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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Сент-Этьен
0:0
Второй тайм: 46'
Монпелье
0'
28' Желтая карточка
Шотар Жорис
34' Желтая карточка
Нзингула Рабби
38' Undefined phrase: football_event_
Абдельамид Юнис
41' Желтая карточка
Тшато Энзо

Ход матча

28'
 
Шотар Жорис
34'
 
Нзингула Рабби
38'
Абдельамид Юнис
 
41'
 
Тшато Энзо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 141 Количество передач 310
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 108
Сент-Этьен 66.7% (72)
X 27.8% (30)
Монпелье 5.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сент-Этьен
Ничья
Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
19
Петро
Лео
4
Эква
Пьер
20
Боакье
Агустен
6
Бушуари
Беньямин
14
Мутон
Луи
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
52
Максимович
Никола
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
19
Нзингула
Рабби
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
Сент-Этьен
4-1-4-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Монпелье

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

55.2%
13.8%
31%
16 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:2
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
ТМК
2:4
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
0:1
ТМК
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.19

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1
0.54

Среднее время на гол

90
167

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.28
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

70
100

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.42
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.25
Кафаро Матьё 1 0.08
Наде Микаэль 1 0.08
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.25
Норден Арно 3 (1) 0.25
Саванье Тежи 1 (1) 0.08
Хазри Вахби 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Кулибали Танги 1 0.08
Нзингула Рабби 1 0.08
Сако Фалае 0 0
Маамма Отман 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 0
Ларсонне Готье 2 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Боакье Агустен 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Мутон Луи 1 0
Стассин Лукас 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 5 0
Ферри Жордан 4 0
Модибо Саньян 4 0
Джодич Стефан 2 1
Шотар Жорис 3 0
Саванье Тежи 1 1
Кулибали Танги 1 1
Хазри Вахби 2 0
Туре Бирама 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Тшато Энзо 1 0
Шеннахи Тео 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Сент-Этьен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Монпелье
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

2
7
Сент-Этьен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Монпелье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
5
31%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
21%
3
20%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
27%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

24
31
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
17%
5
16%
1-15
5
21%
6
19%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
5
21%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2
Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5
Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2

Результаты матчей

Сент-Этьен
Монпелье

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
8.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 12 3 2 7 10 - 25 11
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 0:0 Заявка 12 2 2 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Монпелье
 0:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 16 1
18.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 32%, Монпелье: 68%.
  • 50'
    Петро Лео успешно блокирует удар.
  • 50'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 108
    Сент-Этьен 66.7% (72)
    X 27.8% (30)
    Монпелье 5.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Монпелье
    2.40
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    3.45
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Монпелье

    Исход игры
    Сент-Этьен
    66.7% (72)
    Ничья
    27.8% (30)
    Монпелье
    5.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (42)
    Меньше
    60% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (66)
    Нет
    37.14% (39)
    Популярный счёт
    1:0 Сент-Этьен
    32.4% (35)
    2:1 Сент-Этьен
    31.5% (34)
    1:1 Ничья
    22.2% (24)
    1:2 Монпелье
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Сент-Этьен
    1.9% (2)
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