Дембеле справа прошёл вперёд и сделал заброс к дальней штанге, куда Дуэ не добежал.Дезире догнал мяч за пределами штрафной площади.

Доннум в центре поля сзади ударил по ногам Дембеле.

Шкриньяр сделал длинный заброс вперёд на Баркола, которому слева не удалось убежать от Каманзи.

Большинство атак парижан на правом фланге разгоняют Дембеле и Заир-Эмкери. Эта пара активно проводит стартовые минуты встречи.

Абухляль на правом фланге откликнулся на длинный заброс вперёд, но удачно поймать мяч на ногу не смог. Сфера покинула пределы поля.

Из аута прошёл заброс к воротам парижан. Сафонов успел выдвинуться вперёд и сыграть кулаком, опередив Гбоо.

12' Дуэ по левому флангу отправил заброс вперёд, а никто из партнёров рывка не сделал.

11' Постепенно столичная команда начинает доминировать в центре поля. Хозяева больше контролируют мяч, но до опасных моментов с игры дело не доходит.

10' Дуэ слева навесил к дальней штанге, где парижанам сыграть вверху не удалось.

9' Следующий угловой удар хозяева разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.

8' Дембеле от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на Бералдо, который пяткой пробил в дальний угол. Ресте в отчаянном прыжке смог отвести угрозу от ворот.

7' Дембеле справа выдал пас в центр на Асенсио, удар которого с двадцати метров заблокировал Крессвел.

6' Гбоо у чужой штрафной площади сзади ударил по ногам Хакими.