08
Хакими Ашраф 1 0.08
Мендеш Нуну 1 0.08
Заир-Эмери Уоррен 1 0.08
Руис Фабиан 1 0.08
Маюлу Сенни 1 0.08
Витинья II 1 (1) 0.08
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.33
Кинг Джошуа 3 0.25
Бабика Шави 3 0.25
Гбоо Янн 2 0.17
Доннум Арон 1 0.08
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 4 0
Маркиньос Маркос 3 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Доннум Арон 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
4
ПСЖ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Тулуза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
12%
3
43%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

32
15
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
13%
4
27%
1-15
5
16%
3
20%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
6
19%
3
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3
ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1
Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2

Результаты матчей

ПСЖ
Тулуза

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
6
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
4
1
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
4
2
2.5
1
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
3
8
8
3
2.5
1
10
4
7
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 12 9 3 0 33 - 10 30
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
8.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 0:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
15.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
16.
Сент-Этьен
 Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Из аута прошёл заброс к воротам парижан. Сафонов успел выдвинуться вперёд и сыграть кулаком, опередив Гбоо.
  • 20'
    Абухляль на правом фланге откликнулся на длинный заброс вперёд, но удачно поймать мяч на ногу не смог. Сфера покинула пределы поля.
  • Фол, нарушение
    18'
    Асенсио у центрального круга сбил Сьерро.
  • 17'
    Большинство атак парижан на правом фланге разгоняют Дембеле и Заир-Эмкери. Эта пара активно проводит стартовые минуты встречи.
  • 16'
    Шкриньяр сделал длинный заброс вперёд на Баркола, которому слева не удалось убежать от Каманзи.
  • Фол, нарушение
    15'
    Доннум в центре поля сзади ударил по ногам Дембеле.
  • 14'
    Дембеле справа прошёл вперёд и сделал заброс к дальней штанге, куда Дуэ не добежал.Дезире догнал мяч за пределами штрафной площади.
  • 12'
    Дуэ по левому флангу отправил заброс вперёд, а никто из партнёров рывка не сделал.
  • 11'
    Постепенно столичная команда начинает доминировать в центре поля. Хозяева больше контролируют мяч, но до опасных моментов с игры дело не доходит.
  • 10'
    Дуэ слева навесил к дальней штанге, где парижанам сыграть вверху не удалось.
  • Угловой
    9'
    Следующий угловой удар хозяева разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.
  • Угловой
    8'
    Дембеле от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на Бералдо, который пяткой пробил в дальний угол. Ресте в отчаянном прыжке смог отвести угрозу от ворот.
  • 7'
    Дембеле справа выдал пас в центр на Асенсио, удар которого с двадцати метров заблокировал Крессвел.
  • Фол, нарушение
    6'
    Гбоо у чужой штрафной площади сзади ударил по ногам Хакими.
  • 4'
    Команды по очереди владеют мячом у центрального круга. Продвижение вперёд с обострением никому не даётся.
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    • 3'
      Заир-Эмери на правом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и упустил его за боковую линию поля.
    • 2'
      "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Тулуза" - в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
    • Первый тайм
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 77%, Тулуза: 23%.
    • 20'
      Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 19'
      Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Каманзи Уоррен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Шкриньяр Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Сьерро Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 18'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 17'
      Асенсио Марко из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Сьерро Венсан.
    • 16'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 16'
      Yoram Zague выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 16'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 16'
      Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 15'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Тулуза: 33%.
    • 15'
      Шкриньяр Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Доннум Арон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Дембеле Усман
    • 14'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 14'
      Кассерес Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 72%, Тулуза: 28%.
    • 10'
      Umit Akdag из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Yoram Zague из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Абухляль Закария
    • 8'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 8'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Бералдо Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Шанс! Шкриньяр Милан из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
    • 7'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ подал угловой слева.
    • 7'
      Крессвел Чарли успешно блокирует удар.
    • 7'
      Асенсио Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Гбоо Янн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Хакими Ашраф
    • 6'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Тулуза: 36%.
    • 5'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 1'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Тулуза

    Исход игры
    ПСЖ
    96.3% (129)
    Ничья
    1.5% (2)
    Тулуза
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.99% (62)
    Меньше
    47.01% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    42.74% (50)
    Нет
    57.26% (67)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    35.8% (48)
    2:1 ПСЖ
    22.4% (30)
    3:1 ПСЖ
    14.2% (19)
    3:0 ПСЖ
    6% (8)
    1:0 ПСЖ
    5.2% (7)
    4:0 ПСЖ
    2.2% (3)
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