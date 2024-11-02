  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Флуминенсе
2:2
Конец матча
Гремио
0'
0:1
26' Гол
Брайтвайт Мартин
31' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
36' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
1:1
43' Гол
Ариас Джон
45' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
45' Желтая карточка
Gabriel Martinelli III
45' Желтая карточка
Гансо Пауло
2:1
66' Гол
Кауан Элиас
76' Желтая карточка
Кауан Элиас
88' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
90' Желтая карточка
Фабио Лопес
90' Желтая карточка
Ариас Джон
2:2
90' Пенальти
Рейналдо Мануэл
90' Красная карточка
Мело Фелипе
90' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90'+14
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
8
Gabriel
Martinelli
III
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
15
Эденилсон
дос
Сантос
17
Дуглас
XV
16
Аравена
Александер
22
Брайтвайт Мартин
7
Сотельдо
Йеферсон
Флуминенсе
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Гремио

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
66.7%
6 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

41 матч

19.5%
24.4%
56.1%
8 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

14.6%
48.8%
36.6%
6 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.6%
41.5%
43.9%
6 побед 17 ничьих 18 побед

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:5
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:2
К
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
К
1:1
К
0:0
СA
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
2:0
КЛ
0:0
КЛ
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
5:4
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:0
КБ
2:3
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 6 0.19
Кауан Элиас 6 0.19
Гансо Пауло 3 0.09
Лима II 3 0.09
Кано Херман 3 0.09
Kevin Serna 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 6 0.19
Сотельдо Йеферсон 5 0.16
Кристальдо Франко 5 (1) 0.16
Вильясанти Матиас 3 0.09
Монсальве Мигель 3 0.09
Gustavo Gomes 3 0.09
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.09
Аравена Александер 2 0.06
Gustavo Martins 2 0.06
Павон Кристиан 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Педро Жоао II 0 0
Igor Schlemper 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 12 0
Тьяго Сантос 9 0
Мело Фелипе 3 2
Диого VII 6 0
Ариас Джон 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Mano Menezes 5 0
Gabriel Martinelli III 5 0
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Кано Херман 3 0
Марсело Виера 3 0
Кено 3 0
Фабио Лопес 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Кауан Элиас 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Берналь Факундо 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 0
Эли Родриго 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Коста Диего 3 1
Марчесин Агустин 4 0
Рейналдо Мануэл 4 0
Вильясанти Матиас 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Монсальве Мигель 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гремио
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
10
Флуминенсе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

7
18
Флуминенсе
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Гремио
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
12%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
6
35%
76-90

Пропущено

14
20
2 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
1
7%
7
35%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
6
43%
2
10%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
1
11%
3
14%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
3
33%
5
23%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
1
11%
4
18%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
6
27%
6
30%
76-90

Забито

26
39
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
3
12%
4
10%
1-15
2
8%
8
21%
16-30
8
31%
4
10%
31-45
5
19%
7
18%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
4
15%
10
26%
76-90

Пропущено

36
40
10 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
0
0%
6
15%
1-15
3
8%
8
20%
16-30
7
19%
8
20%
31-45
6
17%
2
5%
46-60
8
22%
8
20%
61-75
12
33%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Гремио

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 25%
0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
7 раз 22%
0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
22
10
7
25
1.5
12
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 14 11 6 42 - 28 53
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
13.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Коринтианс
 31 8 11 12 35 - 40 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 30 9 7 14 32 - 37 34
17.
Ред Булл Брагантино
 31 8 10 13 34 - 40 34
18.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
19.
Куяба
 31 6 9 16 25 - 41 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 8 5 2 22 - 13 29
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 15 7 4 4 20 - 16 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 14 5 3 6 18 - 16 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
11.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Гансо Пауло получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Мартинелли получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
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