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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
ПСЖ
 
Позже
Тулуза
Прогнозы 69
ПСЖ 95.7% (66)
X 1.4% (1)
Тулуза 2.9% (2)
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История личных встреч

ПСЖ
Тулуза

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

33 матча

69.7%
12.1%
18.2%
23 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:3
С
2:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
К
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
0:4
К
3:1
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

2.21
1.64

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
0.74

Среднее время на гол

96
122

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 10 0.91
Кан-Ин Ли 6 0.55
Дембеле Усман 5 0.45
Асенсио Марко 2 0.18
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.18
Невеш Жоау 1 0.09
Хакими Ашраф 1 0.09
Мендеш Нуну 1 0.09
Заир-Эмери Уоррен 1 0.09
Руис Фабиан 1 0.09
Маюлу Сенни 1 0.09
Витинья II 1 (1) 0.09
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.36
Кинг Джошуа 3 0.27
Бабика Шави 3 0.27
Гбоо Янн 2 0.18
Доннум Арон 1 0.09
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 4 0
Маркиньос Маркос 3 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Доннум Арон 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
4
ПСЖ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Тулуза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
12%
3
43%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

32
15
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
13%
4
27%
1-15
5
16%
3
20%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
6
19%
3
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3
ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1
Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2

Результаты матчей

ПСЖ
Тулуза

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
6
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
4
1
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
4
2
2.5
1
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
3
8
8
3
2.5
1
10
4
7
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
8.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 11 4 1 6 14 - 19 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
15.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
16.
Сент-Этьен
 Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Тулуза от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

    Главный судья: Ангула Гаэль

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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 69
    ПСЖ 95.7% (66)
    X 1.4% (1)
    Тулуза 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Тулуза
    5.75
    8.60
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    8.90
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза

    Исход игры
    ПСЖ
    95.7% (66)
    Ничья
    1.4% (1)
    Тулуза
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.88% (30)
    Меньше
    53.13% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (24)
    Нет
    62.5% (40)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    46.4% (32)
    3:1 ПСЖ
    18.8% (13)
    2:1 ПСЖ
    15.9% (11)
    3:0 ПСЖ
    7.2% (5)
    1:0 ПСЖ
    2.9% (2)
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    ПСЖ
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