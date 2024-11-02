Тур: 32.
2:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолБрайтвайт Мартин
31' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
36' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
1:1
43' ГолАриас Джон
45' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
45' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
45' Желтая карточкаГансо Пауло
2:1
66' ГолКауан Элиас
76' Желтая карточкаКауан Элиас
88' Желтая карточкаВильясанти Матиас
90' Желтая карточкаФабио Лопес
90' Желтая карточкаАриас Джон
2:2
90' ПенальтиРейналдо Мануэл
90' Красная карточкаМело Фелипе
90' Желтая карточкаТьяго Сантос
90'+14
Ход матча
26'
0:1
36'
43'
1:1
45'
45'
66'
2:1
76'
90'
90'
90'
90'
2:2
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тьяго
Сантос
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
26 Van Van
-
23 Pepe4
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Флуминенсе
Гремио
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
66.7%
6 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
41 матч
19.5%
24.4%
56.1%
8 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
14.6%
48.8%
36.6%
6 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
14.6%
41.5%
43.9%
6 побед 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
53
41
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|6
|0.19
|Кауан Элиас
|6
|0.19
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Лима II
|3
|0.09
|Кано Херман
|3
|0.09
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.19
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.16
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.16
|Вильясанти Матиас
|3
|0.09
|Монсальве Мигель
|3
|0.09
|Gustavo Gomes
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|3 (2)
|0.09
|Аравена Александер
|2
|0.06
|Gustavo Martins
|2
|0.06
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|12
|0
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Мело Фелипе
|3
|2
|Диого VII
|6
|0
|Ариас Джон
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Gabriel Martinelli III
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Кауан Элиас
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Берналь Факундо
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Эли Родриго
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Коста Диего
|3
|1
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|Вильясанти Матиас
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Монсальве Мигель
|1
|1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гремио
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
10
Флуминенсе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
7
18
Флуминенсе
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Гремио
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
12%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
6
35%
76-90
Пропущено
14
20
2 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
1
7%
7
35%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
6
43%
2
10%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
1
11%
3
14%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
3
33%
5
23%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
1
11%
4
18%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
6
27%
6
30%
76-90
Забито
26
39
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
3
12%
4
10%
1-15
2
8%
8
21%
16-30
8
31%
4
10%
31-45
5
19%
7
18%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
4
15%
10
26%
76-90
Пропущено
36
40
10 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
0
0%
6
15%
1-15
3
8%
8
20%
16-30
7
19%
8
20%
31-45
6
17%
2
5%
46-60
8
22%
8
20%
61-75
12
33%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Гремио
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 25%
0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
7 раз 22%
0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
511
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
214
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2210
725
1220
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9