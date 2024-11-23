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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ланс
1:3
Конец матча
Марсель
0'
19' Желтая карточка
Ронжье Валентин
37' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
0:1
49' Гол
Ронжье Валентин
0:2
57' Гол
Луис Энрике
65' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
74' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
1:2
80' Гол
Фюльжени Анжело
83' Желтая карточка
Дансо Кевин
85' Undefined phrase: football_event_
Ласкари Реми Лебо
1:3
89' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
90' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
90'+6

Ход матча

19'
 
Ронжье Валентин
37'
Франковски Пшемыслав
 
49'
0:1
Ронжье Валентин
(Мопе Нил)
57'
0:2
Луис Энрике
(Мопе Нил)
58'
Диуф Энди
Томассон Адриен
 
58'
Эль-Айнауи Нейл
Коста Давид
 
58'
Ласкари Реми Лебо
Сотока Флориан
 
65'
 
Кондогбия Жоффрей
69'
Зарури Анасс
Сарр Маланг
 
74'
Мачадо Дейвер
 
77'
Фюльжени Анжело
Оджедиран Хамзат
 
78'
 
Надир Билал
Ронжье Валентин
80'
Фюльжени Анжело
1:2
81'
 
Роу Джонатан
Гринвуд Мэйсон
83'
Дансо Кевин
 
85'
Ласкари Реми Лебо
 
89'
1:3
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
90'
 
Гарсия Улиссес
90'
 
Ваи Элье
Мопе Нил

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 389 Количество передач 491
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 108
Ланс 23.1% (25)
X 47.2% (51)
Марсель 29.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
20
Сарр
Маланг
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
28
Томассон
Адриен
15
Оджедиран
Хамзат
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
8
Нзола
М'Бала
10
Коста
Давид
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
19
Кондогбия
Жоффрей
44
Луис
Энрике
I
21
Ронжье
Валентин
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
25
Рабио
Адриен
6
Гарсия
Улиссес
10
Гринвуд
Мэйсон
8
Мопе
Нил
Ланс
3-4-3
Марсель
3-5-2

История личных встреч

Ланс
Марсель

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.89

Среднее время на гол

75
101

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
74

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 3 (2) 0.25
Нзола М'Бала 2 0.17
Томассон Адриен 1 0.08
Диуф Энди 1 0.08
Саид Уэсли 1 0.08
Фюльжени Анжело 1 0.08
Чавес Джоаннер 1 0.08
Ласкари Реми Лебо 1 0.08
Оджедиран Хамзат 1 0.08
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.67
Луис Энрике I 5 0.42
Арит Амин 2 0.17
Мопе Нил 2 0.17
Роу Джонатан 2 0.17
Ваи Элье 2 (1) 0.17
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.17
Гарсия Улиссес 1 0.08
Лирола Поль 1 0.08
Ронжье Валентин 1 0.08
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 4 0
Ласкари Реми Лебо 4 0
Хусанов Абдукодир 2 1
Гради Жонатан 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Уильям Стилл 3 0
Мачадо Дейвер 1 1
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Дансо Кевин 2 0
Томассон Адриен 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Диуф Энди 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Балерди Леонардо 3 1
Мопе Нил 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Рабио Адриен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Кондогбия Жоффрей 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ваи Элье 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0

Результаты матчей

Ланс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Марсель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

1
0
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
5
Ланс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
20
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
2
40%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
60%
3
15%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
27
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
6
22%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
6
50%
3
11%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2
Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5
Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Ланс
Марсель

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ланс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
1
11
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
8.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 1:0 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Сент-Этьен
 1:0 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 1:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 45%, Марсель: 55%.
  • 96'
    Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 95'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 45%, Марсель: 55%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Ланс 23.1% (25)
    X 47.2% (51)
    Марсель 29.6% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:3 Марсель

    Исход игры
    Ланс
    23.1% (25)
    Ничья
    47.2% (51)
    Марсель
    29.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.05% (41)
    Меньше
    60.95% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (87)
    Нет
    17.14% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (46)
    1:2 Марсель
    19.4% (21)
    2:1 Ланс
    13.9% (15)
    1:0 Ланс
    7.4% (8)
    0:1 Марсель
    4.6% (5)
    1:3 Марсель
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Ланс
    1.9% (2)
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