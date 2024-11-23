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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Реймс
1:1
Конец матча
Лион
0'
0:1
38' Гол
Шерки Райан
1:1
55' Гол
Дьяките Умар
64' Желтая карточка
Коне Амаду
80' Желтая карточка
Кипре Седрик
90'+8

Ход матча

38'
0:1
Шерки Райан
(Ляказетт Александр)
55'
Дьяките Умар
1:1
64'
Коне Амаду
 
68'
 
Фофана Малик
Нуама Эрнест
70'
Теума Тедди
Коне Амаду
 
77'
Бута
Сангюи Ноа
 
79'
 
Тессманн Таннер
Матич Неманья
79'
 
Микаутадзе Жорж
Бенрахма Саид
80'
Кипре Седрик
 
90'
Салама Амин
Дьяките Умар
 
90'
Москардо Габриэль
Атангана-Эдоа Валентин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 362 Количество передач 550
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 115
Реймс 12.2% (14)
X 40.9% (47)
Лион 47% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
55
Сангюи
Ноа
21
Кипре
Седрик
25
Де
Смет
Тибо
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
72
Коне
Амаду
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
Реймс
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Лион

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.55
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
100

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 6 0.5
Дьяките Умар 4 0.33
Ито Дзюня 3 0.25
Манетси Маршал 3 0.25
Акиеме Серхио 1 0.08
Фофана Яя 1 0.08
Окуму Джозеф 1 0.08
Теума Тедди 1 (1) 0.08
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 3 0.25
Ляказетт Александр 2 0.17
Шерки Райан 2 0.17
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.17
Орбан Гифт 2 0.17
Бенрахма Саид 1 0.08
Толиссо Корентен 1 0.08
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Чалета-Цар Дуе 1 0.08
Абнер 1 0.08
Мата Клинтон 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 4 0
Фофана Яя 4 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Агбаду Эммануэль 3 0
Коне Амаду 1 1
Окуму Джозеф 2 0
Накамура Кейто 2 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Теума Тедди 1 0
Кипре Седрик 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Сангюи Ноа 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 5 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Перри Лукас 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Фофана Малик 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
8
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
4
57%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
6
30%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гавр - Реймс 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1
Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2
Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3

Результаты матчей

Реймс
Лион

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
6
6
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
6.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Лион пытается что-то создать.
  • 96'
    Перри Лукас делает важнейший сейв!
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Накамура Кейто. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Накамура Кейто должен был забить с этой позиции.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Теума Тедди. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Накамура Кейто создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Реймс 12.2% (14)
    X 40.9% (47)
    Лион 47% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:1 Лион

    Исход игры
    Реймс
    12.2% (14)
    Ничья
    40.9% (47)
    Лион
    47% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (50)
    Меньше
    52.83% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    85.85% (91)
    Нет
    14.15% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    1:2 Лион
    33% (38)
    2:1 Реймс
    7.8% (9)
    0:1 Лион
    6.1% (7)
    1:3 Лион
    2.6% (3)
    1:0 Реймс
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Лион
    1.7% (2)
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