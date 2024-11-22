Тур: 12. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Ангула Гаэль
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.78 Тотал больше 3 голов
-
42
Заге
Йорам
87
Невеш
Жоау
14
Дуэ
Дезире
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
-
51 Пачо ВильянЗащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
-
49 Мбайе ИбраимНападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
-
34 Тейп Аксель
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Канво ЖейдеПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Бабика ШавиНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Тулуза
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
33 матча
69.7%
12.1%
18.2%
23 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
2.21
1.64
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.93
0.74
Среднее время на гол
96
122
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|10
|0.83
|Кан-Ин Ли
|6
|0.5
|Дембеле Усман
|5
|0.42
|Асенсио Марко
|2
|0.17
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.17
|Невеш Жоау
|1
|0.08
|Хакими Ашраф
|1
|0.08
|Мендеш Нуну
|1
|0.08
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.08
|Руис Фабиан
|1
|0.08
|Маюлу Сенни
|1
|0.08
|Витинья II
|1 (1)
|0.08
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Пачо Вильян
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|4
|0.33
|Кинг Джошуа
|3
|0.25
|Бабика Шави
|3
|0.25
|Гбоо Янн
|2
|0.17
|Доннум Арон
|1
|0.08
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|4
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Магри Франк
|1
|1
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
15
4
ПСЖ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Тулуза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
15
6
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
12%
3
43%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
32
15
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
13%
4
27%
1-15
5
16%
3
20%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
6
19%
3
20%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3
ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1
Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2
Результаты матчей
ПСЖ
Тулуза
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
6
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
83
110
47
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 10
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.78 Тотал больше 3 голов
-
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Тулуза
Исход игры
ПСЖ
96.3% (129)
Ничья
1.5% (2)
Тулуза
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
42.74% (50)
Нет
57.26% (67)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
35.8% (48)
2:1 ПСЖ
22.4% (30)
3:1 ПСЖ
14.2% (19)
3:0 ПСЖ
6% (8)
1:0 ПСЖ
5.2% (7)
4:0 ПСЖ
2.2% (3)
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