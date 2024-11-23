Тур: 12. Стадион: Жоффруа Гишар. Главный судья: Батта Флоран
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаШотар Жорис
34' Желтая карточкаНзингула Рабби
38' Undefined phrase: football_event_Абдельамид Юнис
41' Желтая карточкаТшато Энзо
1:0
47' ГолБушуари Беньямин
54' Undefined phrase: football_event_Петро Лео
56' Желтая карточкаАль-Тамари Мусса
56' Желтая карточкаСилла Иссиага
57' Желтая карточкаДавиташвили Зурико
62' Желтая карточкаБоакье Агустен
64' Желтая карточкаБушуари Беньямин
90'+8
Ход матча
28'
34'
38'
41'
47'
1:0
54'
56'
56'
62'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
256 Количество передач 534
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Петро
Лео
14
Мутон
Луи
29
Тшато
Энзо
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Корню ПьерЗащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кафаро МатьёНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Полузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сент-Этьен
Монпелье
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
55.2%
13.8%
31%
16 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.62
1.19
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1
0.54
Среднее время на гол
90
167
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.28
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
70
100
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|5 (1)
|0.42
|Сиссоко Ибраим II
|3 (1)
|0.25
|Кафаро Матьё
|1
|0.08
|Наде Микаэль
|1
|0.08
|Бушуари Беньямин
|1
|0.08
|Стассин Лукас
|0
|0
|Петро Лео
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.25
|Норден Арно
|3 (1)
|0.25
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.08
|Хазри Вахби
|1
|0.08
|Модибо Саньян
|1
|0.08
|Кулибали Танги
|1
|0.08
|Нзингула Рабби
|1
|0.08
|Сако Фалае
|0
|0
|Маамма Отман
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|3
|0
|Боакье Агустен
|3
|0
|Ларсонне Готье
|2
|0
|Петро Лео
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Амугу Матис
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Бушуари Беньямин
|1
|0
|Мутон Луи
|1
|0
|Стассин Лукас
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нзингула Рабби
|5
|0
|Ферри Жордан
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Джодич Стефан
|2
|1
|Шотар Жорис
|3
|0
|Саванье Тежи
|1
|1
|Кулибали Танги
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Туре Бирама
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Шеннахи Тео
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Этьен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Сент-Этьен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Монпелье
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
2
7
Сент-Этьен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Монпелье
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
5
17
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
6
35%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
3
18%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
21%
3
20%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
24
32
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
17%
5
16%
1-15
5
21%
6
19%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
2
8%
9
28%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
21%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2
Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5
Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2
Результаты матчей
Сент-Этьен
Монпелье
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сент-Этьен
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
48
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 23
|9
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Монпелье
Исход игры
Сент-Этьен
66.7% (72)
Ничья
27.8% (30)
Монпелье
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
40% (42)
Меньше
60% (63)
Обе команды забьют
Да
62.86% (66)
Нет
37.14% (39)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
32.4% (35)
2:1 Сент-Этьен
31.5% (34)
1:1 Ничья
22.2% (24)
1:2 Монпелье
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Сент-Этьен
1.9% (2)
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