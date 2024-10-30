  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Стадион: .
Хака
1:2
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
35' Желтая карточка
Maissa Fall
37' Желтая карточка
Imani Lanquedoc
0:1
45' Гол
Стренг Джеремайя
49' Желтая карточка
Пирес Келвин
1:1
66' Гол
Maissa Fall
1:2
80' Гол
Jaime Moreno II
82' Желтая карточка
Ндам Хассан
90'+7
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
4
Ндам
Хассан
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
8
Сийра
Тууре
17
Сейдиу
Арлинд
27
Олусанья
Антони
11
Imani
Lanquedoc
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
3
Фати
Бабакар
19
Tuomas
Kaukua
8
Valentin
Gasc
10
Ханнола
Пюрю
18
Арсало
Маркус
7
Карялайнен
Расмус
29
Стренг
Джеремайя
Хака
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Хака
СЯК Сейнайоки

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:3
В
2:1
В
2:0
ТМК
2:0
В
1:0
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
1:1
В
4:0
В
4:0
В
1:4
В
1:1
ТМС
1:1
К
1:3
К
1:6
И
1:1
И
0:0
И
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.11

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 9 0.3
Maissa Fall 7 0.23
Imani Lanquedoc 4 0.13
Сейдиу Арлинд 4 0.13
Juho Kilo 3 0.1
Oliver Whyte 3 0.1
Marko Bacanin 3 0.1
Nicolas Gianini Dantas 2 0.07
Haymenn Bah-Traore 1 0.03
Магута Райан 1 0.03
Фриберг Никлас 1 0.03
Guilherme Morais 1 0.03
Мастокангас Элиас 0 0
Nikolas Talo 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 12 (2) 0.43
Карялайнен Расмус 7 0.25
Kasper Paananen 7 0.25
Ханнола Пюрю 4 0.14
Fallou Ndiaye 4 0.14
Фати Бабакар 3 0.11
Valentin Gasc 2 0.07
Стренг Джеремайя 2 0.07
Tuomas Kaukua 1 0.04
Пирес Келвин 1 0.04
Арсало Маркус 1 0.04
Lewis Strapp 1 0.04
Otto Kemppainen 1 0.04
Salim Giabo Yussif 1 0.04
Наамо Дарио 0 0
Мёммё Ээту 0 0
Тикканен Вилле 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maissa Fall 9 0
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 6 1
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Haymenn Bah-Traore 4 1
Мастокангас Элиас 5 0
Ндам Хассан 5 0
Oliver Whyte 5 0
Патулидис Эвангелос 4 0
Лепола Антон 3 0
Imani Lanquedoc 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Сейдиу Арлинд 2 0
Marko Bacanin 2 0
Римст Бенжамин 2 0
Juho Kilo 2 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 10 0
Valentin Gasc 7 0
Фати Бабакар 6 0
Тикканен Вилле 5 0
Fallou Ndiaye 5 0
Jaime Moreno II 3 0
Ханнола Пюрю 3 0
Арсало Маркус 3 0
Tuomas Kaukua 2 0
Наамо Дарио 2 0
Salim Giabo Yussif 2 0
Родригес Мигель 1 0
Lewis Strapp 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Gonzalo Miceli 1 0
Otto Kemppainen 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Kasper Paananen 1 0
Stevie Grieve 1 0
Gabriel Oksanen 1 0

Результаты матчей

Хака
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
СЯК Сейнайоки
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

9
8
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
СЯК Сейнайоки
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

11
22
Хака
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
13% (4)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
СЯК Сейнайоки
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

31
9

Упущенные победы

20
30

Голы по времени матча

Забито

28
24
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
11%
5
21%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
6
21%
7
29%
29%
76-90
2
7%
0
0%
91-120

Пропущено

27
23
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
7
26%
3
13%
31-45
1
4%
1
4%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
7
26%
9
39%
76-90
1
4%
0
0%
91-120

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
5
21%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
4%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
6
26%
3
14%
31-45
4
17%
8
36%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Забито

45
48
16 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
5
11%
8
17%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
5
11%
11
23%
31-45
10
22%
6
13%
46-60
8
18%
5
10%
61-75
9
20%
12
25%
76-90
2
4%
0
0%
91-120

Пропущено

50
45
22 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 23
5
10%
4
9%
1-15
4
8%
4
9%
16-30
13
26%
6
13%
31-45
5
10%
9
20%
46-60
9
18%
10
22%
61-75
13
26%
12
27%
76-90
1
2%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хака - Гнистан 3:3 Хака - Интер Турку 2:1 Хака - ВПС 2:3 ХИК - Хака 0:1
КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1

Результаты матчей

Хака
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хака
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
7
1.5
7
6
3
13
2.5
5
8
2
14
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
7
8
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
6
14
16
1.5
14
14
5
25
2.5
8
20
2
28
3.5
3
25

Топ бомбардиров
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 12 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
Гнистан Joakim Latonen 11 (2)
Ильвес Риски Роопе 11
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 10
Хака Maissa Fall 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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