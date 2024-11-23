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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Сент-Этьен
1:0
Конец матча
Монпелье
0'
28' Желтая карточка
Шотар Жорис
34' Желтая карточка
Нзингула Рабби
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Абдельамид Юнис
41' Желтая карточка
Тшато Энзо
1:0
47' Гол
Бушуари Беньямин
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Петро Лео
56' Желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
56' Желтая карточка
Силла Иссиага
57' Желтая карточка
Давиташвили Зурико
62' Желтая карточка
Боакье Агустен
64' Желтая карточка
Бушуари Беньямин
90'+8

Ход матча

28'
 
Шотар Жорис
34'
 
Нзингула Рабби
38'
Абдельамид Юнис
 
41'
 
Тшато Энзо
47'
Бушуари Беньямин
1:0
54'
Петро Лео
 
56'
 
Аль-Тамари Мусса
56'
 
Силла Иссиага
57'
Давиташвили Зурико
 
62'
Боакье Агустен
 
64'
Бушуари Беньямин
 
65'
Кафаро Матьё
Боакье Агустен
 
66'
 
Кулибали Танги
Нзингула Рабби
66'
 
Омерагич Бечир
Шотар Жорис
70'
Муэффек Аймен
Мутон Луи
 
71'
Амугу Матис
Бушуари Беньямин
 
82'
 
Ндиайе Джуниор
Хазри Вахби
82'
 
Барес Габриэль
Модибо Саньян
87'
Корню Пьер
Давиташвили Зурико
 
87'
Стассин Лукас
Сиссоко Ибраим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 256 Количество передач 534
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 108
Сент-Этьен 66.7% (72)
X 27.8% (30)
Монпелье 5.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
19
Петро
Лео
4
Эква
Пьер
20
Боакье
Агустен
6
Бушуари
Беньямин
14
Мутон
Луи
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
52
Максимович
Никола
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
19
Нзингула
Рабби
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
Сент-Этьен
4-1-4-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Монпелье

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

55.2%
13.8%
31%
16 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:2
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
ТМК
2:4
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
0:1
ТМК
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.19

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1
0.54

Среднее время на гол

90
167

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.28
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

70
100

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.42
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.25
Кафаро Матьё 1 0.08
Наде Микаэль 1 0.08
Бушуари Беньямин 1 0.08
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.25
Норден Арно 3 (1) 0.25
Саванье Тежи 1 (1) 0.08
Хазри Вахби 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Кулибали Танги 1 0.08
Нзингула Рабби 1 0.08
Сако Фалае 0 0
Маамма Отман 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 0
Боакье Агустен 3 0
Ларсонне Готье 2 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Масон Иван 1 0
Бушуари Беньямин 1 0
Мутон Луи 1 0
Стассин Лукас 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 5 0
Ферри Жордан 4 0
Модибо Саньян 4 0
Джодич Стефан 2 1
Шотар Жорис 3 0
Саванье Тежи 1 1
Кулибали Танги 1 1
Хазри Вахби 2 0
Туре Бирама 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Силла Иссиага 1 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Тшато Энзо 1 0
Шеннахи Тео 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Сент-Этьен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Монпелье
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

2
7
Сент-Этьен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Монпелье
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

5
17
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
6
35%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
3
18%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
21%
3
20%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

24
32
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
17%
5
16%
1-15
5
21%
6
19%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
2
8%
9
28%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
21%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2
Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5
Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2

Результаты матчей

Сент-Этьен
Монпелье

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лион
 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Реймс
 0:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
8.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Лион
 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Реймс
 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Лион
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6.
Реймс
 0:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
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    Прогнозы 108
    Сент-Этьен 66.7% (72)
    X 27.8% (30)
    Монпелье 5.6% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Сент-Этьен
    66.7% (72)
    Ничья
    27.8% (30)
    Монпелье
    5.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (42)
    Меньше
    60% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (66)
    Нет
    37.14% (39)
    Популярный счёт
    1:0 Сент-Этьен
    32.4% (35)
    2:1 Сент-Этьен
    31.5% (34)
    1:1 Ничья
    22.2% (24)
    1:2 Монпелье
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Сент-Этьен
    1.9% (2)
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