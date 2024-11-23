Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Нзола М'Бала пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

42' Оооо... вот это был удар! Коста Давид должен был забить с этой позиции.

42' Хорошую попытку сделал Коста Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Ланс

41' Гарсия Улиссес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Мопе Нил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Марсель

35' Оджедиран Хамзат из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Томассон Адриен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Марсель

27' Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сотока Флориан пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

22' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Гринвуд Мэйсон пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

21' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ронжье Валентин получил желтую карточку от судьи

19' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Марсель

14' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

13' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Ланс

9' Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Марсель

8' Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Марсель

4' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Марсель

3' Мачадо Дейвер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ланс начинает с центра поля