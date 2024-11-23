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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ланс
0:0
Первый тайм: 3'
Марсель
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 108
Ланс 23.1% (25)
X 47.2% (51)
Марсель 29.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Марсель
2.31
3.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
20
Сарр
Маланг
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
15
Оджедиран
Хамзат
28
Томассон
Адриен
3
Мачадо
Дейвер
10
Коста
Давид
8
Нзола
М'Бала
7
Сотока
Флориан
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
19
Кондогбия
Жоффрей
6
Гарсия
Улиссес
21
Ронжье
Валентин
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
25
Рабио
Адриен
10
Гринвуд
Мэйсон
8
Мопе
Нил
44
Луис
Энрике
I
Ланс
3-4-3
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Марсель

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.89

Среднее время на гол

75
101

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
74

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 3 (2) 0.25
Нзола М'Бала 2 0.17
Томассон Адриен 1 0.08
Диуф Энди 1 0.08
Саид Уэсли 1 0.08
Чавес Джоаннер 1 0.08
Ласкари Реми Лебо 1 0.08
Оджедиран Хамзат 1 0.08
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.67
Луис Энрике I 4 0.33
Арит Амин 2 0.17
Роу Джонатан 2 0.17
Ваи Элье 2 (1) 0.17
Мопе Нил 2 0.17
Гарсия Улиссес 1 0.08
Лирола Поль 1 0.08
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.08
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 4 0
Ласкари Реми Лебо 4 0
Хусанов Абдукодир 2 1
Гради Жонатан 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Уильям Стилл 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Томассон Адриен 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Дансо Кевин 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Диуф Энди 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Балерди Леонардо 3 1
Мопе Нил 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Рабио Адриен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Ронжье Валентин 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ваи Элье 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0

Результаты матчей

Ланс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Марсель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

0
0
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Марсель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
5
Ланс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Марсель
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
2
50%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
50%
2
12%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
9%
2
8%
1-15
4
36%
6
25%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
45%
2
8%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
6
40%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2
Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5
Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Ланс
Марсель

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ланс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 0:0 Заявка 12 6 3 3 24 - 15 21
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ланс
 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 9 18
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
15.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
16.
Сент-Этьен
 Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Ланс
 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
11.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Кондогбия Жоффрей ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 1'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 42.6% пользователей.
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Прогнозы 108
Ланс 23.1% (25)
X 47.2% (51)
Марсель 29.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Марсель
2.31
3.60
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3.55
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ланс 0:0 Марсель

Исход игры
Ланс
23.1% (25)
Ничья
47.2% (51)
Марсель
29.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
39.05% (41)
Меньше
60.95% (64)
Обе команды забьют
Да
82.86% (87)
Нет
17.14% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (46)
1:2 Марсель
19.4% (21)
2:1 Ланс
13.9% (15)
1:0 Ланс
7.4% (8)
0:1 Марсель
4.6% (5)
1:3 Марсель
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Ланс
1.9% (2)
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