Тур: 12. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Фраппар Стефани
0'
0:1
38' ГолШерки Райан
1:1
55' ГолДьяките Умар
64' Желтая карточкаКоне Амаду
80' Желтая карточкаКипре Седрик
90'+8
Ход матча
38'
55'
1:1
64'
77'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
362 Количество передач 550
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
55
Сангюи
Ноа
21
Кипре
Седрик
25
Де
Смет
Тибо
72
Коне
Амаду
22
Дьяките
Умар
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
55 Сангюи НоаЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 БутаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
16 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фофана МаликНападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Реймс
Лион
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.55
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
100
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|6
|0.5
|Дьяките Умар
|4
|0.33
|Ито Дзюня
|3
|0.25
|Манетси Маршал
|3
|0.25
|Акиеме Серхио
|1
|0.08
|Фофана Яя
|1
|0.08
|Окуму Джозеф
|1
|0.08
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.08
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|3
|0.25
|Ляказетт Александр
|2
|0.17
|Шерки Райан
|2
|0.17
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.17
|Орбан Гифт
|2
|0.17
|Бенрахма Саид
|1
|0.08
|Толиссо Корентен
|1
|0.08
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.08
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.08
|Абнер
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяките Умар
|4
|0
|Фофана Яя
|4
|0
|Бута
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Агбаду Эммануэль
|3
|0
|Коне Амаду
|1
|1
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|2
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Кипре Седрик
|1
|0
|Диакон Мамаду
|1
|0
|Сангюи Ноа
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
2
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
8
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
4
57%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
6
30%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гавр - Реймс 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1
Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2
Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3
Результаты матчей
Реймс
Лион
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Реймс
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
42
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
66
66
39
210
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 23
|9
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Лион
Исход игры
Реймс
12.2% (14)
Ничья
40.9% (47)
Лион
47% (54)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (50)
Меньше
52.83% (56)
Обе команды забьют
Да
85.85% (91)
Нет
14.15% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:2 Лион
33% (38)
2:1 Реймс
7.8% (9)
0:1 Лион
6.1% (7)
1:3 Лион
2.6% (3)
1:0 Реймс
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Лион
1.7% (2)
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