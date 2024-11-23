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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Реймс
0:1
Перерыв
Лион
0'
0:1
38' Гол
Шерки Райан

Ход матча

38'
0:1
Шерки Райан
(Ляказетт Александр)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 200 Количество передач 310
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 115
Реймс 12.2% (14)
X 40.9% (47)
Лион 47% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
55
Сангюи
Ноа
21
Кипре
Седрик
25
Де
Смет
Тибо
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
72
Коне
Амаду
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
Реймс
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Лион

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.55
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
100

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 6 0.5
Ито Дзюня 3 0.25
Дьяките Умар 3 0.25
Манетси Маршал 3 0.25
Акиеме Серхио 1 0.08
Фофана Яя 1 0.08
Окуму Джозеф 1 0.08
Теума Тедди 1 (1) 0.08
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 3 0.25
Ляказетт Александр 2 0.17
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.17
Орбан Гифт 2 0.17
Бенрахма Саид 1 0.08
Толиссо Корентен 1 0.08
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.08
Шерки Райан 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Чалета-Цар Дуе 1 0.08
Абнер 1 0.08
Мата Клинтон 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 4 0
Фофана Яя 4 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Агбаду Эммануэль 3 0
Окуму Джозеф 2 0
Накамура Кейто 2 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Акиеме Серхио 1 0
Теума Тедди 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Сангюи Ноа 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 5 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Перри Лукас 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Фофана Малик 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
1
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
8
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Лион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
4
67%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
21%
4
25%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
4
27%
4
24%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гавр - Реймс 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1
Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2
Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3

Результаты матчей

Реймс
Лион

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лион
 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Реймс
 0:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
8.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Лион
 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Реймс
 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Лион
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6.
Реймс
 0:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лион играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Реймс: 39%, Лион: 61%.
  • 48'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Ньякат Мусса из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Абнер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 46'
    Абнер не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 45'
    Нуама Эрнест ошибается в защите.
  • 45'
    Накамура Кейто пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем
  • 45'
    Нуама Эрнест ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Лион.
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    Прогнозы 115
    Реймс 12.2% (14)
    X 40.9% (47)
    Лион 47% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Лион
    3.85
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    3.90
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    2.56
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:1 Лион

    Исход игры
    Реймс
    12.2% (14)
    Ничья
    40.9% (47)
    Лион
    47% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (50)
    Меньше
    52.83% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    85.85% (91)
    Нет
    14.15% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    1:2 Лион
    33% (38)
    2:1 Реймс
    7.8% (9)
    0:1 Лион
    6.1% (7)
    1:3 Лион
    2.6% (3)
    1:0 Реймс
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Лион
    1.7% (2)
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