Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Толиссо Корентен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

87' Фофана Малик из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Хорошую попытку сделал Фофана Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Ляказетт Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Ляказетт Александр нырнул в штрафной. Спорно!

83' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Кипре Седрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Тактическая замена. Матич Неманья уходит с поля и его заменяет Таннер Тессманн

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Реймс

77' Тактическая замена. Nhoa Sangui уходит с поля и его заменяет Бута

75' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Nhoa Sangui ослабляет давление, выбив мяч.

74' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

73' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион

72' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Теума Тедди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Реймс

69' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Реймс

64' Коне Амаду получил желтую карточку от судьи

63' Удар от ворот произведет Реймс

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Коне Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Нуама Эрнест оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Удар от ворот произведет Реймс

61' Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Реймс

59' Бенрахма Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Абнер наказан за толчок Nhoa Sangui

56' Команда Реймс сравняла счет! Игра продолжается!

55' Г О О О О Л - Дьяките Умар забивает ударом с правой ноги!

55' Кипре Седрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Абнер из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Удар от ворот произведет Лион

54' Ито Дзюня не смог попасть в створ ударом издали

54' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' О, нет. Из многообещающей позиции Накамура Кейто из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

50' Манетси Маршал нанес удар головой, но Лукас Перри спокойно отбил мяч.

50' Акиеме Серхио из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля