Тур: 12. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
19' Желтая карточкаРонжье Валентин
37' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
0:1
49' ГолРонжье Валентин
0:2
57' ГолЛуис Энрике
65' Желтая карточкаКондогбия Жоффрей
74' Желтая карточкаМачадо Дейвер
1:2
80' ГолФюльжени Анжело
83' Желтая карточкаДансо Кевин
85' Undefined phrase: football_event_Ласкари Реми Лебо
1:3
89' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
90' Желтая карточкаГарсия Улиссес
90'+6
Ход матча
19'
49'
0:1
57'
0:2
74'
80'
1:2
83'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
389 Количество передач 491
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
20
Сарр
Маланг
10
Коста
Давид
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Коста ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
34 Пуйи ТомПолузащитник
- Нападающий
-
21 Зарури АнассНападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
-
26 Надир БилалПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
- Нападающий
-
33 Rony Baheng
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Марсель
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.89
Среднее время на гол
75
101
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
74
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|3 (2)
|0.25
|Нзола М'Бала
|2
|0.17
|Томассон Адриен
|1
|0.08
|Диуф Энди
|1
|0.08
|Саид Уэсли
|1
|0.08
|Фюльжени Анжело
|1
|0.08
|Чавес Джоаннер
|1
|0.08
|Ласкари Реми Лебо
|1
|0.08
|Оджедиран Хамзат
|1
|0.08
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.67
|Луис Энрике I
|5
|0.42
|Арит Амин
|2
|0.17
|Мопе Нил
|2
|0.17
|Роу Джонатан
|2
|0.17
|Ваи Элье
|2 (1)
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.17
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.08
|Ронжье Валентин
|1
|0.08
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|4
|0
|Ласкари Реми Лебо
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|1
|Гради Жонатан
|3
|0
|Нзола М'Бала
|3
|0
|Уильям Стилл
|3
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|1
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
|Пуйи Том
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|1
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Мопе Нил
|2
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Роу Джонатан
|2
|0
|Арит Амин
|0
|1
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Ваи Элье
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
|Enzo Sternal
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Марсель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
1
0
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
5
Ланс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
20
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
2
40%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
60%
3
15%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
27
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
6
22%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
6
50%
3
11%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2
Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5
Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1
Результаты матчей
Ланс
Марсель
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ланс
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
84
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|1:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 23
|9
|18.
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|1:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:3 Марсель
Исход игры
Ланс
23.1% (25)
Ничья
47.2% (51)
Марсель
29.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
39.05% (41)
Меньше
60.95% (64)
Обе команды забьют
Да
82.86% (87)
Нет
17.14% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (46)
1:2 Марсель
19.4% (21)
2:1 Ланс
13.9% (15)
1:0 Ланс
7.4% (8)
0:1 Марсель
4.6% (5)
1:3 Марсель
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Ланс
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!