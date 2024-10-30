Стадион: Tehtaan kentta.
1:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаMaissa Fall
37' Желтая карточкаImani Lanquedoc
0:1
45' ГолСтренг Джеремайя
49' Желтая карточкаПирес Келвин
1:1
66' ГолMaissa Fall
1:2
80' ГолJaime Moreno II
82' Желтая карточкаНдам Хассан
90'+7
Ход матча
35'
37'
45'
49'
66'
1:1
80'
82'
12
Лепола
Антон
23
Maissa
Fall
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
77 Oliver Whyte
-
-
-
20 Jesse Nikki
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Lewis StrappЗащитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Лайне ЛауриПолузащитник
-
34 Elias Lahti
-
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
История личных встреч
Хака
СЯК Сейнайоки
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.11
Среднее время на гол
75
81
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|9
|0.3
|Maissa Fall
|7
|0.23
|Imani Lanquedoc
|4
|0.13
|Сейдиу Арлинд
|4
|0.13
|Juho Kilo
|3
|0.1
|Oliver Whyte
|3
|0.1
|Marko Bacanin
|3
|0.1
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0.07
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0.03
|Магута Райан
|1
|0.03
|Фриберг Никлас
|1
|0.03
|Guilherme Morais
|1
|0.03
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Nikolas Talo
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|12 (2)
|0.43
|Карялайнен Расмус
|7
|0.25
|Kasper Paananen
|7
|0.25
|Ханнола Пюрю
|4
|0.14
|Fallou Ndiaye
|4
|0.14
|Фати Бабакар
|3
|0.11
|Valentin Gasc
|2
|0.07
|Стренг Джеремайя
|2
|0.07
|Tuomas Kaukua
|1
|0.04
|Пирес Келвин
|1
|0.04
|Арсало Маркус
|1
|0.04
|Lewis Strapp
|1
|0.04
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.04
|Наамо Дарио
|0
|0
|Мёммё Ээту
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maissa Fall
|9
|0
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Haymenn Bah-Traore
|4
|1
|Мастокангас Элиас
|5
|0
|Ндам Хассан
|5
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Патулидис Эвангелос
|4
|0
|Лепола Антон
|3
|0
|Imani Lanquedoc
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Сейдиу Арлинд
|2
|0
|Marko Bacanin
|2
|0
|Римст Бенжамин
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|10
|0
|Valentin Gasc
|7
|0
|Фати Бабакар
|6
|0
|Тикканен Вилле
|5
|0
|Fallou Ndiaye
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|0
|Ханнола Пюрю
|3
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Tuomas Kaukua
|2
|0
|Наамо Дарио
|2
|0
|Salim Giabo Yussif
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Lewis Strapp
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Gonzalo Miceli
|1
|0
|Otto Kemppainen
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Kasper Paananen
|1
|0
|Stevie Grieve
|1
|0
|Gabriel Oksanen
|1
|0
Результаты матчей
Хака
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
СЯК Сейнайоки
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
9
8
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
СЯК Сейнайоки
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
11
22
Хака
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
13% (4)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
СЯК Сейнайоки
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
31
9
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
28
24
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
11%
5
21%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
6
21%
7
29%
29%
76-90
2
7%
0
0%
91-120
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
7
26%
3
13%
31-45
1
4%
1
4%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
7
26%
9
39%
76-90
1
4%
0
0%
91-120
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
5
21%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
3
18%
5
21%
76-90
Пропущено
23
22
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
4%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
6
26%
3
14%
31-45
4
17%
8
36%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Забито
45
48
16 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
5
11%
8
17%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
5
11%
11
23%
31-45
10
22%
6
13%
46-60
8
18%
5
10%
61-75
9
20%
12
25%
76-90
2
4%
0
0%
91-120
Пропущено
50
45
22 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 23
5
10%
4
9%
1-15
4
8%
4
9%
16-30
13
26%
6
13%
31-45
5
10%
9
20%
46-60
9
18%
10
22%
61-75
13
26%
12
27%
76-90
1
2%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хака - Гнистан 3:3 Хака - Интер Турку 2:1 Хака - ВПС 2:3 ХИК - Хака 0:1
КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ЕИФ Экенас - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1
Результаты матчей
Хака
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хака
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
103
97
76
313
58
214
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
59
78
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
226
1416
1414
525
820
228
325
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|12 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|11 (2)
|Ильвес
|Риски Роопе
|11
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|10
|Хака
|Maissa Fall
|9