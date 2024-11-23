Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

85' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матис Амугу из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Удар от ворот произведет Монпелье

83' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Junior Ndiaye

81' Силла Иссиага из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Норден Арно пробует нанести удар издали, но Готье Ларсоннер держит все под контролем

79' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

79' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Тшато Энзо пробует нанести удар издали, но Готье Ларсоннер держит все под контролем

77' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

75' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Эква Пьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Тактическая замена. Бушуари Беньямин уходит с поля и его заменяет Матис Амугу

70' Ларсонне Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Тшато Энзо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

66' Саванье Тежи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Хазри Вахби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Бушуари Беньямин получил желтую карточку от судьи

63' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Боакье Агустен получил желтую карточку от судьи

62' Бушуари Беньямин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Давиташвили Зурико получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Силла Иссиага получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' После проверки VAR рефери поменял решение - Монпелье не будет бить пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монпелье

54' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Давиташвили Зурико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Давиташвили Зурико . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Боакье Агустен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

51' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хазри Вахби навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Нзингула Рабби плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' Команда Сент-Этьен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Бушуари Беньямин правой ногой классно пробил с лета.

47' Мутон Луи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.